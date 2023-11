Nejstrašidelnější knihovny světa, kde se budete bát nejen o Halloweenu

Willard Library (USA)

Willard Library byla založena v roce 1885 a je nejstarší veřejnou knihovnou v Indianě. Tato historická knihovna sídlí ve viktoriánské gotické budově, kterou obývá duch Šedé dámy. Ta byla údajně naposledy spatřena 10. srpna 2010 v chodbě v suterénu asistentkou dětské knihovny.

Došlo zde také k řadě nevysvětlitelných událostí, jako jsou divné zvuky a hluk, tekoucí voda, přesunuté knihy nebo nábytek, vůně parfému atd. Knihovnu prozkoumalo několik organizací zabývajících se paranormálními jevy a v celé knihovně jsou rozmístěny kamery na zachycení duchů.

Šedou dámu prý viděli dívat se do vody během návštěvy knihovny také lektoři z University of Southern Indiana. Policisté, kteří reagovali na bezpečnostní poplach v knihovně, spatřili dva duchy v okně knihovny v patře. Stovky lidí hledají Šedou dámu každý říjen během tzv. Ghost Tours pořádaných knihovnou. První hon na ducha proběhl na konci 90. let a od té doby je každoroční oblíbenou událostí.