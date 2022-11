KLDR odpálila deset raket, Jižní Korea v reakci otestovala nové střely

Severokorejská armáda rakety vystřelila z oblasti kolem města Wonsan na jihovýchodě země a z několika dalších míst, píše agentura AP. Jedna z nich dopadla do mezinárodních vod 26 kilometrů od námořní hranice s Jižní Korejí. Podle Soulu je to od rozdělení Korejského poloostrova v roce 1948 poprvé, co střela dopadla tak blízko námořní hranice.

Tato raketa letěla směrem k ostrovu Ullungdo ležícímu 120 kilometrů na východ od Korejského poloostrova v Japonském moři. Kvůli tomu na něm byl vyhlášen letecký poplach a lidé se utíkali schovat do krytů. Velení jihokorejské armády uvedlo, že „je to bezprecedentní a nebudeme to tolerovat“.

Podle politického analytika Leifa-Erica Easleyho z univerzity v Soulu je cílem severokorejského režimu vystrašit Jihokorejce a přinutit je k nátlaku na jejich vládu. „Zvyšující se vojenské schopnosti Severní Koreje a její testy jsou znepokojivé, ale nabízet jí ústupky ohledně spolupráce se spojenci by situaci zhoršilo,“ řekl Easley.

Severokorejské rakety krátkého doletu jsou určené ke zničení klíčových objektů v Jižní Koreji, včetně tamních amerických vojenských základen.

Jihokorejský prezident Jun Sok-jol na krizové schůzce s bezpečnostními činiteli nařídil, aby urychleně podnikli blíže nespecifikované kroky proti KLDR, aby pocítila důsledky své provokace.

Řekl, že dopad severokorejské rakety v blízkosti hranice považuje za „de facto narušení našich teritoriálních vod“. Účastníci schůzky také odsoudili, že Pchjongjang se k provokacím odhodlal v době, kdy Jižní Korea truchlí za oběti tlačenice během sobotních oslav Halloweenu v Soulu. Zemřelo při ní 156 lidí.

Spojené státy a Jižní Korea v pondělí zahájily rozsáhlé cvičení letectva, během kterého stovky válečných letounů 24 hodin denně provádějí simulované útoky. KLDR tyto manévry označila za provokaci a varovala, že proti USA a Jižní Koreji může nasadit jaderné zbraně, aby „zaplatily tu nejhorší cenu v dějinách“.

Severní Korea za letošek provedla rekordní počet raketových testů, napětí na Korejském poloostrově v posledních měsících výrazně stouplo. KLDR také přijala zákon, který schvaluje preventivní použití jaderných zbraní v různých situacích.

Nicméně agentura AP podotýká, že někteří experti stále pochybují o tom, že vzhledem k síle americké a jihokorejské armády by Pchjongjang mohl použít jaderné zbraně jako první. Severní Korea dala najevo, série testů z poslední doby je reakcí na jihokorejsko-americká vojenská cvičení.

Provádět testy balistických raket zakazují režimu v Pchjongjangu rezoluce OSN. Balistické rakety mohou být vybaveny jadernou náloží. „Severní Korea odpaluje rakety nebývalým tempem, což je naprosto nepřijatelné,“ řekl japonský premiér Fumio Kišida.