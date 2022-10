Výstřely na obě strany. KLDR a Jižní Korea se u sporné hranice vzájemně varovaly

O incidentu informovala agentura AP s odvoláním na armády obou zemí. Odehrál se

v době zvýšeného napětí mezi Pchjongjangem a Soulem kvůli nedávným raketovým testům Severní Koreje.

Jihokorejský sbor náčelníků štábů v prohlášení uvedl, že jeho námořnictvo vypálilo varovné výstřely, aby odradilo severokorejskou obchodní loď. Plavidlo podle sboru brzy ráno narušilo námořní hranici. Podle Soulu severokorejská dělostřelecká palba porušila dohodu z roku 2018 o snížení vojenského nepřátelství a podkopává stabilitu na Korejském poloostrově.

Severokorejská armáda uvedla, že odpověděla deseti varovnými výstřely. Obvinila jihokorejskou námořní loď z vniknutí do severokorejských vod.

Severní a Jižní Korea se u sporné námořní hranice vzájemně varovaly. (24. října 2022)

Špatně vyznačená námořní hranice u západního pobřeží Korejského poloostrova je zdrojem dlouhodobého nepřátelství mezi oběma zeměmi. V posledních letech se zde odehrálo několik krvavých námořních potyček a násilností, včetně dvou útoků v roce 2010, při nichž zahynulo 50 Jihokorejců.

Severokorejská armáda v pondělí také obvinila Jižní Koreu z vyvolávání nepřátelství v blízkosti pozemní hranice pomocí zbrojních testů a propagandistického vysílání z reproduktorů. Jižní Korea již potvrdila, že minulý týden provedla dělostřeleckou palbu v rámci svých pravidelných vojenských cvičení, a popřela, že by obnovila vysílání z reproduktorů, které obě Koreje zastavily na základě dohody z roku 2018.

V roce 2018 obě Koreje demontovaly obrovské reproduktory, které sloužily k hlásání propagandy ve stylu studené války na jejich napjaté hranici. Pokud by Jižní Korea znovu zahájila propagandistické vysílání, mohlo by to vyvolat silnou severokorejskou reakci, neboť KLDR byla dříve velmi citlivá na jihokorejské vysílání kritiky situace v oblasti lidských práv, zpráv ze světa a k-popových písní. Většina z 26 milionů obyvatel Severní Koreje nemá oficiální přístup k zahraničním televizním a rozhlasovým programům.

Severní Korea v posledních týdnech provedla řadu raketových testů v reakci na společná vojenská cvičení Jižní Koreje a Spojených států. Někteří odborníci tvrdí, že cílem nedávných severokorejských zbrojních testů je také modernizovat jaderný arzenál, aby KLDR posílila svůj vliv při budoucích jednáních se svými rivaly.

Soul a Washington běžně provádějí vojenská cvičení, aby udržely svou připravenost proti případné severokorejské agresi. Spojenci tvrdí, že jejich cvičení mají obranný charakter, ale Severní Korea je považuje za nácvik invaze. Jihokorejská armáda se nyní společně s blíže nespecifikovaným počtem amerických vojáků účastní každoročních polních cvičení, která mají skončit tento pátek.

Příští týden se v Jižní Koreji ve spolupráci s USA uskuteční společné cvičení letectva, kterého se zúčastní přibližně 240 letounů, včetně stíhaček F-35 provozovaných oběma státy. Cílem cvičení je prověřit schopnosti společných operací obou zemí a zlepšit bojovou připravenost.