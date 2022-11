KLDR vypálila balistické rakety, Japonsko vyhlásilo poplach

Jihokorejská armáda a japonští představitelé se domnívají, že KLDR vystřelila jednu mezikontinentální balistickou raketu (ICBM) a další dvě rakety s kratším doletem. Podle analytiků jihokorejské armády mezikontinentální raketa pravděpodobně během letu selhala. Údaje o letu ICBM ukazují, že Severní Korea zřejmě nechtěla zasáhnout území okolních států.

Japonské úřady vydaly varování v prefekturách Mijagi, Niigata a Jamagata. Obyvatele vyzvaly, aby se schovali do uzavřených prostorů. Dočasně byl zastaven také provoz vysokorychlostních vlaků. Úřady později informovaly, že nezaznamenaly žádné škody.

Původně japonské úřady informovaly o tom, že jedna raketa přeletěla japonské území. To později popřel japonský ministr obrany Jasukazu Hamada. „Potvrzujeme, že raketa nepřeletěla nad japonským souostrovím, a zmizela nad Japonským mořem,“ řekl ministr, podle kterého úřady důvody zmizení rakety zkoumají.

Japonský premiér Fumio Kišida uvedl, že úřady stále shromažďují údaje o letu severokorejských raket. Aktivity KLDR podle něj nelze tolerovat.

Washington nové raketové testy odsoudil. „Odpálení (rakety) je jasným porušením vícero rezolucí Rady bezpečnosti OSN,“ uvedl mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price.

Severní Koreu USA vyzvaly, aby se zdržela dalších podobných kroků a navázala dialog. Podle amerického ministerstva zahraničí raketové testy „zdůrazňují potřebu, aby všechny země plně dodržovaly rezoluce Rady bezpečnosti OSN“.

Ve středu KLDR vystřelila podle Soulu nejméně 20 různých raket a střel. Podle listu The Korea Times jedna z balistických střel přelétla námořní hranici a dopadla 26 kilometrů jižně od námořní linie. Byl to první takový incident od 50. let.

Severokorejské raketové testy, které zemi zakazují rezoluce OSN, jsou v poslední době velmi časté. KLDR již dříve uvedla, že se jedná o reakci na cvičení amerických a jihokorejských vzdušných sil, které považuje za provokaci, jež nelze tolerovat.

OSN také vyzvala obě země, aby manévry zrušily, což Soul a Washington odmítly. Podle nich má cvičení pouze obranný charakter. Bílý dům a Soul se domnívají, že se KLDR připravuje na nový jaderný test, který by byl prvním od roku 2017.

Zahraniční agentury upozorňují, že Severní Korea letos testovala ICBM už dvakrát. První test z března podle Jižní Koreje a USA nedopadl úspěšně. Při druhém testu ze začátku října pak raketa přeletěla severní japonský ostrov Hokkaidó a dopadla do moře.