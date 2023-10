Dušičky, Samhain, Halloween i Día de los Muertos. Když živí slaví s mrtvými

Sexuální fantazie má většina z nás. Někteří však o nich nechtějí z mnoha důvodů mluvit. A to je škoda. Když totiž...

Pochybují o sobě a bývají perfekcionisté. Odbornice o tom, jak poznat nadané dítě

Premium Jak poznat nadané dítě? „Nedokáže pracovat rutinně. I to, co by se dalo v životě dělat automaticky, potřebuje...