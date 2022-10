VIDEA TÝDNE: Tragédie v Soulu, útok dětského gangu a řádění aktivistů

Nejméně 153 lidí zemřelo v tlačenici při oslavách Halloweenu v jihokorejském hlavním městě Soulu. Zastavilo se jim srdce v davové tlačenici, kterou měla způsobit informace o přítomnosti blíže nespecifikované celebrity v jednom z místních barů. Dalších zhruba 82 lidí bylo zraněných, zdravotníci lidi oživovali přímo v ulicích metropole.

Na Pražském hradě se u příležitosti svátku 28. října uskutečnilo udílení státních vyznamenání. Prezident Miloš Zeman v průběhu večera ocenil 78 osobností. Byla mezi nimi i zesnulá Ivana Trumpová, za níž ocenění převzala dcera Ivanka a syn Donald Trump mladší.

Skupina teenagerů napadla dva chlapce před Severočeským muzeem v Liberci. Video z bitky zveřejnil náměstek primátora Ivan Langr. Podle něj jde o dětský gang, který se podobné činnosti věnuje opakovaně. Apeluje proto na ministra vnitra Víta Rakušana, aby celou věc důkladně prošetřil.

Aktivisté jsou novým koloritem autosalonů. Když už se konečně nějaká autovýstava koná, mají potřebu se zviditelnit. Po klidu úvodních dní se nakonec dostali do akce i v Paříži. Přilepili se k veteránským klenotům od Ferrari.

Vesničané z ostrovů v provincii Jihovýchodní Sulawesi našli tělo 54leté pohřešované indonéské ženy v žaludku sedmimetrové krajty. Had ženu patrně pozřel, když šla do práce na gumovníkovou plantáž, uvedl list The Guardian.