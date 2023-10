Halloweenské večírky jako stroj na peníze. Disney ví, jak na svátku vydělat

Vstupenky na speciální akce v Disneyho parcích v USA, které se konají nezávisle na dění přes den, však nejsou ani levnou ani dostupnou záležitostí. Odehrávají se během sezony několikrát, ale ty halloweenské jsou tak populární, že lístky na akce roku 2023 byly vyprodány hned během prvního dne prodeje. Zprávu přinesl britský list The Independent.

Začalo to dýní

Za halloweenskou párty v Disneylandu v kalifornském Anaheimu dá zájemce až 189 dolarů (4 200 Kč), za floridskou verzi ve Walt Disney Worldu v některých dnech až kolem 210 dolarů (4 700 Kč). Ceny lístků na tyto akce se rok co rok zvyšují. Společnost Disney přitom začala s halloweenskými oslavami jen poskrovnu. V roce 1959 uspořádal kalifornský Disneyland vůbec první soutěž ve vyřezávání dýní.

V roce 1979 zorganizovala společnost Walt Disney World večírek s hudebními vystoupeními populárních umělců, na který se poprvé platila vstupenka odděleně od tradičního vstupu do zábavního parku.

Velký halloweenský byznys se však rozjel až v roce 1995, kdy zábavní park Magic Kingdom v Orlandu na Floridě uspořádal první nefalšovanou halloweenskou večerní párty. Ta se od té doby proměnila v každoroční tradici, jež je dnes vyhledávanou akcí vyprodanou mnoho měsíců dopředu.

Podle historika Jima Hilla stály v roce 1995 vstupenky na odpolední akci 16,95 dolaru, tedy 384 Kč (v dnešních měně asi 34 dolarů/770 Kč). Do roku 2005 se počet párty rozrostl na 15 a cena vstupenek se zdvojnásobila na 37 dolarů (837 Kč), jak uvádí Disneyho fanouškovská stránka AllEars. To je však v dnešních cenách stále jen 57 dolarů (1 290 Kč). Po zohlednění inflace jsou tak vstupenky na současnou halloweenskou party v Disney Worldu o 469 procent dražší než v roce 2005.

Podle mnohých je právě Halloween pro Disneyho obrovským zdrojem příjmů. Len Testa, prezident webové stránky TouringPlans, která se zabývá plánováním dovolené u společnosti Disney, odhaduje, že jen samotná halloweenská párty v parku na Floridě vygeneruje společnosti příjmy ve výši 3,3 milionu dolarů (74 milionů Kč) za večer (a přibližně 125 milionů dolarů, tedy 2,8 miliardy Kč za celou sezonu). A protože se večírky konají po zavírací době parků, může Disney mimo to vesele prodávat i „obyčejné“ vstupenky do zábavních parků těm, kteří na párty nechtějí. „Tyto akce po zavírací době jsou pro Disneyho nejlepší způsob, jak prodat vstup do stejného parku ve stejný den dvakrát,“ říká Testa.

I když obyčejní návštěvníci parku na párty nechtějí, společnost získá další příjmy za prodej tematického zboží a jídlo v parcích během dne. Například halloweenské kbelíky na popcorn jsou mezi zákazníky tak oblíbené, že Disney musí pravidelně jejich prodej omezit na dva kusy na osobu. Fanoušci, kteří se dožadují halloweenského zboží, je chtějí dokonce i jinde. Nádoby, které se v parcích prodávají za 30 dolarů (včetně popcornu), se zároveň na internetových stránkách někdy nabízejí i za více než 100 dolarů, a to bez popcornu.

Konkurence nespí

Ani konkurenční zábavní firmy ohledně Halloweenu nezahálejí. Například společnost Pirates Dinner Adventure provozuje v Kalifornii od konce září do konce října pirátsko-vampýrskou šou nazvanou Vampirates (Upíráti). Vstupenka na ni dospělého přijde na 69 dolarů (1 561 Kč), dítě pak na 42 (950 Kč).

Také zábavní park SeaWorld v Orlandu i San Diegu pořádá hned dvě akce s halloweenskou tematikou. Program Howl-o-Scream láká návštěvníky na vstupenky od 49 dolarů (1 100 Kč), šou Spooktacular začínají na 35 dolarech (792 Kč). Orlandský park, který se dokonce označuje za hlavní město halloweenské zábavy, nabízí samozřejmě mnoho nejrůznějších slev. Konkurenti si však většinou neúčtují tolik jako Disney a ani jejich vstupenky se nevyprodávají tak rychle.

Akce Halloween Horror Nights ve filmových studiích společnosti Universal v Hollywoodu funguje podobně jako u Disneyho. Zájemci o show kupují samostatnou vstupenku na večírek, k dispozici je vždy dostatek vstupenek. Stojí také mnohem méně, prodávají se za 114 dolarů (2 500 Kč), což je téměř o polovinu levnější než nejdražší vstupenka na párty v Disneylandu.

Pro fanoušky Disneyho halloweenských večírků po zavírací době parků obvykle nejsou hlavním lákadlem atrakce. Mnoho z nich přichází spíše kvůli koledování, exkluzivním průvodům a jedinečným fotografiím, které se zde dají pořídit. Velmi oblíbené jsou také kostýmy. Patří sem setkání s myšákem Mickeym v halloweenském oblečení a s málo vídanými nebo zcela novými postavami. Na večírku Oogie Boogie Bash je celá sekce věnovaná zřídka vídaným padouchům. Podle webu TouringPlans.com čekali loni návštěvníci na setkání s Jackem Skellingtonem a jeho a Sally z filmu Ukradené Vánoce Tima Burtona i čtyři hodiny.

„Pro koledování není lepší místo než Disney,“ potvrzuje Len Testa z TouringPlans. Návštěvníci dostanou tašky, do kterých se podle něj vejdou čtyři kila sladkostí. „Ty se tu rozdávají zahradními lopatkami, na každé zastávce dostanete hrst čokolády,“ dodává. Výhodou je i to, že oslavy probíhají v období mimo sezonu, kdy turisté mají nižší ceny hotelů a letenek, a navíc je proti létu chladnější počasí.

„V tomto ročním období je málo lidí,“ říká Testa. „Jeden večer se koná speciální halloweenská party a přes den se na atrakce čeká kratší dobu. Je to pro lidi lákavá nabídka,“ uzavírá pro The Independent.