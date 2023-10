S Mickey Mousem to bylo jinak, než se říkalo, popisuje vnučka myšákova autora

Za environmentální dokument Recycled Life získala Leslie Iwerks nominaci na Oscara. Téma ekologie a životního prostředí se pro její tvorbu stalo klíčovým. Kouzelnému světu Walta Disneyho však zůstala věrná. Třeba v dokumentech Dějiny Disney parků (The Imagineering Story) nebo Příběh Pixaru.

Je Mickey Mouse klíčovou postavou vašeho dětství?

Určitě, byl všude. Na Mickeym jsem vyrostla jako na ničem jiném a od začátku jsem věděla, že je to postavička, o kterou se do velké míry dědeček zasloužil.

Opravdu jste si to uvědomovala už jako dítě?

Myslím, že mi to došlo dost brzo. Asi dříve, než takové věci dětem běžně docházejí. Už někdy na základce jsem o Mickeym a dědovi napsala první zápis do čtenářského deníku. Četla jsem nějakou knihu o historii Walt Disney Studios. A už tehdy mě to dost překvapilo, protože tam psali něco úplně jiného, než o čem se mluvilo doma. Takže když jsem pak o něco povyrostla a už byla na filmové škole, rozhodla jsem se svůj první větší dokument věnovat právě dědovi a opravě toho, co o něm kdy studia napsala. Ten dokument se jmenoval The Hand Behind The Mouse.