VIDEO: Pracovník letiště vypadl z letadla na ranvej. Kolega mu ujel se schody

Pracovník údajně nejprve po schůdcích vystoupal, aby pozdravil posádku. Když s jejími členy hovořil, neuvědomil si, že schody se mezitím posunuly. Šlápl do prázdna a spadl přímo na asfalt, z rukou se mu přitom vysypaly dokumenty, které držel. Podle zdroje z letiště byl okamžitě ošetřen a naštěstí neutrpěl vážná zranění. Informaci přinesl portál Airlive.net

Incident je jasným porušením leteckých pravidel. Ta uvádějí, že pracovníci by neměli odstraňovat mobilní schody, pokud jsou dveře letadla stále otevřené, uvedly aerolinky. Vedení letiště v Jakartě zároveň zahájilo vyšetřování nehody. Ujistilo se o opatřeních, která mají zabránit podobným budoucím nehodám, uvedl portál Aviation24.be.

Společnost TransNusa Airlines zahájila provoz v roce 2005 a má sídlo v indonéské Jakartě. Letecký dopravce v roce 2020 krátce přerušil provoz v důsledku pandemie koronaviru. Poté, co ho koupila společnost China Aircraft Leasing Group, v roce 2022 obnovil činnost jako nízkonákladový dopravce.

Pod čínskými křídly

Vstup čínského kapitálu do původně indonéských aerolinek se odrazil i ve flotile letounů. V uplynulém roce získala společnost TransNusa dva letouny ARJ21 od společnosti COMAC a provozovala je na šesti linkách. Stroje nasbíraly 3 560 bezpečných letových hodin a přepravily téměř 120 000 cestujících, píše čínský list Xinhua News.

V Indonésii mají letiště často omezené vybavení a krátké a úzké dráhy, ale ARJ21 se podle Číňanů těmto podmínkám dobře přizpůsobuje.

„Je to pozoruhodný úspěch a průlom pro ARJ21,“ pochválil nová letadla viceprezident společnosti TransNusa Leo Budiman. Stalo se tak poté, co čínský letoun dokončil první charterový let z Jakarty do Morowali, kde byla letištní dráha úzká a krátká.

Wu Guofang, viceprezident společnosti COMAC, řekl agentuře Xinhua, že letoun ARJ21 byl navržen tak, aby se přizpůsobil vysokým teplotám a vysoké vlhkosti. To se dobře hodí pro klima v Indonésii a dalších zemích jihovýchodní Asie, uzavřel čínský list.