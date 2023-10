Nesmrtelný smažák. V Praze válcuje i svíčkovou, z poledního menu je hned pryč

Smaženému sýru se daří především ve velkých městech. V malých obcích naopak došlo k osmiprocentnímu poklesu prodejů. „Smažený sýr patří k velmi oblíbeným jídlům a tradiční svíčkovou například poráží na celé čáře – ve srovnání s knedlíkovou pochoutkou se ho prodá trojnásobné množství,“ popisuje Vladimír Sirotek, hlavní analytik společnosti Dotykačka.

Podle nejčerstvějších údajů této společnosti meziročně cena smaženého sýra vzrostla o 9,3 procenta. Zdražil tedy víc než většina ostatních jídel, v průměru se za uplynulý rok ceny v gastru zvedly o osm procent

Smažený sýr zdražil nadproporčně nejen za loňský rok. Od roku 2019 jeho cena stoupla o 49 procent, přitom průměrné zdražení v gastru se pohybuje kolem 36 procent. Smažený sýr se tak vedle polévek řadí k jídlům, která od roku 2019 zdražila nejvíce, ukazují data Dotykačky.

„Z regionálního srovnání vyčnívá Olomoucký kraj, kde je smažený sýr nejlevnější. Nejspíš je to díky olomouckým syrečkům, kvůli kterým si místní můžou dávat smažený sýr levněji. Naopak nejvyšší ceny jsou v Praze a Královéhradeckém kraji, konkrétně v Krkonoších,“ analyzuje Sirotek z Dotykačky.

V Praze za poslední roky rostla cena výrazně pomaleji než v menších oblastech. V současnosti tak pražské ceny ve srovnání s menšími oblastmi nijak nevyčnívají. „Aktuálně je pražská cena jen o čtyři koruny vyšší než průměr menších měst, zatímco v roce 2019 stál v Praze smažený sýr 116 korun, což bylo o 12 korun víc než v menších obcích, kde tamní cena tehdy činila 104 korun.

Kde se vzal smažený sýr? První zmínky o smaženém sýru se objevují v Itálii už ve středověku. O pár století později ho začali konzumovat v Americe, Řecku či na Kypru. Ovšem nikde ho nepodávali s tatarskou omáčkou. Toto spojení je ryze českou specialitou. Ještě v první polovině 20. století šlo o delikatesu podávanou v nejdražších restauracích.

Zejména ve formátu hospoda nebo v zemitějších restauracích má smažený sýr v jídelníčku své místo a do jisté míry benefituje na trendu konzumace bezmasých jídel. „Role smažáku, zejména v hospodských menu, má svoji tradici a i stabilní místo. Co je velmi zajímavé, že smažený sýr se na počet obyvatel výrazně více konzumuje v Praze než ve zbytku republiky,“ říká Luboš Kastner, provozovatel několika restaurací.

Za oblibou smažáku právě v hlavním městě mohou podle něj jednak turisté, ale i Pražané. „Ti to berou jako stálici na jídelním lístku, kdežto v regionech se to bere jako nouze nejvyšší,“ míní Kastner.

Oblíbenost smaženého sýra právě v Praze potvrzuje například síť Ambiente provozující pražské podniky Lokál. Denně zde připraví okolo 400 porcí, čímž se smažák stává nejprodávanější položkou na jídelním lístku.

Nakonec se rozhodli, že smažený sýr ještě zdokonalí. „Po vlastním řemeslném sýru jsme toužili dlouho. Jenže najít malého farmáře, který by byl schopný vyrobit dvacet dva tun sýru ročně jen pro nás a ještě ho přizpůsobit našim chutím, se ukázalo jako nelehký úkol,“ popisuje Libor Baďura, výkonný šéfkuchař Lokálu.

S jakou přílohou preferujete smažený sýr? celkem hlasů: 283 S vařeným bramborem a tatarskou omáčkou 61 %(174 hlasů) S hranolky a tatarskou omáčkou 24 %(67 hlasů) Smažený sýr si neobjednávám, nejím ho 7 %(21 hlasů) Smažený sýr si neobjednávám, je předražený 7 %(21 hlasů)

Po několika neúspěšných pokusech s různými farmáři a mlékaři se loni podařilo navázat spolupráci s farmou Struhy a nyní ve čtyřech Lokálech, a to v Dlouhé, U Jiráta, Nad Stromovkou a U Bílé kuželky nabízí dvě varianty sýrů – původní a řemeslný sýr z farmy Struhy.

„V těchto provozech nabízíme dvě varianty sýrů, původní za 249 korun i nový řemeslný za 295 korun. Smažený sýr na talíři přichází spolu s vařeným bramborem maštěným máslem a s domácí tatarkou,“ doplňuje Soňa Hanušová, která se stará o chod Lokálů.

O popularitě smaženého sýra svědčí i fakt, že vznikla interaktivní mapa, kde lidé zjistí, kde dělají ty nejlepší smažáky napříč celým Českem. Za celým projektem stojí dvě blogerky Anna Lucie Helešic a Terezie Kučerová.

Oblíbený je smažený jak s vařeným bramborem maštěným máslem a tatarskou omáčkou nebo se smaženými hranolky a tatarskou omáčkou. „Každé podávání je opravdu kalorická bomba. Přesto ho my Češi máme rádi. Víme, co od toho očekávat a většinou se to jídlo vždy povede. Taktéž provedení je na 90 procent stejné a liší se jen v použití druhu sýru,“ popisuje šéfkuchař Radek David.

Kalorie v tomto případě mnozí konzumenti neřeší a mnohdy si ho dopřávají i několikrát týdně. To potvrzuje například milovnice smaženého sýra z Prahy „Na smažený sýr, ideálně goudu, zajdu klidně každý týden. Dávám si ho vždy s hranolky a tatarkou,“ říká osmadvacetiletá Sabina.