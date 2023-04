Až příliš mnoho ohně. V parku vzplála atrakce draka, Disney zastavuje show

„Z důvodu opatrnosti dočasně pozastavujeme ohnivé efekty podobné těm, které se používají v představení Fantasmic v parku Disneyland, ve vybraných představeních a zábavních zážitcích po celém světě,“ uvedli v pondělí v prohlášení představitelé Disneylandu.

Incident si vyžádal evakuaci části parku Tom Sawyer Island, uvedla společnost v prohlášení. Kvůli kouři a větru byly evakuovány také atrakce v blízkosti ostrova. Příčina sobotního požáru se nadále vyšetřuje.

Pyrotechnika patří podle webových stránek parků mezi speciální efekty, které se objevují v dlouhodobé show „Fantasmic“ v Disneylandu i ve Walt Disney World na Floridě.

Daily Loud @DailyLoud Giant Disneyland dragon catches fire during show forcing parkgoers to flee

„Fantasmic“ je podle CNN dlouholetá noční show společnosti Disney v jejích parcích na Floridě a v Kalifornii. Jedná se o venkovní show, ve které Mickey Mouse představuje boj s klasickými Disneyho padouchy a která obsahuje vodní efekty, lasery a projekce před vrcholnou pyrotechnikou na konci.

Podle webových stránek společnosti Disney show obsahuje „speciální efekty, nejmodernější projekce a vynikající pyrotechniku“ a „Maleficent jako 14metrového draka chrlícího oheň“.

Není to poprvé, co u společnosti Disney vzplála podobná atrakce. Již v roce 2018 se v průvodu Festival of Fantasy v Disney Worldu stala podobná nehoda. Ani při tomto incidentu nebyli hlášeni žádní zranění.

Dračí rekvizita v noční show Fantasmic v parku Disney World na Floridě ale používá jiný systém než v Disneylandu, takže zde podobná show bude pokračovat jako obvykle, uvedli pro CNN zástupci společnosti Disney.

Nicméně, jak uvedla společnost, ohnivé efekty budou dočasně pozastaveny.