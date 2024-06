Slunce, teplo, energie. Užijte si oranžovou, léto tuto barvu miluje

Jestli to má nějaká barva ve světě módy těžké, pak je to oranžová. Milovníci dramat zajisté vědí, že „Orange Is the New Black“, americký seriál z ženského nápravného zařízení, představuje oranžovku jako klasickou barvu vězeňských uniforem.

U nás se zase hojně pojí s reflexními vestami nebo majáčky, v kombinaci s černou je všudypřítomná na podzim coby symbol Halloweenu – zkrátka „oranžáda“, chápaná někdy také jako laciná a nevkusná, není nic, v čem by se dalo zářit na přehlídkovém mole.

Ale no tak, tolik předpojatosti! Zkuste to uchopit jinak, spojit ji s bílou, žlutou a bledě modrou. To už nemá se silničáři nic společného, to je oranžová jako energie léta, slunečná esence mládí, znamení svěžesti, zábavy, slunečního svitu, je to barva těch nejšťavnatějších pomerančů.

V Thajsku nebo na Srí Lance ji nosí buddhističtí mniši, z její spojitosti se spiritualitou, moudrostí a posvátností je tedy patrné, že oranžová vůbec nemusí být laciná. Jen je třeba ji správně kombinovat. Užijte si hlavně vzorů v tomto odstínu: květinových potisků i proužků.