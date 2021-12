Podívejte se, které hry vydělaly letos na Steamu nejvíc peněz

Digitální obchod Steam sice nenabízí ty nejpopulárnější hry dneška, jako je Fortnite, Minecraft nebo Roblox, přesto jsou jeho výroční žebříčky zajímavé. Seznam sto titulů, které v něm za uplynulý rok dosáhly nejvyšších tržeb, ať už jde o samotné prodeje, mikrotransakce, nebo prodeje DLC, totiž jasně ukazuje, jakým směrem se dnes videoherní průmysl ubírá.

Největším překvapením roku je asi vikinský survival Valheim.

Pro toho, kdo naše stránky sleduje pravidelně, jsou ovšem výsledky jen těžko překvapivé. Mezi těmi úplně nejvýdělečnějšími tituly najdeme zavedené klasiky jako Counter-Strike: Global Offensive, Destiny 2, DOTA 2, Grand Theft Auto V, Apex Legends, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Dead by Daylight či Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.

Z novinek se do seznamu dostaly jen New World, Valheim, Naraka Bladepoint a Battlefield 2042. Ten sice v recenzích zcela propadl (viz ta naše), ovšem obliba značky je dlouhodobě tak veliká, že si hráči nový díl kupovali jednoduše ze setrvačnosti.

Jak vidíte, současný trend herního průmyslu je v multiplayeru, ani jedna z top 10 her totiž není postavena kolem příběhové kampaně pro jednoho hráče. Bohužel, seznam není podpořen žádnými konkrétními čísly, takže není možné letošní výsledky nějak blížeji porovnávat například s loňským rokem.