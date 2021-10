Omyl reportérky a nová nadávka. „Do toho, Brandone“ znamená „Fuck Joe Biden“

Je to zvláštní, ale Let’s go Brandon!, což bychom česky mohli přeložit jako „Do toho, Brandone nebo prostě „Jeď, Brandone“, ve skutečnosti znamená přesně totéž, jako když se řekne „Fuck Joe Biden“. To se asi překládat nemusí, ale přece: slušně převedeno to má stejný význam jako naše staré „Jakeše do koše“.

Nehledejte v tom žádnou logiku, natož třeba dokonce tu etymologickou. Je za tím možná jen omyl jedné sportovní komentátorky, možná špatná nápověda z režie, ale možná hlavně i snaha zakrýt něco nepříjemného vůči Joe Bidenovi, jak to americká média pracovitě dělají.