Po Afghánistánu i domácí fiasko? Bidenovi hrozí smetení bilionového balíčku

Na infrastrukturním balíčku v hodnotě 1,2 bilionu dolarů spolupracoval Biden s demokraty i republikány. V srpnu jej schválil Senát v poměru 69 ku 30 hlasům. Ve čtvrtek by jej měli projednat i kongresmani, jeho prosazení ve Sněmovně reprezentantů je však v ohrožení.

Progresivistické křídlo totiž dává silně najevo, že plán na rozvoj infrastruktury nepodpoří, pokud se nejprve demokraté jako celek nepostaví za balík sociálních a vzdělávacích reforem známý jako Build Back Better Act (BBBA) v ještě vyšší hodnotě: 3,5 bilionu dolarů. Jenže částka se zdá některým centristickým demokratům příliš vysoká. Dále je třeba schválit zákon, který má zabránit ochromujícímu výpadku ve financování vládních operací, takzvanému shutdownu, po začátku nového fiskálního roku 1. října.



„I když doufám, že lze najít společnou řeč, která by vedla k další historické investici do našeho národa, nemohu a nebudu podporovat biliony výdajů či přístup všechno, nebo nic, který ignoruje brutální fiskální realitu, jíž náš národ čelí,“ uvedl v prohlášení umírněný senátor Joe Manchin, který je spolu se svou kolegyní z horní komory Kongresu Kyrsten Sinemovou hlavní tváří odporu proti návrhu zákona mezi demokraty.

Předsedkyně Kongresového progresivního klubu Pramila Jayapalová uvedla, že část členů strany bude hlasovat pro návrh zákona o infrastruktuře až poté, co Senát a Sněmovna reprezentantů schválí BBBA.

Progresivisté se obávají, že centristé už nebudou chtít pro reformy po schválení infrastrukturního zákona zvednout ruku, vysvětluje stanice USA Today. Jejich hlasy jsou přitom potřeba vzhledem k těsné většině, již demokraté v Kongresu mají, a opozici republikánů, kteří návrh kritizují jako „socialistický sen“ a „noční můru pro americké poplatníky“.

Bidenovo vyjednávání „last minute“

Spory uvnitř jeho strany představují pro Bidena, který stanovil prosazení zákona jako jednu ze svých priorit v oblasti domácí politiky, značné komplikace. Ve středu prezident zrušil cestu do Chicaga, aby se mohl soustředit na diskuze s politiky a dosáhnout dohody.

1. dubna 2021

Zatím se však nezdá, že by byl úspěšný. Manchin prezidenta pochválil, že „velmi dobře dobře naslouchá“, ale z rozhovoru nevyšel „žádný závazek“. Senátor zatím neuvedl, zda by podpořil sociální balíček, kdyby zahrnoval nižší částku, ačkoliv jej k tomu Biden vyzval.



Podle agentury AP je hlasování testem Bidenovy kontroly nad Demokratickou stranou. Pokud se mu nepodaří balíčky prosadit, bude to vnímáno jako velká rána pro demokraty, ale i pro něj samotného, zvláště v kontextu neuspokojivé zahraniční politiky.



Biden aplikuje svůj konsensuální přístup, který jeho příznivci vnímají jako lék po agresivním stylu jeho předchůdce v úřadu, Donalda Trumpa. Někteří demokraté ovšem neskrývají frustraci a naznačují, že by bylo lepší bouchnutí do stolu.

„Co chce prezident? Na tuto otázku nemůže nikdo ani odpovědět,“ prohlásil kongresman Henry Cuellar, podle něhož Biden vysílá „smíšené signály“ v závislosti na tom, s kým se baví. „Musí se více zapojit.“

Co obsahuje BBBA?

V rámci BBBA by studenti univerzit měli dva roky bezplatné studium, navýšila by se částka daňových bonusů na dítě a rozšířil by se program zdravotního pojištění Medicare. Poprvé by měli Američané nárok na 12 týdnů placené rodinné a zdravotní dovolené.

Důležitou součástí zákona je ochrana klimatu. Bidenova administrativa chce podpořit produkci a nákup elektromobilů a ústup od fosilních paliv. V rámci programu podpory obnovitelné energie v hodnotě 150 miliard dolarů by vláda poskytla granty těm energetickým společnostem, které navýší své dodávky obnovitelné energie o čtyři procenta ročně. Pokud by naopak společnost tohoto cíle nedosáhla, bude muset zaplatit pokutu.

Peníze na rozsáhlé sociální a edukační programy hodlá Bíden získat zvýšením daní korporací a nejbohatších Američanů. Sazba daně z příjmu právnických osob chce zvýšit z 21 na 26 procent a nejvyšší sazbu daně z příjmu pro Američany, kteří vydělají přes 400 000 dolarů ročně, by se zvýšila z 37 na 39,6 procenta.