ANKETA : Hráli jste nějakou erotickou videohru? Pokud ano, kterou?

Jan Kouba - Už když jsem byl na základní škole, tehdy se mi ještě do ne tak perverzních praciček dostala řada titulů, které by školák neměl znát, natož hrát. Devadesátky byly o poznání divočejší. První byla asi Interactive Girls, série vážně špatných, stěží lze říci her. Úkolem bylo kupříkladu oholit dámské přirození.

Lula: The Sexy Empire

Pak následovala má oblíbená série Lula, kde jsem to dotáhl téměř na největšího pornomagnáta pod sluncem, koketoval jsem i s hrou Playboy a lechtivou českou adventurou 7 dní a 7 nocí. Titulů postupně přibývalo s věkem a samo sebou jsem zkusil i hříčky pro VR - tam jsem ale měl špatně nastavenou výšku podlahy a když jsem chtěl zavibrovat na tom správném místě, rozbil jsem si při promáchnutí podlahou hubu.

Určitě se erotickému obsahu ve hrách nebráním, naopak si myslím, že prudérnost do jistých her nepatří, a když se látka správně uchopí, je tu obrovský potenciál. Pro prvoplánovou erotiku a násilí už ale není v herním světě místo. Což dokazují nedávné tituly Agony a Lust for Darkness, které pohořely na všech frontách.

Knights of Xentar

Jan Lysý - Hrál a nestydím se to přiznat (ostatně, známé moudro praví to, že kdo tvrdí, že erotické hry nehraje, hraje je minimálně 2x denně). Nejprve to byl nějaký svlékací poker, kde se (v případě dobrých karet) odhalovala velmi „pixelatá“ slečna, pak jsem samozřejmě zkoušel hry ze série Leisure Suit Larry, což není zrovna hardcore pornografie, ale trocha erotiky tam je a nenechal jsem si ujít ani českou „prasárničku“ 7 dní a 7 nocí. Nejvíce mě ale asi bavilo asijské RPG Knights of Xentar, ovšem paradoxně ne kvůli erotice, ale kvůli herním mechanismům.

Dead or Alive Xtreme 3

Michael Mlynář - Tak otázkou je, co všechno se za erotickou hru považuje. Počítá se Dead or Alive Xtreme? Nebo jakýsi japonský mahjong s kreslenými školačkami v plavečkách? Nebo Pachi Para (simulátor pachinka), jehož titulní tváří je bůhví proč jiná manga dívenka v bikinách? Pokud ano, pak můj rejstřík není úplně chudý. Ale obávám se, že body dostanu jen za prastarý Strip Poker Melissa na Atari 800 XE. A asi je to zvláštní, ale i coby mladý jinoch jsem ve hrách vyhledával úplně jiné radosti než erotiku. A popravdě řečeno ani nevím, jestli vůbec existuje nějaký erotický kousek, který by stál za zahrání. Fakt. Nekecám. No fakt nekecám!



Lula: The Sexy Empire

Petr Zelený - Musel jsem se dost zamyslet, ale jednu erotickou hru jsem nakonec z paměti vypáčit. Je to Lula: The Sexy Empire, tedy starší kousek už skoro pro pamětníky. V podstatě je to business manager/simulátor/strategie, jejímž cílem je vybudovat multimilionové erotické a pornografické impérium. A co si tak pamatuji, tak pod kresleným lechtivým pozlátkem se skrývaly solidní herní mechanismy. Vlastně by mi nějaký remake nebo dokonce pokračování vůbec nevadily. I když nemůžu vyloučit, že ze mě jen mluví nostalgie.

7 dní a 7 nocí

Ondřej Zach - Vzpomínám na českou „klasiku“ 7 dní a 7 nocí, jejíž originálku jsem si tedy koupil spolu s Tajemstvím Oslího ostrova na Excalibur show. Zápletka hry je celkem vypečená: budižkničemu Venca Záhyb měl ohlídat počestnost sedmi dcer zámožného obchodníka, ale ještě tentýž večer se s kamarádem vsadí, že je všechny dostane.

Hra je dodnes proslulá nejenom nelogičností při používání předmětů (z mrtvoly psa strčeného do elektrické zásuvky se stane magnet, kterým ve studni vytahujete předměty), ale hlavně souložící minihrou, kdy bylo třeba v rytmu mačkat levé a pravé tlačítko na myši. Pokud byste měli zájem, hru si můžete stáhnout na Bonuswebu zde, hodit se vám bude i DOSBox.

Mafia II

Před nějakými dvaceti lety, ale spíš i víc, jsme v redakci hráli textovku PlayBoy a následné pokračování s obrázky. Tehdy populární trampoty proutníka Larryho jsem zkoušel, ale nikdy mě moc nebavil. Pak nějaký strip poker, 6 ženichů a 1 navíc, což je bezplatné přímé pokračování 7 dní a 7 nocí a dál už moc nevím.

Společným jmenovatelem výše zmíněných her je fakt, že jsou to záležitosti staré hromadu let. Ještě se mi vybavují v pokračováních Mafie sbírání časopisů PlayBoy a pin-upek či scény ze Zaklínače. Nejsou to primárně lechtivé hry, a právě proto v nich milostné scény či erotické prvky dobře fungují. Nemyslím si ovšem ani, že dnešní doba přeje tomu, aby vznikl další Larry a nebylo to od pohledu béčku jako posledně.



Jan Srp - Všechny. Ne, vážně, od té doby, co píšu pro Bonusweb, je dokonce i aktivně vyhledávám. Vidím v tom žánru obrovský komerční potenciál, který bohužel ještě nikdo správně neuchopil. Většina erotického obsahu na Steamu jsou buď stupidní pseudokomedie á la 7 dní a 7 nocí, nebo japonské interaktivní novely, ve kterých se musíte odklikat mraky textu a za odměnu dostanete hambatý obrázek.

Všechny. Jan Srp

Jen málokdy se objeví pokus zakomponovat erotiku do „opravdové hry“, tam pak tvůrci narážejí na omezený rozpočet. V těch nejlepších případech (např. hry od Bioware nebo Quantic Dream) jsou pak sexuální scény jen jakousi minihrou a nadstavbou, která se dá zcela ignorovat.

House Party

Cílem erotických her by nemělo být jen co nejexplicitnější zobrazení sexu. Mnohem důležitějším faktorem úspěchu je pořádný příběh s postavami, na kterých vám bude záležet. Umím si představit, že moderní interaktivní film (à la například Until Dawn), ve kterém se místo neustálého boje o přežití řeší mezilidské vztahy by mohl fungovat. A ani by to nemuselo být kdovíjak propracované, podívejte se třeba, kolik vydělalo 50 odstínů šedi. Lidé prostě mají sex rádi, rádi se na něj koukají, rádi si o něm čtou a určitě ho budou rádi hrát i na počítači. Jen si tvůrci musí uvědomit, že do detailů vymodelované poprsí samo o sobě nestačí.

Emanuel Svoboda - Kdysi dávno jsem hrál na PC textovky Playboy a Playboy 2. Šlo ale jen o pubescentní zábavu na pár chvil. Na původní Xbox jsem hrál i videohry Leisure Suit Larry: Magna Cum Laude a Playboy: The Mansion. Ani jedna z nich mě ale příliš neoslovila. Erotické hry nebudou úplně mým šálkem kávy. To si raději přečtu knižní Emanuelu od spisovatelky Emmanuelle Arsanové, která krásně dobově popisuje huňaté ženské klíny.



Ondřej Martinů - Marně si vybavuji, že bych někdy nějakou hru hrál primárně kvůli erotickému obsahu. Snad jen kdysi dávno jsem se dostal k českému výtvoru 7 dní a 7 nocí, ale to jen díky tomu, že byla zadarmo u nějakého herního časopisu, a stejně jsem nejspíš valnou část erotických vtipů tehdy možná ani nechápal.

Kartička ze Zaklínače

V souvislosti s herní erotikou mě však napadá zejména The Witcher (zejména první díl a jeho „sbírání kartiček“) či Mass Effect, ve kterých může být vaše herní postava celkem slušný proutník.

No a nakonec se mi vybaví i série her BloodRayne, která kdysi vedle krvavé řežby a zpomalování času lákala hlavně na upírky s hlubokými výstřihy.