ANKETA: Čeština ve hrách. Je, nebo byla pro vás důležitá?

Zaklínač 3: Divoký hon (PC)

Jakub Žežule - Sháněl jsem se po ní jen v ojedinělých případech, když jsem chodil na základní školu, od té doby její přítomnost neřeším a hraji zásadně v angličtině, i když hra češtinu má. Pro procvičení dalšího jazyka si sem tam k tomu zapnu německé titulky nebo u japonských her vyzkouším japonský dabing kvůli autenticitě. Někdy (jako v případě Dragon Quest XI nebo Odin Sphere Leifthrasir) je to těžké rozhodování. S českými titulky jsem ochoten hrát maximálně Zaklínače, kvůli odlišnosti překladu v anglické verzi knižní předlohy a lokálnímu půvabu trpasličí mluvy.

Emanuel Svoboda - Čeština ve videohře pro mě není stěžejní. Její přítomnost nebo nepřítomnost nerozhoduje, zda si ten či onen titul zahraji. Je však vždy příjemné její přítomnost vidět. Beru ji totiž jako vyspělost českého herního trhu a důležitost Česka v herním světě. Pokud je dostupná, vždy si ji zvolím.

Ondřej Martinů - Stojím si za tím, že hry společně se seriály a filmy mě naučily anglicky lépe než mnohaleté hodiny angličtiny ve škole. Kdysi jsem samozřejmě uvítal, když byla hra česky, ale to je doba tak 15 let zpátky. I tak jsem ale hrál spoustu titulů, které češtinu neměly, a právě to mi pomohlo se snažit angličtině porozumět, i když třeba jen v té nejzákladnější rovině. Dnes už o češtinu naopak ani nestojím a i kdyby ve hře byla, přepnu ji na angličtinu.

Chápu, že se stále najdou lidé, kteří nemají na jazyky talent, nebo se je z nějakého jiného důvodu nechtějí učit a zkrátka chtějí u her jen relaxovat, čemuž logicky nějaké louskání textů v anglickém jazyce brání. Ale spousta her zkrátka nikdy v české lokalizaci nebude a je škoda si tím omezovat výběr. Jako naprosto hloupé mi pak kvůli tomu přijde nějakou hru třeba i bojkotovat.



The Legend of Kyrandia

Ondřej Zach - Určitě je fajn, pokud ta možnost ve hře je. Vadila by mi pouze ta vnucená, kdy česká mutace sežere slot anglické. Ale to už se asi nestává, nebo jo? Jinak za češtinu ve hrách jsem byl vděčný a myslím, že bez ní by například tehdy nebyla adventurka The Legend of Kyrandia v Česku tak oblíbená. Stejně jako u spousty ostatních mě právě hry motivovaly naučit se anglicky, jen jsem se místo dnů v týdnu a otázek typu „v kolik bude snídaně?“ učil nejdřív slovíčka jako femur, barracks či lumbermill.

Dobrý ráno, chlapečci. Tak! V Armádě si říkáme křestním jménem. A já se jmenuju SERŽANT. A kdo jste k***a vy, vy malí mizerní z***i? Představte se, hovada. Seržant ve výcvikovém táboře, hra Vietcong

Jan Lysý - V dobách herního pravěku, kdy se začala probouzet má láska k videohrám, nebyla čeština ve hrách něčím, co by bylo zrovna běžné a jsem za to vlastně rád. Právě díky tomu jsem se naučil docela slušně anglicky.

Nic proti paní učitelce ze základní školy a nic proti paní učitelce ze střední školy, ale ty mě nenaučily ani 20 % toho, co mě naučily videohry. Pokud člověk neuměl anglicky, tak se často stávalo to, že jednoduše nevěděl, jak v určité videohře postupovat dál. A tak mou generaci hry „nutily“ naučit se angličtinu alespoň na ucházející úrovni, abychom rozuměli tomu, co se objevuje v textových oknech přes půl monitoru a nebo byli schopni rozluštit návody, které byly většinou dostupné v angličtině. Tím pádem jsem si zvykl na to, že ve hrách čeština není, ale když je, tak se jí nevyhýbám, nehraji si na machra a české titulky zapnu.

Jan Srp - Absence češtiny v chystaném Assassin’s Creed Valhalla je těžkou ranou pro celou lokální scénu. Sice u nás vznikají celosvětově úspěšné hry, ale místní trh je evidentně tak malý, že se nevyplatí lokalizace ani těch největších pecek.

V Assassin’s Creed Valhalla české titulky nebudou. Alespoň ne ty oficiální.

Osobně si češtinu zapínám pokaždé, když je k dispozici. Anglicky se sice bez problémů domluvím, ale rodný jazyk je prostě rodný jazyk. Ano, v mém mládí žádné češtiny nebyly, a tak jsme se díky hrám naučili celkem obstojně anglicky. To však nebyla otázka volby, ale nutnosti. Doporučovat tátovi od rodiny, který se chce po těžkém dnu v práci vypnout na pohovce u počítačové střílečky, aby se naučil anglicky, mi přijde neskonale arogantní. Asi jakoby někdo návštěvníkům řetězce rychlého občerstvení doporučoval, aby si raději doma něco pořádného uvařili.

Disco Elysium

Ne, potenciální hráč, který neumí anglicky, si teď prostě radši pustí otitulkovaný seriál na Netflixu nebo HBO a jeho peníze budou herní scéně chybět. Můžeme se tady donekonečna rozplývat nad genialitou Disco Elysium, kvůli jazykové bariéře si však tuto extrémně upovídanou hru mnozí lidé bohužel nezahrají, a když, spousta z jejích kouzel jim zůstane ukryta. Každopádně rozumím tomu, že jde o ryze ekonomické rozhodnutí a žádné petice, natož nadávky či výhrůžky pirátstvím rozhodně nepodporuji.

Mafia

Dan Jarocký - Ve spojení s češtinou ve hrách se mi nejčastěji vybaví už poměrně fousaté vzpomínky na první Mafii, Vietcong nebo Hidden & Dangerous. V těchto a několika dalších titulech se lokalizace ve formě dabingu stala nedílnou a naprosto zásadní ingrediencí, jež dokázala v mém případě celý zážitek z hraní posunout o kus výš. Z dnešního pohledu vidím český překlad spíše jako vítaný bonus. V případě možnosti však češtinu vždy zapínám a ocením.

Jan Kouba - Přece jen si víc užívám hry v rodném jazyce. Hry mají být relax a někdy je angličtina celkem náročná, že, Sunless Skies? Ale určitě mi to nikterak zážitek z hraní nezkazí, to spíš špatný překlad. Čemu se ale rád vyhýbám obloukem, když to jde, je český dabing. Mám raději autenticitu, a i když některé překlady jsou již dnes kultovní, raději sáhnu po původním znění.

Michael Mlynář - Čeština ve hrách pro mě vždy byla naprosto podružná. Dokonce ani v době na přelomu milénia, kdy jsem ještě vlastnil konkurenceschopné herní PC a kdy jsme zažívali značný rozmach řekněme „polooficiálních“ češtin, jsem si nikdy žádnou ani nestáhl, natož abych ji dokonce instaloval. Nikdy jsem zkrátka necítil potřebu mít hry v češtině. Možná i proto, že v dobách osmibitů skoro žádné hry v češtině nebyly a ty, které byly, mě tehdy buď nebavily, nebo mi přišly dokonce vysloveně pitomé. Takže jsem už tehdy na starém atárku normálně hrál v angličtině jakýsi fotbalový manažer a suverénně vedl tabulku, v herních menu jsem nějak přirozeně pochopil, že slovo options znamená nastavení a slovo, které jsem tehdy vyslovoval jako „difucilty“, znamená obtížnost, aniž bych anglicky uměl jediné slovo. A ono to prostě stačilo. Dokonce znám člověka, který bez jakékoliv znalosti angličtiny dohrál v dobách první PlayStation Final Fantasy VII. Pravda, napoprvé to bylo tuším jen se základními zbraněmi, protože v té angličtině nepochopil, k čemu jsou ty barevné kuličky (materie), ale dal to a příběh pochopil naprosto přesně. Dokonce mi osvětloval nějaké detaily, které mi samotnému unikly. Pravda, při druhém hraní na tom byl s angličtinou již značně lépe, ale i tak. S úsměvem tak vzpomínám na dobu, kdy naši redakci zhusta bombardovali čtenáři s dotazy, kdy už konečně bude čeština k novým Need for Speed. A pokud se nepletu, tak právě čeština k jednomu dílu NFS je u nás dodnes ta s nejvíce staženími.

Na druhou stranu se lokalizacím do češtiny nijak nebráním. Když je udělaná s rozmyslem a přemýšlí se u toho, je to určitě moc fajn věc. Jde například o to, že když je v původní verzi třeba nějaká slovní hříčka, měla by se místo doslovného překladu v české verzi objevit nějaká jiná, která nerozbíjí příběh, ale zároveň je vtipná i pro nás. A nemusí se to týkat jen jakési zvukomalebnosti, ale třeba i reálií. Ovšem ne vždy se to povede. Už nevím, který díl to přesně byl, ale byla to zkrátka první Forza, která vyšla s českou lokalizací. Překlady, co si tak pamatuji, byly celkově dost v pohodě, ale dodnes jsem nepochopil, jak někdo v automobilové závodní hře mohl time trial přeložit jako časovku.

Bonus: Ale časovka je ještě v pořádku, je to v dané souvislosti jen divné slovo. Ale když jsem kdysi v tuzemské mutaci německého časopisu Maniac v návodu na Final Fantasy VIII zahlédl, že na Rinou je potřeba zakouzlit Déšť (v anglickém originále Regen od slova regenerace, tzn. léčení), tak bych opravdu nechtěl být na místě někoho, kdo tam zoufale nějaký déšť opravdu hledal. Z čehož plyne poučení: naučte se anglicky aspoň na nějaké základní úrovni a nějaké češtiny nemusíte vůbec řešit.