RECENZE: Vzhůru do temných nebes. Sunless Skies je pokračování, jak má být

Před nějakou dobou jsem si musel zakázat Sunless Sea. Stačilo mi jen pár chvil ve hře, abych jí opět propadl na dlouhé hodiny. Původní plán Failbetter Games vydat druhé DLC se vzducholoděmi nakonec nabral mnohem ambicióznější směr a přetavil se na samostatnou hru Sunless Skies. Je to „jen“ Sunless Sea ve vzduchu, nebo ukrývá víc?

Divoké výšiny, tam se vydali Londýňané potom, co jim přestal dostačovat svět Neath. Vždyť Albion by se neměl krčit někde v kobkách, měl by doslova plout na nebi. A tak se i stalo a začalo osidlování nových, nepoznaných míst.

Sunless Skies

Jste jedním z těch, kteří se na nebesa vydali, možná kvůli slávě a bohatství. Nebo jen utíkáte před svou minulostí? Je dokonce možné, že jste ještě pár let zpět brázdili Unterzee ve své bárce a pochutnávali si na těch méně šťastných členech posádky v dobách hladu. Je to jedno, jen mlhavé vzpomínky, nic víc. Zde ve Výšinách můžete být úplně někdo jiný, padouch, dobrodruh, obchodník nebo snad politik? Ale i tak, výběr vaší minulosti ovlivní některá dění na Výšinách.

Sunless Skies jsou stejně groteskní, nebezpečné a tajemné jako černý podzemní svět. Je to místo prastarých bohů, divných kultů, ještě divnějších obyvatel, nepředstavitelných strojů a otázek, které vám nedají spát.

Proč jste v létající lokomotivě? Pokud jste ve vesmíru, kde se tu vzaly kytky a včely? Co se asi stane, když si necháte na palubě toho podivného gentlemana, z kterého cosi zeleného kape? Je dobrý nápad vletět do té obří černé díry na horizontu? Otázky, samé otázky. Garantuji vám, že odpověď na ně není tak snadná, jak by se mohlo zprvu zdát. Lore je zde ještě propracovanější a obsáhlejší. A to platí i o celé hře.

Sunless Skies

Startovní oblast nese jméno Reach, diametrálně se od zbytku míst liší. Reach je opak toho, co známe ze Sunless Sea. Je velmi členitý. Prostory jsou klaustrofobní, pohybujete se svou létající lokomotivou v relativně úzkém prostoru. Jestli vám v Sunless Sea vadila přílišná otevřenost, zde budete spokojenější. Navigace vyžaduje neustálý postřeh, protože nějaký ten šutrák čnící do cesty tu je za každou zatáčkou.

Nemluvě o nepřátelích. Jsou z řad zblázněných vzduchoplavců, ale i mystických potvor, fauny a flóry. Reach je relativně pestrý na prostředí. Po mnoha hodinách bloudění v tomto labyrintu šílenství zjistíte, že je jen jedním ze čtyř sektorů, které můžete navštívit. Pokud si obstaráte povolení, budete cestovat i do dalších končin skrze „portály“.

Industriální centrum establishmentu Albion, který náleží hlavně královně a vládnoucí třídě, svým rozvržením nejvíc připomíná Unterzee. Jen malé roztroušené levitující ostrůvky v relativním prázdnu.

Dalším je království mrtvých a pro ty bez bázně a zdravého rozumu tu je temný svět Eleutheria. Džungle, kde vás prakticky všechno chce buď sníst nebo rozstřílet. Divoši, kultisté a magoři, kteří se odmítli podmanit vládě, a tak zde žijí v dost značně divokých podmínkách. Svět Eleutheria je tak tmavý, že zde pořádně nefunguje ani navigace. Každý sektor je něčím unikátní a přináší trochu jiný herní zážitek.

Sunless Skies

Platí to, co v případě Sunless Sea. Mapa se generuje procedurálně a po každém novém začátku je trochu jiná. Pokud víc než survival holdujete příběhům, určitě vezmete za vděk novým milosrdným módem. Dovolí vám naloadovat pozici, až umřete, odpadá roguelike. V případě perma-smrti pokračujete s novým kapitánem v rodové linii. Vývojáři jdou vstříc i v obtížnosti, při startu si lze nastavit spotřebu paliva i nebezpečnost nepřátel.

Sunless Skies jsou ještě nelineárnější než jejich předchůdce. Odtržení od původní domoviny dalo vzniknout svárům o Reach. Jsou tu separatisté i konzervativci a jejich spory nekončí hašteřením u stolu, ale pořádnou válkou. Hra je ve vašem rozhodování velmi otevřená, přidat se můžete, ke komu chcete, nebo dělat pro všechny a ještě brát prácičku od mafie. Svým směřováním znatelně ovlivníte dění kolem sebe. Mnoho voleb ovlivní celá města i sektory.

Lepší a větší?

Autoři šli hodně do sebe. Některá rozhodnutí jsou ku prospěchu, jiná už tolik ne. V Sunless Sea byl sice přítomný obchod, ale co si budeme povídat, byl vyloženě do počtu a téměř nepoužitelný. Sunless Skies v tom udělalo velký pokrok a obchodování je svébytnou součástí hry. Na hlavních přístavech regionů budete brát zakázky na určité zboží, a pokud ho dodáte, čeká vás tučná odměna. Zakázky se mění každých pár herních dní.

Sunless Skies

Obrovskou výhodou je větší modifikovatelnost vaší létající lokomotivy. Ta může pojmout slušnou řádku vylepšení už v základu. Trápí vás malý nákladový prostor? Tak dokupte skladiště. Potřebujete rozšířit posádku? Lepší kajuty to vyřeší. Pokud vás lokomotiva omrzí úplně, za nastřádané peníze můžete koupit jinou.

Samozřejmostí jsou i různé zbraně a náčiní. Na loď přiděláte i výbavu na dolování, výzkumné zařízení nebo soupravu na pitvání kreatur. Při rutinní projížďce tak máte možnost těžit z meteoritů, objevovat poklady ztracených kobek, trochu si přivydělat pitváním hvězdných korýšů a posádku poslat kutat do vlastního dolu. Aktivit při běžné projížďce přibylo požehnaně. Ve světě Sunless to znamená víc šancí, jak se zbláznit a umřít tou nejstrašlivější smrtí.

Sunless Skies

Změny se promítly i do soubojů, jsou akčnější, vyžadují víc než jen klikat. Zbraňové systémy jsou umístěné v přídi lodi a nelze s nimi nijak otáčet. K nepříteli musíte být vždy natočeni čumákem. Protože jste ve vzduchoprázdnu, máte i boční trysky, dovolují lokomotivě uhýbat do stran. Jak trysky, tak zbraně vám vaši steampunkovou krásku přehřívají a pokud dojdete na kritickou mez, lokomotiva potřebuje čas na vychladnutí: nelze při něm střílet ani uhýbat. Taktizování a načasování je nutností. Je to rozhodně zlepšení proti „budu se točit dokola, až se dostanu nepříteli do zad“.

S obrovitostí se však pojí nepříjemnost, která nemusí vadit každému. Dostat se z jednoho místa na druhé trvá stále dost dlouho a při cestování mezi sektory je to záležitost doslova úmorná. Hra vskutku není pro netrpělivé. Řešíte-li nějaký úkol, počítejte i s několika desítkami minut, než se ke kýžené stanici nutné pro postup dál dostanete.

Sunless Skies má formu zkušeností, za které navyšujete své charakteristiky (veils, iron, hearts, mirrors). Už není tak snadné navýšit si statistiky přes vaši posádku. Posádka vám může také trochou přispět, ale až po absolvování jejích osobních úkolů. Čím vyšší statistiky budete mít, tím větší šance na úspěch bude při řešení situací.

Sunless Skies

Situace jsou řešeny formou gamebooku stejně jako v Sunless Sea, kdy při různých událostech házíte „kostkou“ na úspěch či neúspěch. Vše je opentleno kouzelnou, dost specifickou angličtinou a stohy textu. Kupříkladu se chcete dostat do vraku lokomotivy, můžete vyzkoušet sílu – iron a do vlaku se pokusit vlámat, nebo být obezřetní – hearts a opatrně najít alternativní cestu. Podle úspěšnosti se vám buď zadaří a do lodi se dostanete, nebo ne a loď se začne trhat pod vašima nohama. S velkou pravděpodobností tak přijdete o část posádky. V samotném vraku pak čelíte dalším výzvám.

Ve hře je úroveň teroru a nočních můr, ukazuje, jak moc vám hrabe. Teror se zvyšuje vším možným, od soubojů po gamebookové sekvence, kdy vás vyděsí banda v křeči zmrzlých těl ve vraku. Některá setkání mohou být natolik devastující, že vám permanentně uberou nějakou ze statistik. Přibyly i různé nebeské anomálie, teror vám vystřelí do závratných výšin. Pak vezmete za vděk všemi možnými prostředky, jak si nervy sebe a posádky zase trochu uklidnit.

Několik vrstev nebe

Ano, budete se pomalu šinout od jednoho přístavu k druhému, ale díky úžasné scenérii se jen těžko budete nudit. Nebe je na pohled zábavnější než mořská voda a autoři předvádí přímo výbuch kreativity.

Jeden nepochopitelný výjev následuje druhý, polorozpadlý Big Ben vznášející se v bílé mlze střídá mechanické slunce, komíny obřích továren a zakončí romantický výhled na myriádu náhrobních kamenů. Co na tom, že to vůbec nedává smysl. Surrealismus je v Sunless Skies ještě znatelnější než v hororovém Sunless Sea. Zlepšení se dočkalo i celkové UI, je mnohem přehlednější.

Dá se říci, že většina polovičatostí a nedodělků, které Sunless Sea trápily, je pryč. Ale pořád tu je neduh s optimalizací. Hra kucká i na výkonnějších strojích, při plavbě se okolí divně cuká a čas od času dojde i na regulérní několikavteřinové zamrznutí. Na mnohem výkonnější sestavě se zase zpožďuje zvuk.

Z moře do nebes

Sunless Skies je přesně takové pokračování, které chcete vidět u každého dalšího dílu nějaké série. Sunless Sea bylo v první řadě interaktivní gamebook, Sunless Skies funguje mnohem lépe i v rovině hry. Je větší, rozsáhlejší a polovičaté mechanismy překoval do účelnější podoby. Engine však zůstal a optimalizace tak není z nejlepších. Jestli jste si zamilovali Sunless Sea, zamilujete si i druhý díl. A pokud jste Sunless Sea nehráli, ihned to napravte. Snad se dočkáme třetího Sunless, protože Failbetter Games umí.