Virus přesunul závodění na simulátory. Vzrušení a adrenalin jsou stejné

Asi každý muž v nějakém věku „pařil“ různé závodní hry na PC nebo herní konzoli. Colin McRae, Richard Burns Rally, F1, Need for Speed – byla to především zábava a odreagování. Závodní simulátory se ovšem vyvinuly v profesionální nástroje, které jsou dnes u reálného závodění nepostradatelné, a s pandemií koronaviru se dostaly ještě více na výsluní. Povídali jsme si o nich s Jaroslavem Ševčíkem z 301.cz.