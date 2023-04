Hokejová reprezentace se sešla v Ostravě, Jan Kovář se z MS omluvil

Kouč Kari Jalonen s asistenty Liborem Zábranským a Martinem Eratem tak mají v sedmadvacetičlenném kádru už deset hráčů, kteří se podíleli na první české medaili na velké mezinárodní akci po deseti letech. Už od začátku přípravy jsou v něm beci Michal Jordán z Rapperswilu a útočníci Jiří Černoch z Karlových Varů, Jakub Flek z Komety, Jiří Smejkal z Oskarshamnu a Michael Špaček z Ambri-Piotty.

Naopak podruhé za sebou bude po účastech na sedmi MS a dvou olympijských hrách chybět Jan Kovář, jehož loni po obhajobě titulu s Zugem vyřadily problémy se žebry.

„Nepřipojí se k nám z osobních důvodů,“ řekl Jalonen novinářům po dnešním tréninku. Kovář byl kapitánem týmu na únorových Švédských hrách, kdy se vrátil po roce od startu na olympijských hrách v Pekingu a hrál tak pod Jalonenem poprvé.

Minulý týden sehrál český výběr úvodní dva testy proti Německu. Ve čtvrtek v Kasselu vyhrál 6:2 a v sobotu ve Frankfurtu nad Mohanem 5:1. Tým následně opustili gólman Nick Malík z Kouvoly, obránci Martin Jandus ze Sparty, Vojtěch Mozík z Rögle, Libor Zábranský mladší z Jukuritu Mikkeli a útočníci Jakub Pour z Plzně s Šimonem Stránským z Litvínova.

První duel se Slovenskem se odehraje ve RT Torax Aréně v Ostravě-Porubě ve čtvrtek od 17:10, odveta na stejném místě i ve stejný čas v pátek. Poté se tým vydá ve čtvrtek 27. dubna na utkání do Vídně a o dva dny později přivítá Rakousko v Brně. Tam se od 4. do 7. května odehraje i generálka na šampionát v podobě Českých her za účasti domácího týmu, Finska, Švédska a Švýcarska.

Na úterním prvním tréninku v Porubě trénoval tým ve složení: Hrubec, Š. Lukeš, Pavlát - Zámorský, Ščotka, Kundrátek, Kempný, Kučeřík, Němeček, Moravčík, Pýcha - Chlapík, M. Špaček, Smejkal - Tomášek, R. Horák, Flek - H. Zohorna, Sobotka, Hrabík - O. Beránek, Černoch, Lenc, A. Najman, M. Kovařčík, Horký.