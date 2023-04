České ceny potravin se blíží Švýcarsku, žasne Hrubec. MS by bral i jako trojka

Ač Hrubec za pár týdnů oslaví 32. narozeniny, oproti mladší zámořské konkurenci není bez šance.

Chytal na dvou šampionátech i poslední olympiádě. Je prověřený, přátelský, v gólmanské tlupě nikdy nedělá rozbroje. V sezoně si jej už otestoval i reprezentační kouč Kari Jalonen. V základní části švýcarské ligy mezi brankáři vládl: kryl 92,7 procent střel, průměrně inkasoval 2,23 gólu za zápas.

„Z osobního hlediska a nějakých statistik to beru jako úspěšnou sezonu. Z týmové stránky jsem hrozně nespokojený se semifinále, které jsme prohráli 0:4,“ vykládal Hrubec. „Chyběla mi v něm bojovnost, kterou teď v televizi vidím v českém play off. Ať je to jakákoliv série, tak je to reklama na hokej. Takhle se to play off musí hrát a nám to v něm chybělo.“

Byl to pro něj nezvyk.

Hrubec vychytal titul doma v extralize i Kontinentální lize. Na úspěch ve třetí profisoutěži, v níž se ocitl, si musí počkat. „Řekl jsem v klubu, že neodejdu, dokud nebudu mít titul i tady,“ zavtipkuje. Bude mít minimálně ještě jednu příležitost, v Curychu má ještě smlouvu na příští rok.

Šimon Hrubec v brance Curychu

Kromě hladkého vyřazení s Bielem jej na prestižní adrese nemile překvapilo, jak se o hráče v sezoně pečovalo. Trenér gólmanů část sezony fungoval jen na půl úvazku. „Myslím, že dva kustodi nebo jeden masér je v takovém klubu na celým tým málo. Personálu by tam mohlo být víc,“ přemítá jednička Curychu. „Řekl jsem to i manažerovi, protože mi na týmu záleží a chtěl jsem, aby věděli můj názor.“

Kluci měli bronz, mně se narodilo zlato

Jinak ale Hrubec nemůže rozporovat, že se po rozpoutání války na Ukrajině ze Švýcarska stala nejžádanější hokejová destinace v Evropě. Malebné prostředí, nadstandardní ohodnocení, kvalitní soutěž. „Nejdelší cesta na zápas trvala tři hodiny. S rodinou jsem trávil ještě víc času, než když jsem hrál v Čechách,“ přidává pozitiva Hrubec. Času uspořil ještě víc. Synka Adama mohl v bačkorách vodit do školky, protože bydlel ve stejné ulici.

„Celá země jako taková je krásná, i když je extrémně drahá,“ prohodí hokejový gólman. A pak se pousměje: „Když jsem ale teď viděl ceny za potraviny v Česku, už se to hodně přiblížilo Švýcarsku.“

Kromě nákupů vyrážel poslední týden na českobudějovický zimák, kde mu s přípravou pomáhal táta Stanislav a mladší bratr Matouš. Maskovaného muže z rodu Hrubců láká, že se podívá na květnové mistrovství světa v Rize a Tampere.

Z něj se loni Jalonenova parta vrátila s bronzem, ale brankářský účastník posledních velkých turnajů ve výběru scházel. „Kluci přivezli bronz, mně se narodilo zlato,“ glosuje Hrubec absenci a červnové narození dcerky Valentýnky. „Chtěl jsem být u toho, když se po takových letech udělala medaile, ale jsou důležitější věci. Teď jsem tady od toho, abych bojoval o místo na mistrovství světa a udělám pro to všechno.“

Český brankář Šimon Hrubec zasahuje proti šanci finského útočníka Eemeli Suomiho.

Národní tým v Ostravě-Porubě ve čtvrtek a pátek čekají první domácí duely v přípravě před šampionátem. Na dvojutkání dorazí Slováci. Po nich by do týmu měli dorazit i první posily ze zámoří, což je konkurence nejen pro Hrubce.

Vůbec se mu nepříčí představa, že by Rigy vycestoval jako gólman číslo tři, který zpravidla duely na šampionátu pozoruje jen z tribuny.

„Možná už to může být třeba moje poslední mistrovství. Chci o něj zabojovat, i kdybych jel jako trojka,“ přikývne a připomene šampionát 2019 v Bratislavě. „Na svoje první mistrovství světa jsem jel jako jistá trojka a nakonec jsem chytal zápas o bronz. V hokeji se může stát všechno a říkal jsem i trenérům, že bych bral jakoukoli pozici.“