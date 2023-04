ONLINE: Národní tým svádí odvetu s Německem, nastupuje v obměněné sestavě

Národní tým se sice ve čtvrtek pomaleji rozjížděl, inkasoval jako první a takřka polovinu utkání se nedokázal prosadit, přesto nakonec nad čtvrtfinálovým soupeřem z posledního světového šampionátu zvítězil jednoznačně.

Určitým varováním může být loňská příprava v Chomutově, kde první vzájemný duel vyhráli Češi rovněž 6:2, druhý však prohráli 0:2.

„Sobotní zápas pro nás bude z mnoha důvodů zase hodně důležitý. Ve čtvrtek jsme hráli dobře do obrany i do útoku při hře pět na pět. Snad jen v přesilovkách bych rád viděl o něco více akce, bylo tam až příliš mnoho přihrávek,“ řekl trenér Kari Jalonen.

Sestava Česka v druhém zápase proti Německu Lukeš (Malík) - Jordán, Zámorský, Němeček, Zábranský, Kučeřík, Mozík, Pýcha, Moravčík - Tomášek, Špaček, Chlapík - Flek, Horák, Horký - Hrabík, Najman, Pour - Lenc, Černoch, Beránek - Kovařčík.

„Je to určitě něco, v čem je třeba se zlepšit. Sešli jsme se v sobotu, jsme spolu pár dní, ještě je čas na tom trošku zapracovat. Je to hrozně důležitá součást hry a každý tým to trénuje,“ prohlásil útočník Roman Horák.

Češi měli v utkání dvě početní výhody, nevyužili žádnou. Němci využili jednu ze čtyř, ve dvou z nich však ve vlastním oslabení inkasovali. V únicích se prosadili Roman Horák a Jakub Flek.

„Ze začátku bylo v první třetině znát, že kluci měli trošku delší pauzu v herní praxi, ale minutu od minuty se cítili lépe a lépe. Výhra byla zasloužená. V přesilovkách je určitě pořád na čem pracovat a asistent Martin Erat na tom s klukama pracuje každý den. Výsledky se určitě dostaví,“ uvedl po pátečním tréninku asistent Libor Zábranský.

„I na takhle velkém hřišti chodí Němci pořád napadat a snaží se být hodně aktivní. Musíme si rychle posouvat puky a být na tohle připravení. A dát jim co nejméně přesilovek, protože ty mají dobře nacvičené a měli tam při nich dobré šance. Je zapotřebí vyvarovat se zbytečných faulů,“ řekl další útočník Jakub Flek.

Češi druhým zápasem ukončí štaci u západních sousedů, pak se opět přesunou domů na další část přípravy. Ve čtvrtek a v pátek v Porubě dvakrát změří síly se Slovenskem, 27. dubna se národní tým vydá na zápas do Vídně s Rakouskem, o dva dny později ho čeká odveta v Brně.

Vrcholem přípravy před světovým šampionátem budou tradičně České hry, které hostí od 4. května Brno.