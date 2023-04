ONLINE: První zápasový test. Hokejisté bojují v přípravě na MS s Německem

Národní tým se s Němci střetnou také v sobotu, čímž uzavřou úvodní kemp v Plzni. „Příprava byla pro kluky ostrá, ale zvládli to perfektně,“ poznamenal asistent trenéra Libor Zábranský.

ONLINE: Německo - Česko Přípravné utkání národního týmu sledujeme podrobně.

Nyní jeho svěřence čeká první zápasová prověrka proti soupeři, s nímž se střetli také v loňské přípravě. Nejprve vyhráli 6:2, poté však zapsali první porážku pod v tu dobu novým koučem Jalonenem (0:2).

V nedůležitějším zápase sezony, ve čtvrtfinále světového šampionátu, ale Němce zdolali 4:1. Tehdy ještě protivníky vedl Toni Söderholm, jenž v listopadu překvapivě rezignoval. Nahradil jej Harold Kreis.

Sestava ČR Pavlát (Lukeš) – Jordán, Zámorský, Kučeřík, Pýcha, Moravčík, Mozík, Němeček, Jandus – Smejkal, Špaček, Chlapík – Hrabík, Kovařčík, Stránský – Flek, Horák, Tomášek – Lenc, Černoch, Beránek – Najman.

„Němci mají nového trenéra, tak uvidíme, jak to bude vypadat. My se budeme zase soustředit hlavně sami na sebe. Chceme ve hře vidět, na čem celou dobu pracujeme,“ poznamenal Zábranský.

„Určitě to nebude nic lehkého,“ míní útočník Filip Chlapík. „V dnešní době je hokej tak vyrovnaný, že nemůžete žádný zápas úplně vypustit. Nikdo nečeká, že tam přijedeme a budeme celou dobu dominovat. Oni mají hodně kvalitní hráče. Pro hodně hráčů to bude zápas po dlouhé době a já se moc těším.“

Zároveň se tak naplno rozhoří boj o účast na světovém šampionátu v Tampere a Rize, kde budou Češi obhajovat bronzové medaile.

„Je super, jak jsou tady kluci nastavení. Všichni do jednoho o to chtějí zabojovat, na trénincích se každý soustředí a snažíme se plnit vše, co po nás trenéři chtějí. Zároveň ale z týmu cítím pozitivní energii,“ těší dalšího forvarda Jiřího Smejkala, jenž se na loňském bronzovém úspěchu přímo podílel.

„Kluci to mají ve svých rukách. Je samozřejmě těžké říkat, co můžou ty zápasy napovědět, ale každý je pro nás hodně důležitý. A hlavně je důležitý pro kluky, aby se mohli ukázat,“ podotkl asistent Zábranský.

Další zápasy po návratu z Německa jsou na programu ve čtvrtek 20. dubna a o den později v Ostravě na stadionu Poruby proti Slovensku. Ve čtvrtek 27. dubna se Jalonenův výběr vydá do Vídně a o dva dny později přivítá Rakousko v Brně. Tam se od 4. do 7. května odehraje i generálka na šampionát v podobě Českých her za účasti domácího týmu, Finska, Švédska a Švýcarska.