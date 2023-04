Raději Boston místo Kasselu. Pár dní může z Čechů udělat favority MS

Národní tým v první přípravě od 19.30 vyzve domácí výběr. A kouč českých hokejistů Kari Jalonen rád připomene: „Loni celou dlouhou cestu od prvního tréninku až na mistrovství světa urazili čtyři hráči.“

Touhle optikou se možná českým fandům víc než dění v Kasselu vyplatí sledovat Boston, z nějž může teoreticky do kabiny národního týmu doputovat hráčů klidně šest.

I s jejich vydatným přispěním se Bruins stali nejúspěšnějším týmem základní části v dějinách NHL. Jenže ta končí, rekordy se mažou, po víkendu startují boje o Stanley Cup. A jen si představte, pokud by Boston v úvodní sérii selhal. Historie podobné příběhy pamatuje a snad každý hokejista rád poví, že „play off je úplně jiná soutěž“.

Docela rajcovní představa, že by se třeba hned na květnovou generálku v Brně hlásili nepolapitelný Pastrňák či obrozenec Zacha s novou smlouvou v kapse. Snad i pardál Krejčí by se nechal zviklat. Češi by se bez přehánění rázem stali favority šampionátu. K tomu připočtěte beka Zbořila. V Bostonu je sice na hraně sestavy, ale jen si vzpomeňte, jak loni dobře zapadl v NHL nepotřebný Kempný. Snad jen poctivec Nosek a ďáblík Lauko bez kontraktů v NHL by váhali, zda štandopéde chvátat z Bostonu do Česka.

David Pastrňák při oslavách s českou střídačkou.

Ale dost snění. Na kdyby se nehraje. Tenhle text ani nepřeje neúspěch dosud úspěšným vyslancům. Jen má spíš osvětlit neurčitá vyjádření generálního manažera národního týmu Martina Havláta o možných posilách z NHL. Po proudu zpráv z Bostonu o famózním Pastrňákovi či Czech mafia se blíží kruciální rozhodnutí, zda bude mít z výborné prezentace českého hokeje prospěch i reprezentace.