Posily na MS ze zámoří? Máme pozitivní reakce, hlásí Havlát. Kouká i na juniory

„Skoro všichni, se kterými jsem mluvil, reagovali pozitivně. Vyloženě mi zatím nikdo neřekl, že by nejel,“ prohlásil Havlát na středeční videokonferenci s novináři.

Přesto na dotazy na konkrétní jména odpovídal většinou stejně. „Uvidíme, jaká bude situace za dva týdny, do té doby se může stát spousta věcí,“ opakoval.

Právě 14. dubna, zhruba za dva týdny, končí základní část NHL. Následují zdravotní prohlídky, které mohou případné posílení reprezentace o hráče ze zámoří zkomplikovat. Jasno by mělo být o další tři dny později.

Na verdikt týmů bude čekat Havlát třeba u Filipa Hronka, kterého donedávna trápilo zraněné rameno.

„Minulý týden jsem s ním mluvil. Jsem rád, že je zpátky na ledě a zase hraje. Je důležité, že je zdravý,“ odpověděl Havlát.

Dotazy směřovaly také na Jakuba Vránu, který v úvodu sezony absolvoval asistenční program, pak hrál na farmě Detroitu a po krátké štaci v NHL ho Red Wings vyměnili do St. Louis.

Oslavující Jakub Vrána.

U Blues pookřál, za dvanáct zápasů stihl nasázet osm branek a opět slýchá na svoje jméno chválu.

„Jsem rád, že se mu daří, že je zpátky v NHL a že dává góly. Osobní záležitosti neznám, ale vede se mu na ledě, tak doufám, že se mu lépe daří i mimo hokej. Jsem s ním v kontaktu a ještě s ním rozhovory povedeme,“ přiblížil Havlát.

Specifická situace panuje také okolo Tomáše Hertla, kterému se v únoru narodil druhý syn Theo.

„Má druhé miminko, ale už je to přes měsíc. Bavil jsem se s ním dvakrát, ještě určitě budeme. Víme, že do play off nepostoupí, máme o něj zájem. Uvidíme, jak to dopadne,“ reagoval Havlát.

Mluvil také o brankářích, mimo postupové pozice do play off se nachází například Arizona s Karlem Vejmelkou, Calgary s Danem Vladařem, Anaheim s Lukášem Dostálem nebo Chicago s Petrem Mrázkem.

„Brankářů máme spoustu, kluků by mohlo přijet hodně. Všichni mi dali pozitivní odpověď,“ pochvaloval si.

Zároveň také sleduje dění na farmách i v kanadských juniorkách. Odsouhlasil zájem o Davida Jiříčka, Jiřího Kulicha, Lukáše Rouska nebo Martina Frka. Mezi juniory si vyhlédl dvě jména.

Český útočník Jiří Kulich (25, uprostřed) se společně s kolegy z juniorské reprezentace raduje z gólu do sítě Rakouska.

„David Špaček a Stanislav Svozil. Hráli pod Radimem Rulíkem a Markem Židlickým na šampionátu dvacítek, zasloužili by si šanci, aby se na ně Kari Jalonen podíval v kempu. Ale uvidíme, kdy skončí v play off a jestli je kluby vůbec pustí,“ upřesnil.

Ve farmářské AHL rovněž působí loňský objev mistrovství Matěj Blümel, jeho zaměstnavatel Dallas s velkou pravděpodobností postoupí do play off. „U Matěje je to složitější. Mluvil jsem s ním v úterý. Skvěle se daří jak Dallasu, tak i jeho farmě. Uvidíme, jak se bude vyvíjet play off pro oba týmy,“ prohlásil Havlát.

V AHL končí základní část o dva dny později než v NHL, tedy 16. dubna. Do vyřazovacích bojů však postupuje hned 23 z 32 týmů.

„Potenciální datum příjezdu posil záleží na rychlosti zdravotních prohlídek a dalších testů. Některé bychom rádi viděli co nejdřív, jiní by si po dlouhé sezoně zasloužili delší volno. Záleží tedy na konkrétních případech,“ zakončil Havlát.

Národní tým zahájí přípravný kemp před mistrovstvím světa 8. dubna v Plzni. Na začátku příštího týdne oznámí první nominaci, v ní se ještě žádní hráči ze zámoří neobjeví. Chybět budou také semifinalisté z extraligy.