Hokejisté se na prvním srazu v přípravě na MS sešli v Plzni kompletní

„Situace je trošku jiná než loni, protože znám téměř všechny hráče. Jsem s trenérským týmem rok. Hráči už znají systém, který hrajeme a trénujeme. Vidím, že hráči mají hodně pozitivní energie, což je skvělé,“ řekl novinářům Jalonen. Finský kouč převzal český národní tým loni v březnu po odvoleném Filipu Pešánovi a dovedl jej k první medaili po deseti letech.

V kádru má tři brankáře, devět obránců a 15 útočníků a podle Jalonena mají všichni možnost si vybojovat účast na vrcholu sezonu. „Mluvil jsem s hráči a každý má šanci se dostat do týmu. Na konci bude záležet na rolích, na které budeme hráče potřebovat. Loni se dostali do týmu na mistrovství světa čtyři hráči, kteří s námi byli od začátku kempu. Situace je teď podobná,“ podotkl Jalonen.

Obránce Michal Jordán ze švýcarského celku Rapperswil Jona a útočníci Jiří Černoch z Karlových Varů a Jakub Flek z Komety Brno, kterým se to loni podařilo, jsou v kádru opět. Dalším byl bek Jan Ščotka z Komety Brno, který se připojí až v dalším průběhu přípravy. Stejné to mají jeho klubový spoluhráč Tomáš Kundrátek, další bek Michal Kempný ze Sparty a útočníci Hynek Zohorna z Oskarshamnu a kapitán Roman Červenka z Rapperswillu, s kterým bude termín zařazení ještě Jalonen řešit.

Hlavní trenér Kari Jalonen.na tréninku v Plzni.

„Už jsem se Červusem mluvil. Musím mu ještě zavolat během tohoto kempu, jestli přijede další týden, nebo až potom do Ostravy. Uvidíme. Ale už zase trénuje, takže nemusíme mít žádný strach,“ řekl Jalonen o nejproduktivnějším hráči minulého MS.

V úvodu kempu dal příležitost gólmanům s minimem reprezentačních zkušeností. Dominik Pavlát z Plzně a Nick Malík z finského celku KooKoo Kouvola mohou v národním týmu debutovat, Štěpán Lukeš z Karlových Varů má na kontě sedm utkání. „Chtěli jsme na první kemp mladé gólmany. Všichni vědí, že Will ještě hraje, Langhamer také. Hrubec vypadl před dvěma dny. Máme hodně možností, je to pro nás dobrá situace,“ komentoval Jalonen výběr do brankoviště.

Ve hře má ve Švýcarsku také centra Jana Kováře z Zugu, který se loni z účasti na šampionátu omluvil. „Kováře sledujeme a budeme mu volat, jaká je situace. Sledujeme všechny hráče, kteří v Evropě působí,“ podotkl Jalonen. Potvrdil, že dva členy bronzového týmu, obránce Davida Skleničku z Brynäs a útočníka Matěje Stránského z Davosu, k dispozici mít nebude. „Nejsou z osobních důvodu,“ řekl Jalonen.

Do Německa se po třech dnech v Plzni vydá národní tým v úterý. Ve čtvrtek se představí v Kasselu a o dva dny později ve Frankfurtu nad Mohanem. Jalonen se nemůže dočkat, až se opět postaví na lavičku. „Vždycky se těším na toto období. Od Švédských her to je dva měsíce, chybělo mi koučování,“ dodal.

Další zápasy jsou na programu ve čtvrtek 20. dubna a o den později v Ostravě na stadionu Poruby proti Slovensku. Ve čtvrtek 27. dubna se Jalonenův výběr vydá do Vídně a o dva dny později přivítá Rakousko v Brně. Tam se od 4. do 7. května odehraje i generálka na šampionát v podobě Českých her za účasti domácího týmu, Finska, Švédska a Švýcarska.