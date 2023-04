Jsou to neskutečné pocity, řekl po úspěšném reprezentačním debutu Pavlát

Pavlát pomohl velkou měrou k výhře 6:2 a byl z české strany vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Jak ale uvedl v rozhovoru s novináři, ocenit by zasloužilo celé mužstvo.

Pavlát zvládl svou roli na výbornou. A bylo na něm jasně patrné, jak moc je rád, že důvěru nezklamal. „Je to neskutečný. Jsou to hned takhle po zápase neskutečné pocity. Tohle je splněný sen. Něco, co jsem si v půlce sezony ani nevysnil, že bych mohl začínat s národním týmem přípravu na MS a šel hned v prvním utkání do brány. Byl jsem za to ohromně vděčný a chtěl se za to odvděčit co nejlepším výkonem,“ prohlásil Pavlát.

„Musím ale říct, že tím nejlepším hráčem měl být vyhlášený celý tým. Od půlky zápasu jsme hráli fantastický hokej a k ničemu jsme je nepustili. Byla tam sice nějaká oslabení, ale hráli jsme opravu výborně a s každou další třetinou se zlepšovali. Měli jsme tam gólové šance a proměnili jsme je,“ řekl Pavlát při ohlédnutí za zápasem.

První šance patřily jeho týmu, jenže pak hráli Němci přesilovku a z té udeřili zásluhou úspěšné teče Tobiase Edera. „Já jsem tu střelu viděl, ale hráč, který byl mezi kruhama, mi to tečoval. Myslel jsem si, že to byla vysoká hůl, ale asi ne. Byla to samozřejmě škoda, protože jsme tam měli nějaké šance, které jsme neproměnili, pak jsme dostali ten gól a museli dotahovat, ale povedlo se nám to výborně,“ pochvaloval si Pavlát, který se nenechal inkasovaným gólem nijak rozhodit. „Zápas byl ještě dlouhý. Bylo před námi ještě více než dvě třetiny a já věřil klukům, že dáme nějaké góly a zvládneme to,“ prohlásil Pavlát.

Ani za druhý inkasovaný gól nemohl, kontakt s protihráčem na brankovišti mu znemožnil lépe zakročit, z pohledu vývoje zápasu už však zásah Jonase Müllera z 52. minuty, jímž snížil manko Němců na 2:4, nic moc neřešil. „Budu se na to muset podívat. Myslím, že tam byl asi problém v tom, že nám ho tam dovezl náš hráč, čímž je ten gól naprosto regulérní,“ nezastíral Pavlát.

Přes dlouhou herní odmlku vypadal ve výborné formě a pohodě. „Asi měsíc jsem nechytal, takže bylo těžší se do toho dostat, protože trénink a zápas, to je něco jiného. Myslím si však, že pak už jsem se do toho naplno dostal a od druhé třetiny jsem se cítil opravdu dobře,“ uvedl Pavlát. „Němci měli rychlé přečíslení a hodně dobré přesilovky, tam si myslím, že nám docela zatápěli. Kluci však odvedli parádní práci, spoustu toho zblokovali a hráli jsme fakt výborně,“ dodal.

S nervozitou se vypořádal po svém. „Řekl jsem si, že je to zápas jako každý jiný. Kdybych se měl zbytečně stresovat, že je to nároďák, asi by mě to i svazovalo. Ta důležitost byla samozřejmě daleko větší, ale já jsem se na to připravoval jako na každý jiný zápas,“ uvedl Pavlát.