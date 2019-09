Od nástupu Krále nemají junioři v Česku jistotu, vyrůstají v chaosu

Prakticky každý rok jiný systém. Hledání ideálního modelu, nezastavitelná nespokojenost s právě proběhlým ročníkem, vylepšování, změny... Jistotou týmy v nejvyšší soutěži juniorů neoplývaly.

„Teď se to udělalo trošku drasticky, ze sportovního hlediska je to neetické,“ říká pro iDNES.cz sportovní ředitel Sparty Petr Ton. „Ideální počet je podle mě okolo dvaceti týmů, čtrnáct by mi přišlo málo. Zároveň nevím, kolik do pokladny přinesl rakouský Salcburk, ale konfrontace s rakouským hokejem pro mě není, ať raději hrajou české týmy.“

Své sdělení míří k juniorské kauze, kdy hokejový svaz čelí žalobě ze strany Přerova, Havířova a Vsetína kvůli administrativnímu vyřazení z nejvyšší juniorské ligy. Tonova Sparta v ní pokračuje. O co jde, si můžete přehledně přečíst zde.

„Můj názor je laický. Jen se ptám, proč se celá záležitost nechala dojít tak daleko. Měla se udělat pravidla, měli jsme jeden rok normálně hrát, změnit jenom systém a sestupy vyřešit sportovní cestou,“ myslí si Ton.



Nový sportovní ředitel pražské Sparty Petr Ton, vedle něj je nová generální ředitelka Barbora Snopková Haberová.

A přiznává, že kromě názvu nová soutěž „O Pohár DHL“ nepřinesla oproti původní „Juniorské lize Akademií“, kterou Městský soud v Praze předběžným opatřením zastavil, pro Spartu žádnou změnu.

„Musíme respektovat rozhodnutí soudu, zároveň jako klub musíme respektovat svaz, že se nějak rozhodl. Dobré to není, ale dobré by to nebylo ani pro hráče, kdyby neměli hrát,“ dodává Ton.



Jak se tedy nejvyšší juniorská liga, dosud extraliga, za působení Tomáše Krále měnila?

Sezona 2008/2009

Ligu hrálo 24 týmů v jedné tabulce, každý klub sehrál 46 zápasů v základní části, následovalo na dva vítězné zápasy osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále. V něm uspěly Vítkovice nad Třincem. Proběhla i desetikolová baráž.

Sezona 2009/2010

Základní část hrálo 22 týmů, nejdříve rozdělených po jedenácti na Východ a Západ, složitě se pokračovalo druhou a třetí částí, které ve výsledku určily, že 12 týmů skupiny A sehrálo dohromady 82 zápasů a 10 týmů skupiny B sehrálo dohromady 66 zápasů.

Následovalo na dvě vítězná utkání osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále. V něm Zlín porazil Slavii.

Sezona 2010/2011

První část hrálo v jedné skupině 22 týmů na 42 zápasů. Poté se utvořily tři skupiny A, B, C. Deset týmů ve skupině C sehrálo dalších 18 zápasů, ve skupinách A a B sehrálo dohromady dvanáct týmů po deseti zápasech.



Na dvě vítězná utkání následovalo vedle šestikolové baráže čtvrtfinále, semifinále a finále. V něm Znojmo porazilo Karlovy Vary.

Sezona 2011/2012

Nejdříve se utvořily tři skupiny po šesti účastnících, každý klub sehrál dvacet zápasů. Následovala druhá společná skupina, kde každý tým nastoupil do dalších 24 utkání.

Pak přišlo na řadu na dvě vítězná utkání vedle šestikolové baráže předkolo, čtvrtfinále, semifinále. Finále na jedno utkání ovládl Chomutov nad Kometou.

Sezona 2012/2013

První skupinu hrálo sedmnáct týmů na 32 utkání, následně se utvořila pětičlenná skupina o baráž (každý tým odehrál osm zápasů) a dvě šestičlenné skupiny o play off na deset zápasů pro každý klub.

Josef Řezníček, šéf seniorské extraligy. Účastnil se jednání s třemi kluby před podáním žaloby.

Na dvě vítězná utkání následovalo vedle šestikolové baráže čtvrtfinále, semifinále, finále. V něm uspěly Vítkovice nad Spartou.



Sezona 2013/2014

Proběhla stejně jako předešlá. Ve finále uspěl Chomutov nad Litvínovem.

Sezona 2014/2015

Nejdříve sehrálo v jedné skupině 16 týmů po třiceti zápasech, následně se utvořily skupina A a B po osmi členech (14 zápasů navíc). Po nich následovaly čtyřčlenná skupina o baráž na šest zápasů a dvě šestičlenné skupiny na dalších deset zápasů o play off.

Vedle šestikolové baráže následovalo play off. Na tři vítězná utkání se hrálo čtvrtfinále a semifinále. Finále se už hrálo na dvě vítězná utkání. Chomutov porazil Mladou Boleslav.

Sezona 2015/2016

Osmnáct týmů v jedné skupině sehrálo dohromady 44 zápasů.

Na tři vítězná utkání následovalo osmifinále a čtvrtfinále. Pokračovala závěrečná skupina na tři kola pro čtyři týmy, zápas o třetí místo a finále na jedno utkání. V něm uspěl Třinec nad Spartou.

Sezona 2016/2017

Osmnáct týmů v jedné skupině sehrálo dohromady 44 zápasů.



Na čtyři vítězná utkání následovalo čtvrtfinále, na tři vítězství se hrálo semifinále i finále. V něm uspěla Plzeň nad Třincem.

Sezona 2017/2018

Nejdříve sehrálo v jedné skupině 18 týmů po 34 zápasech.



Pak se utvořila šestičlenná skupina o umístění na deset zápasů a vznikly dvě šestičlenné skupiny na deset zápasů o play off.

Ilustrační foto juniorských hokejistů Vsetína

Pokračovalo čtvrtfinále na tři vítězná utkání, semifinále a finále na dvě vítězství. Kometa porazila Liberec.



Sezona 2018/2019

Nejdříve se utvořily čtyři skupiny po šesti týmech na dvacet zápasů.

Pokračovalo se složitě. Ve skupině o 13. až 24. místo sehrálo dvanáct týmů po 22 zápasech. Stejný počet hrálo dalších 12 týmů o pořadí v play off.

Poté hrály čtyři týmy šestikolovou skupinu o udržení, stejné podmínky měla skupina o pořadí na 17. až 20. místě.

Následovaly čtyři šestikolové skupiny o play off pro šestnáct týmů. Ty pak sehrály na tři vítězná utkání čtvrtfinále a na dvě vítězství semifinále a finále. Třinec v něm porazil Spartu.

Sezona 2019/2020

Měly přijít změny, utvořila se nová nejvyšší juniorská soutěž - Juniorská liga akademií. Tu mělo hrát 19 týmů (36 zápasů), poté měly následovat čtyři skupiny o play off a samotné play off.

Městský soud v Praze nicméně předběžným opatřením start soutěže pozastavil. Hokejový svaz však přišel s fíglem a soutěž přejmenoval na ligu „O Pohár DHL“. Hrát by se mělo dvoukolovým systémem každý s každým, tudíž podle plánu.

Změna věkových kategorií

Další změnou od sezony 2019/20 je nová struktura věkových kategorií hokejistů. Juniorské soutěže jsou pro hráče od 18 do 20 let, dorostenecké pro šestnáctileté a sedmnáctileté. Žáci z osmých a devátých tříd hrají v kategorii starších žáků, mladší žáci jsou pro hráče ze šestých a sedmých tříd.

V extralize dorostu navíc dojde od sezony 2020/21 na základě sportovních výsledků předchozího ročníku ke snížení počtu účastníků ze 30 na 24.