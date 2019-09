Hokejový svaz bude muset ustoupit. Je pod obrovský tlakem, říká právník

Hokejový svaz svérázným způsobem zúžil juniorskou extraligu - vyloučil celky, které nemají status akademií. Havířov, Přerov a Vsetín se však bránily. A soud nyní rozhodl, že dokud se spor s konečnou platností nevyřeší, nemůže soutěž odstartovat.

Co se teď bude dít? Svaz se proti předběžnému opatření může odvolat, jenže to nic nemění na faktu, že se soutěž nemůže hrát. Samotné odvolání totiž neruší jeho účinky. „O odvolání bude podle mých zkušeností rozhodnuto nejdříve za měsíc a možná dokonce až za tři,“ říká Celerýn, právník, jenž na jaře zastupoval v podobné situaci volejbalové Benátky nad Jizerou.

„Pokud navíc soud předběžné rozhodnutí potvrdí, tak bude platit do doby, než se spor vyřeší s konečnou platností. Což může trvat rok až dva.“

Je nemyslitelné, aby juniorská extraliga takovou dobu stála. Může hokejový svaz vůbec udělat něco jiného než ustoupit?

Já si myslím, že ne. Pokud bude chtít situaci zachránit, tak se bude muset s kluby dohodnout a udělat to nějak jinak. Kromě toho může jedině počkat, jestli soud nezruší předběžné opatření. To ale zabere hrozně času, obzvlášť v Praze.

To si svaz nemůže dovolit, protože se kauza bude veřejně řešit. Jaké vidíte možnosti dohody svazu s kluby, které budou logicky trvat na účasti v soutěži?

Jedině by klubům mohl nabídnout, že se letos soutěž odehraje bez nich a příští rok to zase změní, aby tam Havířov, Přerov a Vsetín byly zpátky. To ovšem nebude pro kluby obchodně akceptovatelné. V tuto chvíli to není jen o sportu, je to i byznys. Kluby v tom mají nějaké peníze. Strany se musí sejít a začít jednat. Teď je pod výrazným tlakem svaz.

Nemyslíte, že byl způsob založení nové juniorské soutěže od svazu dost amatérský?

Podle zkušeností, které mám z volejbalu, mi přijde, že lidé na svazu si obecně myslí, že jsou nedotknutelní a rozehrávají si své hry. Je jim jedno, co si lidé myslí. V hokejovém prostředí se nepohybuju, ale z volejbalového prostředí tenhle dojem mám.

K soudu šli i volejbalisté, ale neuspěli Případ juniorské hokejové extraligy není letos prvním, kdy se jedna ze stran ve sportovním sporu obrátila na soud. Stejně postupovali v dubnu volejbalisté Benátek nad Jizerou, jimž se nelíbil způsob, jakým se jejich soupeř v baráži o účast v nejvyšší soutěži (SK Volejbal Brno) do baráže dostal. Městský soud v Brně vyhověl návrhu Benátek nad Jizerou a v průběhu baráže (za stavu 2:0 pro Brno) vydal předběžné opatření, na jehož základě neměli Brňané v sérii pokračovat, dokud se nevysvětlí sport Benátek nad Jizerou a volejbalového svazu o to, zda SK Volejbal Brno startuje v baráži v duchu pravidel nebo ne. Oba soupeři nicméně na třetí duel nastoupili, domácí Brno vyhrálo první výměnu, Benátky nad Jizerou opustily na protest proti jejich konání palubovku a zápas byl krátce poté zkontumován v jejich neprospěch. Znamenalo to výhru Brna 3:0 na zápasy a jeho postup do nejvyšší soutěže. Kauza dodnes neskončila, právě dnes ji řeší volejbalová arbitráž, ale předběžné opatření bylo v létě Městským soudem v Brně zrušeno, protože baráž byla na hřišti dohrána a opatření (zakázat Brnu v pokračování série) tím pádem pozbylo smyslu. Autor: Jiří Punčochář

Může mít svaz pocit, že se kluby nebudou bránit?

Je dobře, že se to děje, protože je potřeba to prostředí kultivovat.

Nepříjdou vám kroky svazu zvláštní, když je jeho šéfem právník?

Nevím, co za tím je. Ve volejbale v tom byly jednoznačně obchodní zájmy. Co je za tím v hokeji, to netuším.

Podle všeho snaha o zkvalitnění juniorské soutěže, která měla 24 účastníků.

Je paradoxní, že svaz vyhodil tři české týmy a rakouský Salcburk v lize zůstal.

Co by svazu hrozilo, kdyby porušil předběžné opatření?

Soud může v takovém případě ukládat peněžité sankce. Kromě toho se porušení dá považovat za trestný čin, protože je to maření výkonu úředního rozhodnutí.

Nesl by někdo i osobní zodpovědnost? Třeba šéf svazu Tomáš Král?

Pokud jde o trestně právní stránku, tak by se teoreticky řešilo, kdo nařídil nerespektovat předběžné opatření a jestli byl spáchaný trestný čin, nebo ne. Vždycky se hledají fyzické osoby, které nesou zodpovědnost. Může to být šéf svazu nebo třeba členové výkonného výboru. Do toho podle mého názoru nikdo nepůjde, jde o obrovské reputační riziko.