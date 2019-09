Cizí děti hrají, naše nemůžou? Spravedlnost, žádá šéf Havířova

Havířov, Přerov a Vsetín se dostaly do sporu se svazem poté, co výkonný výbor v březnu snížil počet účastníků juniorské extraligy z 24 na 19. Všechny tři celky byly ze soutěže, kterou nyní hrají jen kluby se statusem akademie plus Olomouc a rakouský Salcburk, přeřazeny do nižší soutěže.



Kluby se s rozhodnutím ale nesmířily. Svazová arbitráž nejdříve žádosti klubů zamítla, u Městského soudu už s požadavkem na předběžné opatření uspěly. Kluby na hokejový svaz podaly žalobu, kterou má web iDNES.cz k dispozici. V ní žádají zneplatnění rozhodnutí Výkonného výboru ČSLH ze dne 10. dubna 2019 o odebrání práva na účast v nejvyšší juniorské lize.

Překvapili jste ve středu večer hokejový svaz?

Od začátku jsme říkali, že využijeme všechny možnosti, abychom se dobrali spravedlnosti. Pro svaz to mohlo být překvapení, určitě.

Jaké argumenty u soudu uspěly?

I soud si myslí, že byly porušeny stanovy. Nelíbí se nám, že něco změní nesportovní cestou. Že jde o to, kdo koho víc zná a nezná. A kdo má kontakty na svazu. Status akademie není důležitý, navíc ne všechny akademie splňují podmínky. Prostě jsme si to nenechali líbit.

Padlo rozhodnutí o akademiích už na Hokejovém fóru? (Na fóru se řešil stav českého hokeje včetně mládeže, pozn.).

To je skoro nepravda. Na fóru se vůbec akademie neřešily, i když jsme čekali, že ano. Dokonce na fóru od Přerova zazněl dotaz, jestli bude změna, a činovník svazu řekl, že se nic nezmění. Po měsíci přijde zpráva, že bude liga akademií.

Kdy jste o akademiích slyšeli poprvé?

Jde o věc starou čtyři pět let. Ale nikdo neříkal, že akademie budou podmínkou pro účast v nejvyšší soutěži. Až teď v lednu a únoru se rozhodlo. My souhlasíme, ať se juniorská liga zúží, ať je otevřená, aby každý tým dělal maximum pro udržení, ať má liga úroveň.

Vsetín tvrdí, že podmínky pro status akademie splňuje, ale proces schvalování trvá dlouho. Jak je na tom Havířov?

Myslím, že v roce 2018 změnil svaz podmínky ze dvou povinných ledových ploch na jednu, což pro nás byl do té doby největší problém. Podmínku v tichosti zrušil, jenže doba schvalování ze strany svazu, zda máte nárok na akademii, záleží na tom, o jaký klub jde. Může to trvat půl roku, rok, dva... Ale taky je důležitý říct, že když máte jako klub akademii, hráči se komfort nezvětší, jen přichází větší peníze od svazu. Myslíme, že akademií by mělo být pět nebo šest, které by opravdu fungovaly. Liberec třeba funguje.

Jste v kontaktu s ostatními kluby, které nejvyšší ligu momentálně hrát mají?

Problém s nimi nemáme. Chápou nás, na druhou stranu rozumím, že nás zrovna šíleně podporovat nemusí, protože jsou rádi, jak to teď je. Ale neřekli nám, že něco kazíme. Jde o problém svazu, kam to nechal dojít.

K soudu šli i volejbalisté, ale neuspěli Případ juniorské hokejové extraligy není letos prvním, kdy se jedna ze stran ve sportovním sporu obrátila na soud. Stejně postupovali v dubnu volejbalisté Benátek nad Jizerou, jimž se nelíbil způsob, jakým se jejich soupeř v baráži o účast v nejvyšší soutěži (SK Volejbal Brno) do baráže dostal. Městský soud v Brně vyhověl návrhu Benátek nad Jizerou a v průběhu baráže (za stavu 2:0 pro Brno) vydal předběžné opatření, na jehož základě neměli Brňané v sérii pokračovat, dokud se nevysvětlí spor Benátek nad Jizerou a volejbalového svazu o to, zda SK Volejbal Brno startuje v baráži v duchu pravidel, nebo ne. Oba soupeři nicméně na třetí duel nastoupili, domácí Brno vyhrálo první výměnu, Benátky nad Jizerou opustily na protest proti jejich konání palubovku a zápas byl krátce poté zkontumován v jejich neprospěch. Znamenalo to výhru Brna 3:0 na zápasy a jeho postup do nejvyšší soutěže. Kauza dodnes neskončila, právě dnes ji řeší volejbalová arbitráž, ale předběžné opatření bylo v létě Městským soudem v Brně zrušeno, protože baráž byla na hřišti dohrána a opatření (zakázat Brnu v pokračování série) tím pádem pozbylo smyslu. Autor: Jiří Punčochář

Jaký průběh nyní očekáváte?

Nechceme českému hokeji škodit. Svaz by se s námi měl sejít, bude nejjednodušší, když se s námi bude smysluplně bavit. Ať se domluvíme a můžeme nastartovat ligu. Nebo se nedomluvíme a rozhodne soud. Už při arbitráži jsme tohle navrhovali, ale svaz to neakceptoval.

Vidíte vůbec jinou variantu, kterou byste akceptovali, než návrat do ligy?

Neznám jinou variantu.

POZNÁMKA: Během 5. září vydal svaz vyjádření, že rozhodnutí soudu respektuje, nesouhlasí s ním, odvolá se proti němu a vytváří jinou soutěž „O Pohár DHL“. Nová soutěž se Přerova, Havířova ani Vsetína netýká.

Když svaz řekne ne, liga bude klidně měsíce stát, s tím počítáte?

Může to tak dopadnout. My jsme ale přesvědčeni, že svaz pochybil. Neměl mandát, aby to udělal.

Cítíte na svazu nepřátelství?

Upřímně, nevím. Asi teď nebudeme nejoblíbenější. Na druhou stranu nemyslím, že jsme to my, kdo dostal ligu tam, kde je. Považovali naše vyloučení za menší zlo. Radši nechali Olomouc a Salcburk. Takže cizí hráči hrát můžou a naše děti ne? Další věcí je, že už nás x juniorů opustilo. Vůbec netuším, co se bude dít. Kdy bychom se mohli potkat u soudu, taky nevím... Je to čerstvé, ve středu do datové schránky dokument přišel. Jestli má svaz jiný názor, my mu ho brát nebudeme.

Kdo s vámi za svaz jednal?

Prezident Tomáš Král, sekretář Martin Urban, šéf extraligy Josef Řezníček... U arbitráže už nebyl nikdo.