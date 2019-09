Šéf svazu Král o kauze juniorů: Většina klubů v Česku stojí za námi

Svaz z ní na jaře vyřadil Havířov, Přerov a Vsetín, protože nemají status akademií. Kluby se bránily a výsledek? Soudkyně Milada Mašínová předběžným opatřením rozhodla, že se start Juniorské ligy akademií odkládá, dokud se spor nevyřeší.

„Beru to jako fakt, soud má na takový postup právo, my zase využijeme práva na odvolání,“ reaguje Král, sám profesí právník.

Očekáváte, že soud vaše odvolání uzná?

Pokud bychom nevěřili, odvolání bychom nepodávali. Výrok soudu ale nemohu předjímat. V každém případě je třeba zdůraznit, že se bavíme pouze o předběžném opatření, podstatné bude, jak soud posoudí věc samotnou.

Nebudete se chtít s kluby dohodnout na urovnání? A existuje podle vás nějaké jiné východisko, než jim vyjít vstříc a vrátit je do soutěže?

Sporem se opakovaně zabýval výkonný výbor a proběhla i několikaměsíční arbitráž, která jeho rozhodnutí potvrdila. Tři kluby jsou s ním nespokojeny, stovka dalších, které se účastní mládežnických soutěží, s ním nemá problém. A to včetně těch, které nastupují v juniorkách. Rozhodující je pro nás názor výrazné většiny členů a o změně stanoviska proto v současné době neuvažujeme.

Bude se v případě, že soud své rozhodnutí potvrdí, hrát O pohár DHL celou sezonu, takže vlastně nahradí Juniorskou ligu akademií?

Turnaj O Pohár DHL Juniorskou ligu akademii nenahrazuje. Respektujeme předběžné opatření, takže soutěž nebyla zrušena, ale odložena až do doby, než padne v celé věci pravomocné rozhodnutí. Co bude dál, uvidíme.

Jak zpětně hodnotíte rozhodnutí vytvořit Juniorskou ligu akademií? A nebyl způsob jejího založení neuvážený?

Určitě ne, to si nemyslím. Vytvoření Juniorské ligy akademií bylo součástí balíčku změn, o jejichž principech jsme se bavili dlouhodobě, naposledy počátkem roku na hokejovém fóru. Rozhodnutí učinily orgány, které jsou k tomu oprávněny a učinily ho v souladu s dlouhodobou koncepcí rozvoje akademií. Pokud bychom k takovému kroku nepřistoupili, projekt by nedával smysl.

Vytvářeli jste ligu akademií pouze z důvodu zkvalitnění nejvyšší juniorské soutěže? Nebo byly další důvody?

Hlavními důvody jsou snížení počtu účastníků, tlak na konkurenci, vyšší nároky na kluby, hráče a trenéry. Současně také naplňujeme filozofii, se kterou byl projekt akademií vůbec zahájen.

Nešlo zúžit nejvyšší juniorskou soutěž jiným způsobem?

Variant bylo několik, ale pro tento způsob jsme se rozhodli jako pro nejefektivnější. V Juniorské lize akademií jsou kluby, které disponují nejlepším zázemím a dlouhodobě nejvyšší výkonností.

Jaký je podle vás v dlouhodobém horizontu ideální počet účastníků nejvyšší juniorské soutěže?

Můj osobní názor, který ovšem není určující, je 14 až 16 mužstev.

Jak na tom jsou Havířov, Přerov a Vsetín s uznáním akademií?

Všechny tři kluby podaly žádost teprve potom, co byla zřízena Juniorská liga akademií. Probíhá s nimi standardní řízení.

Nevyznívá podle vás nevhodně, když v nově vzniklé soutěži hraje rakouský Salcburk, který dostal přednost před českými týmy?

Obě věci spolu nesouvisí. Pokud by v soutěži nebyl Salcburk, neznamenalo by to, že by se tam dostal jiný český tým. Salcburk je účastníkem na základě smlouvy, kterou jsme uzavřeli dávno před tím, než byla Juniorská liga akademií zřízena. Naše závazky dodržujeme a jeho účast je pro další účastníky určitě sportovním přínosem.