POHLED: Soud nesoud. I hokejová ryba smrdí od hlavy

Už i lidé v taláru přísně hledí na český hokej, který v poslední dekádě tolikrát vyhlásil odraz ode dna, aby si pak k noze zase připevnil balvan, který ho místo k hladině táhne dolů. Teď pyká za překotné rozhodnutí ze 14. února, kdy jedenáct mužů, kteří ve výkonném výboru hokeji vládnou, rozhodlo o dvou zásadních věcech.

Zaprvé, že ze seniorské extraligy bude padat poslední celek bez možnosti záchrany v baráži. A zadruhé, že za bídné výkony mládežnických reprezentací může nabobtnalá juniorská extraliga, a tak je nutné ji ze 24 celků ztenčit.

Ne, není to zlá idea. Jenže zatímco přímý sestup a postup začne platit v této sezoně, škrty v juniorce byly okamžité. Pravidla se změnila během hry, což se nejen ve sportu považuje za něco neslušného, nemorálního a dost možná i nezákonného.

Vyřazeno bylo šest celků, které neměly status akademie, přičemž tři (Vsetín, Přerov a Havířov) se nevzdaly a hnaly to k soudu, který vydal předběžné opatření, a dokud nerozhodne, hrát se nesmí.

Svaz je zahnán do kouta. Ve čtvrtek oznámil, že se proti opatření odvolá a zároveň vykoumal, že prozatím týmy budou hrát turnaj O Pohár DHL. Není to jediná právní finta, kterou už vyzkoušel, ta první ale zjevně selhala. Hokejoví šéfové totiž nejvyšší soutěž pojmenovali jako Ligu akademií, zatímco tu druhou jako extraligu juniorů. V ní mají hrát právě tři dotčení, takže z čistě lingvistického hlediska je vlastně nikdo o nic nepřipravil.

Ovšem třeba podle právníka Jakuba Celerýna bude muset svaz nejspíš sklopit uši a pokorně tři kluby vzít zpět. Dost možná i vyplatit finanční kompenzaci, protože někteří hráči už vzali kramle, neboť chtěli hrát nejvyšší soutěž.

Slušná šaráda, že? Ano, zeštíhlovací vize je správná, ale evidentně šlo o nepřipravenou akci, až to vypadá, že oněch jedenáct mužů tehdy ze zasedání spěchalo domů, když byl ten Valentýn.

I Alois Hadamczik, tenkrát kouč reprezentační osmnáctky, se čertil: „Soutěže děláme systémem pokus omyl. A určují ho lidé, kteří nikdy netrénovali a nikoho nevychovali.“

Vskutku je u mládežnických soutěží systém co dva roky jinak. I svaz argumentuje, že se Vsetína, Přerova či Havířova mohl zbavit bez velkých výčitek, neboť i do extraligy je předtím posunul on, nikoliv sportovní výsledky. V lize se zkoušejí různé experimenty, abychom se stejně vždy začátkem ledna po neúspěchu na juniorském šampionátu ptali, co že je špatně.

Jenže ryba často smrdí od hlavy.