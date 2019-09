PŘEHLEDNĚ: Žaloba na hokejový svaz. Jak se kluby nevzdaly juniorů

Zastavení nejvyšší hokejové soutěže s názvem Juniorská liga akademií je o to absurdnější, že se v Česku na přelomu prosince a ledna odehraje mistrovství světa juniorů.

Leden 2019 Hokejové fórum v Praze

V lednu se v Praze sešli zástupci českého hokeje na Hokejovém fóru. Přijeli představitelé extraligových a dalších profesionálních klubů, šéf svazu Tomáš Král, ředitel nejvyšší soutěže Josef Řezníček, trenéři mládeže nebo odborníci z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

Měli diskutovat o stavu českého hokeje, zejména o mládeži. Už tehdy Tomáš Král prozradil, že vzniknou návrhy na „úpravy systému soutěží včetně zúžení nejvyšší juniorské a dorostenecké extraligy“.

Tomáš Král na konci ledna poskytl rozhovor pro MF DNES. Přes e-mail napsal: „Moje představa by byla 16 klubů v juniorské extralize a zúžení by mělo být postupné, nejlépe v průběhu dvou let.“

Únor 2019 Nejvyšší juniorská soutěž pouze pro akademie

V únoru přišla ze svazu tisková zpráva.

Psalo se v ní: Počet účastníků extraligy juniorů se od další sezony sníží ze současných 24 na 17. Soutěž bude nesestupová, přístupná výlučně pro kluby se statutem Akademie Českého hokeje.



„Podpora zúžení byla jednomyslná,“ uvedl Tomáš Král. „Uzavřená extraliga juniorů umožní klubům, aby nejlepší mladé hokejisty uvolňovaly pro dospělé soutěže a více se koncentrovaly i na tréninkový proces, což je oblast, v níž ve srovnání se zahraničím zaostáváme.“



Prezident Českého hokeje Tomáš Král.

Vyřazení se dočkaly Vsetín, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Havířov, Přerov, Olomouc a rakouský Salcburk.



Paradoxní je, že nejvyšší juniorská soutěž bude v další sezoně uzavřená, nelze z ní spadnout. Ovšem z druhé nejvyšší juniorské soutěže se do ní bude dát postoupit. A to dokonce i bez nutnosti mít uznanou akademii!

Březen 2019 Výjimku dostává Olomouc bez akademie

Zatímco Vsetín bojoval ve čtvrtfinále extraligy, Olomouc skončila po základní části pátá od konce. Stejně jako Vsetín, ani Olomouc (dosud) nemá status akademie. Přesto dostala od svazu výjimku. I Olomouc si v další sezoně zahraje nejvyšší juniorskou soutěž, neboť její mužský kádr hraje extraligu dospělých.

„Bylo přijato kritérium, že do soutěže budou zařazeny i extraligové kluby bez statusu Akademie, což je nyní pouze případ Olomouce,“ komentoval mluvčí svazu Zdeněk Zikmund dodatečný krok.



„Hokej v Česku nám začíná Berbrovatět,“ zmínil jednatel Vsetína Daniel Tobola zprofanované jméno místopředsedy fotbalové asociace Romana Bebra.



Duben 2019 Výjimka pro Salcburk a protest klubů

V dubnu přišel svaz s další zprávou. Uvědomil si totiž, že má na další rok uzavřenou smlouvu s rakouským klubem ze Salcburku, i on tak bude příští sezonu účastníkem extraligy juniorů - jako devatenáctý člen.

„Salcburk má specifické postavení. Zdůraznil bych, že je tam nezávisle, není v lize na úkor žádného klubu,“ vysvětloval pro iDNES.cz mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

Aleš Pavlík (zcela vpravo) a Petr Bříza (vlevo) jsou po Tomáši Královi (uprostřed) nejvyššími představiteli Českého hokeje.

Jenže trojice klubů - Havířov, Vsetín a Přerov - ten samý den svolala tiskovou konferenci v Praze, aby novinářům přednesla své následující kroky. Kluby dokonce přivezly zástupce rodičů a hráčů, kteří líčili, jak jim kroky svazu zničí hokejovou kariéru.



V Praze kluby oznámily, že podaly podnět k zahájení arbitrážního řízení, ve kterém požadují zrušení těchto rozhodnutí. A zdůraznily, že pokud se jim nezadaří pomocí arbitráže, obrátí se na civilní soudy.

Vzkaz Davida Pastrňáka Hokejista Bostonu David Pastrňák, který v Havířově vyrostl, poslal ze zámoří vzkaz: „Zdravím, chtěl bych říct, že by bylo fajn, kdyby byl můj mateřský klub v nejvyšší lize, ze které jej chtějí ostatní kluby z Česka vyloučit. Aby nadále mohli mladí kluci hrát hokej tam, kde jsem vyrůstal i já.“

Jako další paradox uvedly, že už si o status akademie požádaly, podmínky měly splňovat. Jenže proces schvalování trvá klidně i dva roky, řekly.

„Směřovali jsme k akademii dlouho, nepodali jsme si přihlášku dřív proto, že status akademie doteď nebyl žádnou podmínkou pro účast v extralize,“ líčil jednatel Vsetína Daniel Tobola.



Znovu duben 2019 Nový název pro nejvyšší juniorskou ligu

Po změnách dostala nejvyšší juniorská soutěž také svůj název: Juniorská liga akademií. Extraligu juniorů ponechal, udělal z ní ovšem druhou nejvyšší ligu.

Rezignujte, vyzvaly Tomáše Krále a Výkonný výbor svazu Vsetín, Přerov a Havířov. Kluby zároveň vyčíslily, že je vyřazení bude stát 10 milionů korun za jednu sezonu.

Král ostře reagoval: „Prohlášení beru na vědomí, zabývat se jím nicméně nebudeme. Pravidla a procedury, jak v podobných případech postupovat, jsou totiž jasně definovány ve svazové legislativě. U vedoucích těchto tří klubů mě ostatně jejich postup ani nepřekvapuje, neboť neznalost problematiky, stanov a řádů prokázali již několikrát v minulosti.“



Květen 2019 Kartelový delikt, uvedl Vsetín

Kluby se nevzdaly a k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) podaly stížnost kvůli porušení zákona a žádají zrušení rozhodnutí Českého svazu ledního hokeje (ČSLH).

Zároveň podaly žádost o nařízení předběžného opatření a chtějí, aby ÚOHS svazu nařídil, aby se zdržel plnění rozhodnutí a umožnil jim účast v nejvyšší soutěži pro sezonu 2019/20.

„Jsme přesvědčeni, že rozhodnutí o vyřazení našich tří klubů je kartelovým deliktem,“ uvedl jednatel Vsetína Daniel Tobola v tiskové zprávě.



Srpen 2019 Arbitrážní komise svazu stížnost zamítla

Šestičlenná arbitrážní komise nezávislá na výkonném výboru svazu stížnost klubů zamítla.



V nálezu pracovního senátu arbitrážní komise stálo: „Rozhodnutí výkonného výboru bylo učiněno zcela v souladu se stanovami a dalšími řády Českého svazu ledního hokeje, neboť zřizování, organizace a řízení soutěží včetně podmínek účasti jsou v jeho pravomoci. Jako nedůvodné, nedoložené, případně irelevantní shledal senát rovněž námitky týkající údajného rozporu rozhodnutí se stanovami, stejně jako údajné podjatosti členů výkonného výboru ČSLH.“

4. září 2019 Soud říká: zastavte juniorskou soutěž

Tím celá kauza dochází k nynější situaci. Čtvrtého září večer (ve středu) dostává zprávu svaz, hokejové kluby a následně i novináři, že Městský soud v Praze nařídil ČSLH odložit start nejvyšší juniorské ligy.

Na základě předběžného opatření by se mělo začít hrát až poté, co bude pravomocně ukončen spor svazu a zástupců Havířova, Přerova a Vsetína.

Svaz dostal 15 dnů na podání odvolání. Mluvčí svazu Zdeněk Zikmund po dotazu iDNES.cz reagoval, že se vyjádří až další den.

5. září 2019 Svaz obchází rozhodnutí soudu

Den poté dostávají novináři informaci, že se svaz vyjádří po obědě. Web iDNES.cz proto dopoledne kontaktoval právníka Jakuba Celerýna.

Ten řekl: „Svaz bude muset ustoupit. Pokud bude chtít situaci zachránit, tak se bude muset s kluby dohodnout a udělat to nějak jinak.“

Navíc upozornil, že při neuposlechnutí předběžného opatření může soud ukládat peněžité sankce. Kromě toho by se porušení dalo považovat za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí.

Během dopoledne navíc Jaroslav Liška, manažer mládeže klubu v Českých Budějovicích, pro iDNES.cz uvedl, že České Budějovice na dávno plánovaný zápas do Plzně stejně odjedou. „Svaz nám řekl, že soutěže jsou nalosovaný a pokračujou. Jestli to pak bude bráno jako přátelák, nebo se nám započítá do tabulky, to uvidíme. Snad nic z právního hlediska neporušujeme,“ doufal.

Web iDNES.cz zároveň pátého září získal klíčové dokumenty - žalobu klubů na svaz a návrh na předběžné opatření. V žalobě týmy žádají zneplatnění rozhodnutí Výkonného výboru ČSLH ze dne 10. dubna 2019 o odebrání práva na účast v nejvyšší juniorské lize.

Jako hlavní důvody kluby uvedly: nedostatek působnosti rozhodnout, závažné procedurální vady svolání a zasedání, rozpor s konkrétním postupem předepsaným stanovami, resp. prováděcími interními předpisy, rozpor se zákazem bezdůvodného znevýhodňování členů, resp. závažné porušení jejich členských práv a oprávněných zájmů, jde o zakázané a neplatné rozhodnutí sdružení soutěžitelů, neboť jeho výslovným cílem a výsledkem je narušení hospodářské soutěže, rozpor s dobrými mravy, neboť jsou diskriminační a jsou projevem zneužití většiny na úkor menšiny a podjatosti osob, které se na jeho přijetí podílely, a narušení veřejného pořádku, neboť představuje retroaktivní zásah do existujících právních vztahů a je také v rozporu se zásadou právní jistoty a ochrany legitimního očekávání.

Po 14. hodině přichází zpráva ze svazu: svaz respektuje rozhodnutí soudu, ale odvolá se proti němu. Pro kluby uspořádá náhradní pohár.

To znamená, že českému hokeji čtvrt roku před startem domácího mistrovství světa juniorů nefunguje nejvyšší juniorská soutěž. Má náhradu, která bez ostychu obchází předběžné opatření Městského soudu v Praze.

Pohár totiž bude hrán dvoukolově systémem každý s každým, tedy fakticky se odehrají všechna naplánovaná utkání, akorát pod jiným názvem. Bez účasti Havířova, Přerova i Vsetína.

„Nelíbí se nám, že svaz něco změní nesportovní cestou. Že jde o to, kdo koho víc zná a nezná. A kdo má kontakty na svazu,“ reaguje ve čtvrtek v rozhovoru pro iDNES.cz prezident Havířova Jaroslav Mrowiec.



Jak dodává, kluby se shodují na tom, že se juniorské soutěže mají zúžit, podotýkají však, že se rozhodnout má na ledě. „Ať každý tým dělá maximum pro udržení, ať má liga úroveň,“ říká Mrowiec.

Není moc jasné, co se dál bude dít. Svaz rozjíždí novou soutěž - stejnou, jen pod jiným názvem. Vsetín, Havířov i Přerov zůstávají v druhé nejvyšší lize zvané „Extraliga juniorů“. Svaz avizuje, že se do patnácti dnů proti nařízení soudu odvolá a spor s kluby může podle názoru právníka Jakuba Celerýna trvat klidně rok nebo dva.

Jisté je, že rozhodnutí soudu nic nezměnilo. Ve čtvrtek od 17 hodin se v předehrávce utkala Plzeň s Českými Budějovicemi

První krok v „lize“ O Pohár DHL zvládla Plzeň výhrou 3:1.