Hráčům pouštím Nabucca. Trenér Moták si dělá v Olomouci jméno

„Já bych si hlavně přál, aby chodili lidi a naše hra se líbila,“ povídá pro MF DNES v útrobách omšelého zimáku 55letý expert.

Čím to, že jste se na pozici hlavního trenéra, byť ji vykonáváte s Janem Tomajkem, dostal až po padesátce?

I ve Vítkovicích s Mojmírem Trličíkem jsme měli spolupráci výbornou. Potom jsem byl čtyři roky na Spartě asistent, zase poznáte jiný chod mužstva, organizaci, trenéra. Názor na hokej máte, ale vždy se vám utváří. Pracoval jsem s odborníky, ať to byl Marek Sýkora, nebo Láďa Stránský. Nerad bych na někoho zapomenul z těch dobrých starých trenérů, kteří vám strašně moc přinesou. Je to velká zkušenost, hlavně ze zápasů proti kvalitním soupeřům v cizině - ve Švýcarsku, Švédsku. To vás posouvá. Dva šampionáty u dvacítky v Kanadě, to je k nezaplacení. Myslím si, že každý trenér by to měl zažít, protože pak si z toho něco vezme a zase ho to posune na jiný level.

Olomouc vám sedí, že?

Jéžiš, no paráda! Mě to tady baví, protože můžu naplňovat vizi hokeje, kterou mám. S Honzou Tomajkem si rozumíme, práce je dobrá, je na ni klid. Teď je důležité hodiny a hodiny práce z tréninku proměnit v soutěži. Je to hra, vždy proti vám budou stát soupeři, kteří vás chtějí zašlapat do ledu, ale my jsme tady od toho, abychom byli proti a co nejvíc jim to znesnadnili.

Na konci minulé sezony jste rázně prohlásil: Respektujte sílu Olomouce. A známý hokejový komentátor Robert Záruba to doplnil: „Respektujte práci Zdeňka Motáka. Pro mě naprosto nedoceněný kouč, adept na trenéra sezony.“ Co vy na to?

Někde jsem to zaslechl, a když to teď od vás slyším, tak to sice potěší, ale znovu jsme na prahu nové sezony a znovu musíme poctivě dělat. Já jsem realista. Beru situaci takovou, jaká je. Navíc jsem ještě optimista. Věřím ve fair play, v komunikaci s hráči. Doufám, že díky nim budu pomaleji stárnout. Tady s těmi kluky je strašná zábava. Omlazuje vás to životně. Slyšíte, o čem se baví, co poslouchají, na to reagujete do života dál. I z toho důvodu jsem rád, že můžu být v kolektivu s mladými lidmi. To vás zase posune dalším směrem.

Jeden z trenérů Olomouce Zdeněk Moták udílí pokyny během zápasu s Chomutovem.

Žijete hokejem 24 hodin denně, nebo si dokážete vyčistit hlavu?

Záleží na situaci. Musíte umět vypnout, bez toho to nejde, ale když se nedaří, myslíte na hokej víc a víc a dumáte, co by se zlepšilo, dalo udělat jinak. I když se daří, je potřeba přemýšlet, jak to posunout dál.

Jak vypnete?

Mám rodinu, i když děti už jsou velké. S manželkou vyjíždíme do hor, snaží se mě dostat sem tam i na divadlo, na koncert. Na Janáčkovu filharmonii v Ostravě jsme měli předplatné, doufám, že to zařídí znovu. Od hokeje vypnete, když vidíte, jak fidlají. Mě to baví, líbí se mi to. Hudbu mám rád, všechny žánry. Minule jsem tady chlapcům pouštěl z Nabucca pochod Židů, Verdiho opera.

Nadchl jste je?

Byli rádi.

Jakou očekává optimistický realista sezonu? Bude průlomová - jeden tým sestupuje přímo, což je strašák pro dost klubů.

Je to, jak říkáte, strašák.

Bude důležité začít dobře a nemotat se dlouho dole?

Doufám, že začneme dobře, ale jestliže ne, už jsem to zažil první sezonu tady, kdy jsme první tři kola prohráli, tak když budeme pracovat, když budeme přistupovat ke každému soupeři s pokorou, tak se nebojím. Můžeme být úspěšní. Otázka je, co je to úspěšní.

V minulé sezoně jste byli zápas od semifinále...

Do play off se bude chtít dostat hodně mančaftů. Říct teď, že budeme kolem šestého místa, by bylo strašně troufalé. Já bych moc chtěl, aby chodilo hodně lidí, aby se jim hra líbila, aby byli spokojení, aby byl spokojený i Erik (generální manažer Olomouce Erik Fürst), aby nám město postavilo halu. Aspoň malou, protože vychovávat hokejisty je strašně těžké, a když jim dáte podmínky, tak za tím půjdou.

Dvě ledové plochy jsou nutnost.

Je to nutnost. Chceme mladé lidi posouvat nejen po sportovní stránce, ale svým způsobem i vychovávat, aby tady chodili rádi, aby sportem určovali ráz svého života. Není to všechno, pro mnoho lidí sport nic neznamená, ale pro mnoho to může být určující prvek do života.

Dobrým vzorem je lídr Zbyněk Irgl. Oddechl jste si, že námluvy se Spartou nedopadly?

Abych řekl pravdu, moc jsme to neřešili. Zbyňa má smlouvu ještě na další rok, byla by to otázka jednání. Máme dobrý vztah, když by přišel a řekl: Hele, mám tam nabídku za tolik a tolik peněz, je to pro mě poslední šance, tak nemá cenu někoho držet a dělat naschvály.

K tomu nedošlo?

Ne. Extra jsme se o tom se Zbyňou nebavili, v té fázi to ani nebylo. Bylo to spíše na úrovni manažerů. Na Spartě se změnila celá vlastnická struktura. Šlo to mimo mě.

Trenér Zdeněk Moták vede olomoucký trénink.

Kromě Irgla jste teď získali další hvězdu - Rostislava Olesze. To je na Olomouc velké jméno.

My po něm budeme chtít něco jiného, než chtěli ve Vítkovicích. Ne úplně, ale lehce to bude jiné. Ta mužstva jsou jiná. Loni ve Vítkovicích měli poměrně větší množství jakoby hvězd. My nejsme mužstvo hvězd, jsme mužstvo bojovníků, které pracuje od první do poslední minuty, takže v tom to bude jiné. Jsme rádi, že ho tady máme, budeme s ním pracovat, aby to bylo ku prospěchu mužstva, celého olomouckého hokeje, abychom fanouškům zase přinesli radost.

Co si od něj slibujete především?

Je to zkušený hráč. Vezměte si, že má 360 startů v NHL. Vloží do toho zase trošičku jinou zkušenost, samozřejmě i body, ale taky je výborný v defenzivě. Není to o tom, že ho budeme učit něco nového, budeme chtít, aby to dobré, co v něm je, jen zlepšoval.

Jako trenér jste se s ním u vítkovické mládeže míjel, že?

Míjeli jsme se. Byl posunutý o kategorii výš, takže byl v chlapech, pak šel do Sparty. Až teďka jsme se potkali, ale znám jej od patnácti. Byl dlouho v Americe, kde prošel hodně mužstev. Je dobré mít zase někoho, o kom víte, že něco v hokejovém životě dokázal. Sleduji jeho celý vývoj v kariéře.

Takže ani po stránce charakterové nejdete naslepo.

Myslím si, že ne.

Když skončil ve Vítkovicích, kde tři roky dělal kapitána, hned vás trklo: To by byla posila?

Bavili jsme se o tom. Diskuse byly dlouhodobé, ze všech stran jsme to rozebírali - plusy, minusy. Že to dobře dopadlo, je fajn.

Zajímavých volných hráčů je letos na trhů víc. Kádr už uzavíráte?

My jsme reagovali na zranění Honzy Káni. To nám udělalo zase čáru přes rozpočet. Bude to znovu dlouhodobé zranění, takže zareagovat jsme chtěli. Už na začátku předzávodního období jsme se bavili, že bychom brali ještě nějakou top posilu do útoku. Doufám, že se nám to teď podařilo. Zranění Honzy je bohužel deficit.

Z klíčových hráčů odešli nadaný bek Galvas a šikovný útočník Jergl. Perspektivní hokejisté. Jste spokojený s doplněním týmu?

Myslím, že se nám to podařilo. Přišli spíše zkušení hráči, možná se budeme do budoucnosti dívat trošku na omlazení kádru. Přišli výborní hráči, to je důležité. Dali přednost práci ve skromnějších podmínkách - můžeme říct - před lukrativnější nabídkou. Chtějí hrát dobrý poctivý hokej. Doufám, že se nám to bude všem dařit.

Lukáš Klimek hovoří na tréninku s trenérem Zdeňkem Motákem.

Sledoval jste, jak týmy, které byly v minulé sezoně pod vámi mimo play off, v létě zbrojily?

Sparta asi narazila na zlatý důl. Ale tak to má být, to je značka, jméno, ta musí vyletět, nemohou si dovolit být někde dole. To stejné Pardubice – klub s extraligovou tradicí. Už taky musely něco udělat. Tyhle dva kluby, které byly pod námi, hodně posílily. Všechny celky v rámci možností posílily.

Také se těšíte na zápasy s Jaromírem Jágrem a jeho Kladnem?

Těším, určitě přitáhne lidi, to bude fajn, stadiony budou plné. Když mu bude zdraví sloužit, tak i v jeho letech bude pro Kladno určujícím prvkem.

Bude to zajímavý ročník.

Bude. Já bych chtěl, aby se nám podařilo zabudovat mladé hráče, jako se to podařilo s Jakubem Galvasem. V mladém věku odešel i Jergl, předtím Herman. V prvé řadě musí chtít mladí - a já z nich mám dobrý pocit. Jsou to snaživí kluci. Musíte s nimi dělat pořád.

Vypíchnete jméno?

Jsou tu čtyři mladí. Každý je jiný. Jen jejich píle ukáže, jak to bude dál. Já bych jim přál, aby se hokejem živili, aby je bavil a měli z něj radost. Mají tady bezpočet příkladů a teď přišel Olesz, další příklad.