Značná očekávání. Co všechno si slibují v Olomouci od Olesze

Trenéři Jan Tomajko se Zdeňkem Motákem třiatřicetiletého útočníka, který strávil ve slavné zámořské NHL osm sezon a s českou reprezentací získal bronz na olympiádě v Turíně, dali do třetí lajny k Nahodilovi a Buriánovi.



Největší letní úlovek Hanáků bude mít ještě dva zápasy na sehrání, pak už začíná sezona. A pikantně: Olesz se s Olomoucí vrátí do Vítkovic, kde po třech letech kapitánování skončil kvůli neshodám s trenéry. V minulém ročníku nevyčníval, na začátku byl zraněný, k deseti gólům přidal devět asistencí. Ve čtvrtfinále play off proti Třinci neskóroval ani jednou. Avšak od hvězdné posily si toho v Olomouci slibují dost.

Že přišlo velké jméno, bylo patrné už z prvního Oleszova tréninku na stařičkém zimáku, kam dorazilo nebývale mnoho novinářů. „Jsem rád, že já splňuji kritéria Olomouce, která mě vzala jako hráče, jehož potřebuje. Toho si vážím,“ pravil do hroznu diktafonů. „Je to tým, který ví, jak mě využít, a důležité je, že má zájem. Probírali jsme to s trenérem i s vedením a bude to sedět.“

Střelec, obranář i charakter

Co všechno si slibují od borce, který naskočil za Floridu, Chicago a New Jersey k 365 mačům NHL, vstřelil 57 branek a přidal 77 asistencí, startoval i na mistrovstvích světa 2007 a 2009?

„Něco jiného než ve Vítkovicích. Ne úplně, ale lehce to bude jiné,“ poví Moták. „Ta mužstva jsou jiná. Loni ve Vítkovicích měli poměrně větší množství jakoby hvězd. My nejsme mužstvo hvězd, jsme mužstvo bojovníků, které pracuje od první do poslední minuty, takže v tom to bude jiné. Jsme rádi, že ho tady máme, budeme s ním pracovat, aby to bylo ku prospěchu mužstva, celého olomouckého hokeje, abychom fanouškům zase přinesli radost.“ A teď konkrétněji. „Vemte si, že má nějakých 360 startů v NHL. Vloží do toho zase trošičku jinou zkušenost, samozřejmě i body, ale taky je výborný v defenzivě,“ oceňuje Moták. „Není to o tom, že ho budeme učit něco nového, budeme chtít, aby to dobré, co v něm je, jen zlepšoval a posouval dál.“



Svalnatý forvard umí využít 97 kilogramů na obou stranách kluziště, ale především Olomouc potřebuje pomoct s góly. Aby tolik neležely jen na matadorovi Zbyňku Irglovi.

„Bude se k nám hodit. Je to důrazný hráč, výborný v osobních soubojích, má dobrou střelu. Je gólový. Do přesilovky bude taky posilou,“ přidává Tomajko.



V Olomouci jsou nadšení, že se jim podařilo Olesze, který si vybíral z více nabídek, přesvědčit. „No, první trénink se moc nehýbal,“ usměje se Moták, jenž Oleszovu kariéru mapuje od jeho patnácti let. Ve Vítkovicích ho nevedl, míjeli se, až teď se potkávají v kabině.

„Ale známe se dlouhodobě. Je dobré mít zase někoho, o kom víte, že něco v hokejovém životě dokázal,“ věří Moták, že mančaft získal dalšího lídra. Ani po charakterové stránce nestřílela Mora naslepo. „Myslím si, že ne,“ kývne Moták.

Když nečekaně Olesz skončil ve Vítkovicích, rychle ho trklo: To by byla posila! „Diskuse byly dlouhodobé, ze všech stran jsme to rozebírali – plusy, minusy. Že to dobře dopadlo, je fajn,“ těší Motáka, že skromný klub našel prostředky na hráče s tak bohatým životopisem.

„Byl to víc než jeden telefonát, ale domluvili jsme se poměrně rychle. Ve financích problém nebyl. Doufám, že to bude významné posílení útoku,“ doplní generální manažer Olomouce Erik Fürst.

„Už jsme ani nehledali posily, ale když se naskytla tahle možnost, využili jsme ji. Nebylo to jen o penězích, chtěl sem jít. Jeho hokejová historie mluví za vše. Výrazná posila,“ nepochybuje Tomajko s tím, že kádr je v tuto chvíli kompletní.

Rostislav Olesz na tréninku Olomouce.

Při dlouhodobějším zranění útočníka Jana Káni vyplní Olesz mezeru v sestavě. „To nám udělalo zase čáru přes rozpočet, na zranění Honzy jsme museli reagovat,“ podotýká Moták. „Už na začátku předzávodního období jsme se ale bavili, že bychom brali ještě nějakou top posilu do útoku. Doufám, že se nám to teď podařilo.“



Rašner začne v Havířově Obránce Alex Rašner se po návratu do Olomouce do prvního kádru neprosadil a klub ho tak uvolnil na střídavý start do prvoligového Havířova. „Začne tam sezonu, ale není to tak, že bychom už s ním nepočítali. Potřebuje hrát, a kdyby tady byl devátý bek, tak trénink i zápasy by neměl. V Havířově bude daleko víc využitý, pro jeho rozvoj to bude lepší,“ říká olomoucký trenér Jan Tomajko. „Teď máme deset obránců, z toho dva juniory. Počet beků se ještě bude zmenšovat.“