Kontroverze kolem kouče Petra: je kritika Olesze a spol. oprávněná?

Je to měsíc, co po svém nenadálém konci v ostravském celku svolal útočník Rostislav Olesz novináře na tiskovou konferenci, kde prohlásil: „Stojí za ním trenéři. Věřil jsem v projekt ´nové Vítkovice´, ale v klubu jsou lidé, kteří upřednostňovali své zájmy nad klubem a mé názory jim byly proti srsti.“

O několik týdnů později se veřejně ozval i další vítkovický odchovanec Vladimír Svačina, jenž těžce nesl, že před ním dal Petr přednost jinému forvardovi Malletovi. Obvinil ho z nečestného jednání.

„Škoda, že mi to neřekl hned, byl bych dávno v jiném klubu, ale já ho odmítl, protože jsem počítal s Vítkovicemi. Dokud bude ve Vítkách Petr, tak já určitě ne. Akorát mě tahal za nos, jak mě chce, ale jak na mě nejsou peníze. Přitom jsem je měl stejné jako Mallet, prostě lhal,“ napsal na facebooku. Nic na tom nemění, že později svá slova mírnil a omluvil se.

Pravdou je, že se Vítkovice poslední dobou skutečně uskromňují a opustili je i další odchovanci. Kádr pro nadcházející sezonu je papírově slabší, tvoří ho hodně mladých hokejistů. To pochopitelně špatně nesou fanoušci, kteří se vůči Petrovi v řadě případů obracejí zády. Někteří ho nazývají hrobařem vítkovického hokeje, další škodnou, jež ničí tamní hokej.



Pokud se vrátíme v čase o několik let zpět, tak jde o velký obrat. Petr, do té doby spíš specialista na mládežnický hokej, který úspěšně působil u osmnáctky (získal s ní stříbrnou medaili na MS) a dvacítky, byl vnímán jako naděje a dostal šanci u extraligového týmu Vítkovic.



Stal se symbolem touženého vzestupu. Majitel klubu Pavlík mu dal velké pravomoce a jmenoval ho zároveň generálním manažerem. Ostravský celek skutečně každým rokem dosahoval lepších a lepších výsledků. Jenže pak se začaly objevovat kritické hlasy. Jsou oprávněné?

„V Ostravě je to specifická situace. Jak jste v životě jednou nahoře a jednou dole, tak tady to platí trojnásob. S tím se člověk musí naučit žít,“ reaguje Petr.

„Další věc je, že po sezoně je každý analytik, co se mělo udělat jinak. Každý hráč od nás s asistentem Pavlem Trnkou slyšel mezi čtyřma očima, co podle nás splnil, co ne a jak by se mohl posunout dál - ať už u nás, nebo někde jinde. Na komunikaci si zakládám, je důležitá.“

Vladimír Svačina (vlevo) a Rostislav Olesz

Olesz se Svačinou však zpochybňují právě ji, naznačují, že právě v ní je u Petra trhlina. O špatných vztazích hovoří i fakt, že Olesz na začátku letní přípravy odmítl nosit kapitánské céčko. Tvrdil, že s ním trenéři nepočítali při tvoření sestavy a mrzelo ho, že to od nich neslyšel.



„Mohl jsem odejít. Nakonec jsem se tak stejně rozhodl, protože nechci, aby mi Jakub Petr s Pavlem Trnkou ukončili kariéru tím, že budu hrát šest minut za zápas,“ říkal.

Petr se brání, že manažerská funkce přináší i nepříjemná rozhodnutí, která pochopitelně nemají dobrý ohlas ani u fanoušků - obzvlášť pokud jde o vítkovické odchovance. „Pracujete s různými variantami, protože máte rozpočet, jež musíte naplnit tak, abychom vůči hráčům neměli žádné dluhy. To je hlavní kritérium. Nepopírám, že jsme jednali s hráči, kteří měli své jméno a kvalitu, ale pak si člověk musí říct, že na ně momentálně nemá.“

Zblízka Na Jakubu Petrovi je poznat, že je ze situace kolem Rostislava Olesze, Vladimíra Svačiny a nespokojených fanoušků unavený, možná i trochu otrávený. Přesto byl ochotný se o ní bavit, během rozhovoru ale také upřímně pravil: "Vím, jaká je novinářská práce, ale hrozně si přeju dostat otázku, proč hraju takovým způsobem, proč nastupuje sedm beků, proč jsem stáhl hru na tři lajny... To se mi stávalo v Kanadě, kde mě novináři kolikrát dvacet minut dusili a věděli o našem systému málem víc než já. Beru to, klidně tam budu stát hodinu. Ale tady odpovídám na věci, které jsou položené na nestandardních základech a je tam spousta nepravd. Je to zkušenost, která zamrzí. Ne vůči mně samému, ale vůči lidem, kteří se mnou dělají."

Ponaučení pro příště? Petr reaguje zamyšlením, jestli by se hráči chovali stejně v zahraničí.

„Pro mě je to smutná zkušenost. Hlavně kvůli tomu, že se dočtete nepravdy. Na to se člověku nechce reagovat, ale jsem připravený nést tlak. V Ostravě nebyl titul od roku 1981, takže je větší. Letos máme hodně mladé mužstvo a budeme ho muset chránit. Takže se může stát, že středem pozornosti budu já a mí kolegové. Nemám sebemenší problém, když budu propíraný v seriózních i méně seriózních debatách, aby měli kluci klid.“

Petr vylučuje, že by šlo o záměr nebo že by byl proti někomu zaměřený. „Kdybyste sledovali vývoj v našem klubu, tak vám má rozhodnutí musí dávat smysl. To, že to pak někdo neunese a řeší vše přes noviny, je věc druhá. Já jsem ten poslední, kdo by dělal to samé. Nechci se hádat, ani na to nemám čas. Spíš mě zajímá sportovní stránka.“

Tak tedy: jaká je budoucnost Vítkovic? Může ostravský klub udržet vzestupný trend, nebo půjde spíš dolů? „Máme mladší a levnější tým, který bude hrát jiným stylem. Udělali jsme řez - někteří odešli kvůli financím, jiní nám zas neměli až tolik co dát. Nejde ale říct, že je všechno špatně,“ reaguje Petr.

Pohled dvou velkých vítkovických jmen

Alois Hadamczik

„Trenéry nekritizuju, ale kdybych byl koučem Vítkovic, tak bych to určitě stavěl víc na odchovancích. Na Klimkovi s Irglem, na Svačinovi, Szturcovi... To jsou kluci, které jsem zabudoval do ligy. Já proti Kubovi Petrovi nic nemám, normálně se spolu bavíme, ale musíme si položit otázku, jestli byla jeho dosavadní pověst na místě. Musíte minimálně pět let trénovat v extralize a musí za vámi být výsledky. Pak můžete mít nějakou pověst. Že jste mladý a mluvíte anglicky ještě není pověst trenéra. Vítkovice si samy nasadily velké břímě, když prohlásily, že budou hrát na špici. Daly si závazek, který teď nemůžou splnit a do toho si stěžujou a odchází odchovanci. Diváky nezajímá, že nejsou peníze.“



Vladimír Vůjtek

„Jakub Petr úzce spolupracuje s Pavlem Trnkou a jdou si svou cestou, které věří. Chtějí své vize vložit do mužstva, do hráčů. Chtějí, aby hráči plnili jejich taktiku a herní systém. Myslím, že to nedělají špatně. Dělají to dobře, ostatně každým rokem měl tým lepší výsledky, byť naposledy nenaplnil předpoklad postupu do semifinále. Nevyšlo to z určitých příčin a jednou z nich bylo, že někteří hráči měli podepsané přestupy a z mého pohledu už nejevili takový zájem hrát za Vítkovice a nebyli se schopni porvat o dobrý výsledek. Výstupy Olesze a Svačiny jsou zcela zbytečné. Hráči se mají starat o to, aby hráli dobře a podávali co nejlepší výkony. Co se děje kolem nich, jestli odcházejí nebo neodcházejí, jestli je oddíl chce nebo ne, to už je věc jiná. Klub má svou představu i finanční možnosti, které se musí brát v potaz. To rozhoduje o tom, jestli bude hráč v kádru.“



