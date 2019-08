Arogantní rozhodčí, slabina extraligy. Pak je politik Skuhravý papiňákem

V rozhovoru pro iDNES.cz hovoří o chybějící chytrosti v dnešním hokeji, nesamostatné mládeži, vábení Petra Kumstáta a karlovarském 17letém brankáři s nadějí na NHL

Faktické okno Dřív než Skuhravý (40) se narodili jen kladenský majitel Jaromír Jágr (47) a Viktor Hübl (41) z Litvínova. Alespoň taková je v extralize situace na konci srpna.

Nebo o podivných změnách svazu v extralize juniorů, politickém působení v městském zastupitelstvu i paradoxu, že po dostavení moderní KV Areny zažil klub finanční a herní propad.



Pořád vás hokej baví?

Jo. Jsem soutěživej typ, hraju o všechno i na tréninku.

Jak se za ty roky změnil?

Dřív bylo víc techničtějších a dobrých hráčů, dřeváků jako já bylo méně. Teď je hokej propracovaný, ulítaný, taková atletika. Moc chytrých hráčů nevidím, vybíráte menší a obratnější útočníky... Divákovi se asi víc líbily dřívější parádičky, jenže takový je světový trend. Hokejovost ubírá.

K vám na ledě neodmyslitelně patří projevy emocí, zklidňujete se s věkem?

Jsem výbušnej typ. Deset zápasů zvládnu v klidu, pak mě něco rozčílí a bouchnu jak papiňák. Neumím to v sobě udržet a už se nezměním.

Rozhodčí si na vás zvykli?

Jak se dnes omlazuje, tak dřív byli rozhodčí lepší a lidštější. Měli nadhled, zkušenosti, chápali druhou stranu. Teď jsou arogantní, s nikým se nebaví, chybu neuznají a jsou namyšlení.

Nesnažíte se s rozhodčími o to víc komunikovat?

To nemá cenu, akorát situaci zhoršíte. Jde o největší slabinu českého hokeje, takový mám názor.

A jaká je druhá největší slabina?

Asi řada stadionů, které nesplňují podmínky. Kluby za to ani třeba nemůžou, ale když se nemáte v šatně kde převléknout, připomíná to spartánské podmínky. Byť se mi paradoxně ve starších halách hraje líp - v Olomouci, Litvínově.

Takže rád vzpomínáte na starou karlovarskou „plecharénu“?

Jo. Ve starých halách máte lepší led, kulisu. Moderní hala je odzvučená, diváci sedí, nefandí jako ti stojící, kotel má místa až za bránou. Navíc komfort pro diváky, aby bylo tepleji, škodí ledu. Ale tím vůbec nemířím kritiku na žádný klub.

Vy sám sedíte v zastupitelstvu Karlových Varů, moderní KV Arena městu patří. Jak vy můžete ovlivnit náhled zdejších politiků na hokej?

Město hokej bere jako jedničku po volejbale. Ale sám nic neovlivním, o všem se musí hlasovat. Navíc klub je na stadionu v nájmu, městu platí přibližně milion měsíčně.

A kolik dávají Karlovy Vary klubu?

Do dospělého hokeje dát nic nemůžou, podporují mládež, na kterou pak klub peníze uvolňovat nemusí. Jde o nějakých 20 milionů korun.

Vary vyhrály v roce 2009 extraligový titul, na další sezonu se právě stěhovaly do moderní areny a od té doby žádný úspěch nepřišel. Čím to?

Odvíjelo se to od financí, rozpočet byl jednou takový co dnes. Spojený s výstavbou haly. Každá stavební firma chtěla hokej sponzorovat. Jak se stadion dostavěl, firmy přišly o zakázky a sponzorů ubývalo. Pak dostala těžební limity Sokolovská uhelná a přišli jsme o ni taky. V tomhle kraji není snadné sehnat peníze. Větší firmy jako Mattoni nebo Becherovka patří cizincům, ti do sportu investovat nechtějí. Drží nás Karel Holoubek

Kraji nikdy nepomáhalo, že nemá dálniční napojení na Prahu, že?

No určitě, hlavní problém. Sám to vidíte, jet sem autem není žádná paráda. Můžete jet dvě hodiny, ale taky klidně tři (po cestě vás momentálně zdrží tři dlouhé semafory kvůli opravě vozovky, pozn.). Přitom do Německa odtud dojedete krásně. Ale žádný zahraniční investor vám tu nebude investovat, radši to vezme přes Plzeň.

Nenalákal jste ani Petra Kumstáta, který skončil ve Spartě.

Volal jsem mu, před čtrnácti dny zrovna přijel a říkal, že v sobě držel třeba dvě procenta, že by kývl. Ale po cestě z Prahy to z něj zase zmizelo.

Od roku 2012 do roku 2015 hráli karlovarští junioři v ruské lize MHL, kvalitní soutěž zdejší mládeži prospívala, že?

Rozhodně. Není jednoduché přetáhnout sem někoho, jsme na konci republiky. A když se tady ruská liga hrála, přicházeli sem kvalitní junioři. Vezměte si, že za nás teď hrají Ondřej Šafář (23), Jakub Flek (26, Sebastian Gorčík (23), David Gríger (24), Ondřej Beránek (23) nebo Martin Kohout (24). Ve Spartě je Tomáš Dvořák (24), v Litvínově brankář David Honzík (26). Ti všichni hráli za Vary ruskou juniorku. Měla větší kvalitu než česká liga.

Kterou teď všichni řeší, protože vedení českého hokeje administrativně vyřadilo Vsetín, Přerov a Havířov. Navíc o tom rozhodlo v průběhu sezony.

Svaz by se neměl rozhodovat z kanceláře. Ať se rozhodne sportovní cestou, o rok vše posunout. Akorát to nahrává spekulacím. A odskáčou to týmy, které nemají akademii, i když jsou mnohdy lepší.

Třeba Vsetín, který hrál na jaře čtvrtfinále, o přiznání akademie už má zažádáno, ale proces prý trvá přes rok.

Přesně tak. Proto říkám, každý si má ligu uhrát na ledě.



Dlouhé roky jste ve Varech kapitánem, co mladým schází, co jim musíte předávat?

Dřív měli mnozí vrozené lídrovství. Teď trenéři dětem jako ovcím říkají, co mají dělat. Všichni čekají, co on řekne. Nikdo kabinu nestrhne, každý se soustředí na sebe, nepřemýšlí, jak pomoct druhému. Střídá až při návratu do obrany, takže spoluhráč naskakuje na led rovnou do průseru.

Jste pyšný, jak si poslední sezonu vedl teď už 17letý brankář Jan Bednář? Bravurně odchytal i play out.

Chytá skvěle, sleduju ho už několik let. Podle mě může jednou chytat v NHL.

Jaké ambice mají vary před další extraligovou sezonou?

Dostat se do play off. Ať si mladí vyzkouší, jaké je.Play out i baráž hrozně svazují hlavu, můžete dost ztratit.