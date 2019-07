Moje zodpovědnější generace. Více jsme se rvali, vzpomíná Kumstát

Dnes už tedy bývalý hráč reprezentace a extraligového Znojma, Karlových Varů a Sparty, který posbíral dvě tuzemská stříbra (Vary 2008, Sparta 2016) a na západě Čech oslavil i titul (2009).

Po devatenácti sezonách v české nejvyšší lize se loučí jako výrazná osobnost.

Těch významných jmen, co teď končí (psali jsme zde), je opravdu mnoho. Vnímáte, že extraliga vaše odchody pocítí?

Nevím, jestli pocítí. Tohle se řeší každý rok. Nebral bych to tak, že extraliga přichází o velká jména, stále najdete ohromné množství aktivních dobrých hráčů.



Mladší hokejisté ovšem takový zvuk a význam nemají.

Protože je všechno daleko vyrovnanější, člověk se těžko prosadí. Jsou dobří.

Řekl byste, že extraliga starším hráčům vyhovuje?

Kdybychom na ni neměli, nehráli bychom ji, takže nevím, jestli vyhovuje. Ale byli jsme z dřívější doby zvyklí častěji trénovat. Měli jsme více zodpovědnosti, chuti vyhrávat. O úspěch jsme se rvali.

Kdy se tahle chuť vytratila?

Když jsem začínal, liga nebyla tolik o rychlosti, hráči byli všestrannější, uměli se hýbat. Moc se ty doby nedají srovnávat, protože teď je zase potřeba více věcí okolo, je těžší se prosadit, což může zkreslovat.

Vzpomenete si, jak vypadala extraliga v roce 2000, kdy jste prorážel ve Znojmě?

Hravá. A ve Znojmě jsme měli super rodinné prostředí.

V roce 2008 jste ve Varech bral stříbro, o rok později dokonce zlato. Řekněte, která medaile vás více překvapila?

První stříbro bylo vážně nečekané, takže asi to. Zlato bylo skvělé, na oba úspěchy rád vzpomínám, ale do druhé sezony jsme nastupovali zkušenější. Stříbro nás opravdu překvapilo.

Útočník Petr Kumstát získal nejcennější českou hokejovou trofej v roce 2009 v dresu Karlových Varů.

Vzpomínám si na tehdejší starou „plecharénu“, v níž jste slavili, hrálo se vám v ní lépe než pak v moderní nové?

Asi jo, lidi byli blíž ledu, na stadionu jsou důležití. Pěkně aréna hučela, navíc měla kvalitnější led.

Šestnáct let vám dělal bez přestávky parťáka útočník Lukáš Pech, ve Varech jste ještě proslul s Václavem Skuhravým, vaší dvojici se přezdívalo kvůli výšce „dvě věže“ (Kumstát 198 cm, Skuhravý 192 cm). Kdo je vaším kariérním parťákem?

Oba. Není tolik hráčů, kteří se mnou pravidelně hráli. Skvělý čas jsem zažil, když s námi ve Varech hrál ještě Martin Zaťovič nebo Honza Košťál. Pak přišli do Sparty Tomáš Rolinek, Honza Buchtele nebo Míra Forman. Všechny tyhle kluky musím zmínit.

Dva kariérní parťáci, na fotce vlevo je Václav Skuhravý, na fotce vpravo je Lukáš Pech.

V roce 2012 jste se stal s 27 góly nejlepším střelcem extraligy, čím to, že jste v reprezentaci neodehrál více než 28 utkání?

Tehdy (sezony 2007 až 2011, pozn.) do národního týmu jezdilo úzké jádro, teď se kádr více střídá. Mně třeba chyběl kousek, hrálo tam opravdu hodně skvělých hráčů. Ale já jsem za svoji kariéru šťastný. A tohle je její součást.

V létě 2013 jste s Lukášem Pechem přestupovali z Varů do Sparty jako elitní hráči, přemýšlel jste, proč v Praze titul nevyšel?

Na to se hrozně těžko odpovídá, první roky jsme mu byli blízko. V play off 2014 jsme vypadli v sedmém zápase semifinále s Kometou, o rok později nás v semifinále zastavil Třinec. V roce 2016 jsme nezvládli finále s Libercem... Rozhodně mě chybějící titul se Spartou bude mrzet.

Kdy tedy přišel moment uvědomění, že opravdu skončíte?

Uvažoval jsem nad tím už před poslední sezonou. Sparta mi dala povolení, ať si najdu jiné angažmá, to nevyšlo. Takže jsme se domluvili, že zůstanu. Trenér Uwe Krupp mi šanci dal a říkal, že byl s mojí rolí spokojený. Už jsem to pak moc neřešil, věděl jsem, že pokračovat nebudu.

Varianta rozloučit se s Václavem Skuhravým ve Varech nebyla?

S Vencou jsem mluvil, i s vedením. Ptali se, jestli bych nechtěl. Bylo by to skvělé, jen jsem si nebyl jistý, že bych Varům byl schopný něco nabídnout. Těžko bych i dojížděl. Bydlíme s manželkou v Praze a chceme zde zůstat. Asi by angažmá ve Varech životu neprospělo. Poslední dva roky pro mě byly fyzicky i psychicky trochu trápení.

Pokud vím, Sparta vám nabídla roli v realizačním týmu, odmítl jste. Neuvažoval jste aspoň trochu?

Mluvil jsem s Michalem Brošem. Úplně jsem nevěděl, jakou roli bych měl. Navíc nikdo netušil, co se na Spartě bude dít. Nakonec přišlo zcela nové vedení. Tak jsem nic neřešil, našel jsem si svoje a jsem spokojený. Mám od hokeje klid.

Cítil jste, že poslední roky vedení Sparty moc nefunguje?

Jako hráč se k tomu úplně nevyjadřujete. Každopádně tam na určité věci byli lidi, kteří znalosti podle mě neměli. Sešlo se víc faktorů, hráči mají podávat výkony na ledě, což neplnili. Já jsem naopak jako hráč taky kroutil hlavou nad některými kroky vedení.

Minulé vedení Sparty celou sezonu opakovalo, že už není lákavou destinací. Bylo znát, že se hráči do Prahy nehrnou?

Byly tam určité věci. Proběhlo to i v novinách v rozhovorech. Česko je malý rybníček, hokejisti si mezi sebou řeknou, jaká je v klubu atmosféra. Sparta je samozřejmě propíraná v médiích prakticky každý druhý den. Ale myslím, že nové vedení hodně změnilo a bere Spartu za správný konec.