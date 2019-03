Mladí musí v hokeji šanci dostat, zní z Varů. Ty sází na šestnáctiletého

Přemýšlel, detailně. Nasazení 16letého brankáře Bednáře do ligy, navíc poprvé v lednu proti útočně laděnému Třinci, mělo svá rizika.

„Mohlo to být kontraproduktivní, dáte mladého dvakrát do brány, on dvakrát vybouchne a zničíte mu kariéru. Nebylo to jednoduché rozhodnutí, zvažovat jsem musel vše,“ uznává Pešout.

Obav se nezalekl, Bednáře mezi tyče postavil a on nezklamal, stejně jako v dalších devíti případech. Byť se první výhry dočkal až na devátý pokus začátkem března proti Chomutovu...

„Taky z toho mám trochu rozporuplné pocity. Já si ale říkám, že jsem teď tady, chytám, jako by byl stav neustále 0:0, a odvádím tu nejlepší práci, to samé po zbytek sezony. Nemám co ztratit,“ vykládá Bednář.



Jednoduchá mantra od mentálního kouče pro teenagera zatím funguje.

Situace Karlových Varů Karlovy Vary se po roční odmlce vrátily do extraligy. Základní část zakončily na 12. místě s 53 body. 13 zápasů vyhrály po 60 minutách

4 zápasy vyhrály v nastavení Do play out vstupují s cílem vyhnout se baráži, do které půjde celek ze 14. a 13. místa. Předpokládá se, že baráž si zahrají poslední Pardubice (36 bodů). Poslední místo zbývá buď na Karlovy Vary, nebo Chomutov (50 bodů).

„Mladý hráč musí šanci dostat, ale taky na to musí mít. Vůbec nezklamal, naopak nás v lize vrátil do hry během zranění jedničky Filipa Novotného. Vidím v něm talent,“ říká karlovarský trenér.

Oko odvážného? Tomu se Pešout upřímně zasměje. „Volalo mi možná třicet lidí z hokeje. Prý kde jsem na to vzal koule...“

Tak stojí za vytvořením výjimečného příběhu. Bednář je nejmladší gólman v historii Karlových Varů, druhý nejmladší gólman v celé lize, který vychytal výhru (ještě mladší byl jen Jakub Čech v roce 2002 za Havířov). Navíc drží úspěšnost zákroků u 92 procent.

„K mému překvapení jsem i v prvních zápasech byl celkem klidný, jak jsem si to osahal, jsem ještě jistější,“ říká Bednář sebejistě.



„Jo, jak jsem zjistil z pozápasových rozhovorů, já jsem byl nervóznější než on,“ směje se znovu Pešout. „Jde na něm vidět výjimečná psychická odolnost.“

Ta mu má pomoct i v následujících týdnech pro play out a měsících, kdy se bude rvát o stabilní pozici v karlovarském týmu. „Smířím se s každou pozicí, i kdybych byl trojka, snažil bych se, abych byl prospěšný. Pokud šanci dostanu, budu za ni rád,“ říká pokorně Bednář.