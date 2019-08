Bednář: Učím se být tvrdý manažer. Hradec má odvahu dát šanci mladým

Vaším hlavním úkolem je postupná přestavba kádru. Jak se vám to daří?

Přiznám se, že vzhledem k agresivitě té přestavby jsem byl velice mile překvapený, že mužstvo skončilo v minulé sezoně tak vysoko. Po základní části jsme byli čtvrtí, což je k počtu mladých hráčů, které jsme zapojili, úspěch. I vedení bylo připravené, že se tým bude spíš sehrávat. O to tvrději teď musíme pracovat, abychom se ještě zlepšili.

Je Hradec připravený posunout se o kousek dál?

To je výborná otázka. Z mého pohledu by týmu prospělo, kdybychom měli ještě o dva útočníky víc. Respektive bychom potřebovali centry. I kvůli tomu, že je Petr Koukal zraněný a nevíme, kdy se vrátí do zápasů. Navíc si je potřeba říct, že už je v nějakém věku, takže bude potřebovat určitý čas, aby se rozjel. Nevíme, jak dlouho mu to bude trvat.

Budete centra shánět ještě před startem extraligy?

To se určitě nestane, ale z mého pohledu by to bylo super. Vím, že majitelé nebudou rádi, když si tahle má slova přečtou, ale jeden hračička by Hradci dle mého názoru slušel. Mládí a dravost máme, budeme hrát rychlý, bruslivý hokej, ale takový mozek naší útočné hry by se nám hodil.

Vedení nechce utrácet? Nebo se odpovídající hráč neobjevil na trhu?

Představenstvo došlo k závěru, že momentálně hráči nejsou potřeba. Doufejme, že mužstvo bude šlapat a že se nebude muset doplňovat. Na druhou stranu prostě každý manažer a trenér chce mít nejsilnější možnou sestavu, aby mohl hrát co nejlepší hokej. Aby tam byla kvalita. Právě na ní jsme doplatili v play off. Chybí nám tvořivý hráč.

Kdybyste měl definovat, co Hradec potřebuje k tomu, aby patřil k úplné extraligové špičce, tak je to jeden dva hráči, kteří budou vyčnívat?

O tom jsem přesvědčený. Mužstva jako Kometa, Třinec a Liberec takové hráče mají, proto jsou ve vyřazovací části úspěšná. Tihle hokejisté jsou v klíčových chvílích rozdíloví.

Pravda, ve čtvrtfinále jste s Kometou prohráli sice 0:4 na zápasy, ale třikrát prohráli jen o gól.

Právě, neměli jsme produktivitu. To je jediné, co nám chybí. O bojovnosti se nedá spekulovat. Mládí a drajv máme. Ti kluci se potřebujou od někoho učit.

Před rokem jste říkal, že máte vizi přetavit Hradec z nudně defenzivního celku na ofenzivní mašinu, která bude hrát zábavný hokej a bude dávat góly. Půjde to?

Hlavně jsem zmiňoval, že když budete chtít hrát takový hokej, tak musíte vycházet z perfektní obrany. Což se nám dařilo. Obranu máme velice dobrou, navíc máme další dva velice talentované beky, které chceme zapojit do zápasů. Ti dva mladí se v přípravě jeví velice dobře. Minimálně jeden z nich bude nastupovat v každém zápase. To je naše priorita - chceme vychovávat mladé hráče, přes to nejede vlak.

Extraligový seriál Už 12. září startuje nový ročník hokejové extraligy. Redakce iDNES.cz před jejím startem přináší jeden příběh, téma nebo rozhovor vztahující se ke každému týmu. 1. díl: Můj rok v Česku. Sparťanský kouč Krupp o hokeji i kritice 2. díl: Klíčem je vášeň. Liberecký kouč Augusta hájí otcův odkaz

Jde o obránce Gaspara a Šaldu?

Ano. Jak je vidím v přípravě, tak si počínají velice dobře a mají velký potenciál.

Manažeři se většinou báli dávat prostor mladým, protože neměli kvalitu jako staří. Je potřeba mít v tomto směru odvahu?

Samozřejmě, ale kdy jindy můžete dát mladým šanci, než v době, kdy se mužstvo staví a buduje. Je tady nějaká koncepce a my jsme momentálně na jejím prvopočátku. Nemáme kvůli tomu ambice, takže prostor pro mladé je. Navíc nevíte, jestli vedení za rok za dva nevyhlásí atak na finále a pak budou trenéři pod tlakem. Teď na ně naléháme, aby dostali prostor mladí.

Zapadá do tohoto konceptu příchodu Kubíka z Kladna, který je považovaný za solidní ofenzivní talent?

Adam je jedním z mladých hráčů, kteří si v přípravě vedou velice dobře. Nicméně je potřeba dodat, že jsme se ještě nestřetli s týmem, který by mladé opravdu prověřil. To se ukáže až později.

Počet příchodů a odchodů máte vyrovnaný. Jakou změnu považujete za nejpodstatnější? Je to příchod brankáře Mazance?

Stoprocentně. Doufám, že jsme posílili v bráně. Nechci říkat, že minulá sezona byla v tomto ohledu špatná. Ale pořád hledáme rozdílového gólmana. Vsadili jsme na Marka Mazance, protože nám nevyšel jeden lotyšský brankář. Doufáme, že ho Marek zastoupí. Jinak chceme, aby se vyhráli mladí, to je naše budoucnost, právě oni potáhnou mužstvo na nejvyšší příčky.