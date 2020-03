Žumpa, ovlivněný zápas. Dopita se vztekal: Takhle náš hokej neposuneme

Poruba strhla zápas o pořadí v play off zejména během povedené první dvacetiminutovky, kdy nasázela všechny tři góly. Vsetín se sice zvládl dotáhnout, na vyrovnání už to ovšem nestačilo (zpravodajství zde).

Vyrovnaný však byl duel co do počtu vyloučených. Na obou stranách potrestali hlavní rozhodčí Jakub Koziol a Tomáš Cabák sedm hráčů (na minuty 24:14), většina z toho se rozdala právě ve třetí části.

Zatímco trenér vítězů František Výborný komentoval průběh utkání smířlivě, jeho protějšek Jiří Dopita na straně poražených se do výkonu sudích opřel.

„S naším výkonem jsem celkem spokojený, ale ta žumpa... Je šílené, jak dokážou dva lidi, respektive čtyři ovlivnit celý zápas. Oni by měli hokeji udávat nějakou tvář,“ rozohnil se 51letý trenér na klubovém webu.

„Ale jestli budou pískat tímto stylem, tak se český hokej nikam nepohne. Nikam. To byla ukázka, jak si dva lidé dělají na ledě, co chtějí. Vůbec nerespektují nějaký hokej, nějaké zákony, nějaké fauly. Vymýšlejí si tresty a naopak nepískají, co mají. Prostě ovlivněné utkání,“ pokračoval olympijský vítěz, trojnásobný mistr světa a sedminásobný vítěz extraligy.

Dopitovi vadil hlavně poměr vyloučených, které se podle něj rozhodčí snažili držet za každou cenu ve vyrovnaném stavu. „Měli by pískat to, co vidí. Už jsem se setkal s přístupem, že soupeř byl vyloučen dvakrát, tak teď budete vy,“ řekl Dopita.

Styl hokeje v utkání přirovnal po řadě nepotrestaných faulů spíš k zápasům sumo. „Samá držení! Chceme, aby se náš hokej někam posouval, byl útočnější a pro fanoušky zajímavější, ale tímto stylem to prostě nejde. Když si vezmu naše vyloučení, tak oni (Poruba) museli mít tak o deset trestů víc. To není nic proti Porubě. To je věc rozhodčích, kteří udávají ráz českého hokeje,“ uzavřel Dopita.

Vsetín podlehl podruhé v řadě, v tabulce Chance ligy o umístění ve čtvrtfinále však zůstává nadále třetí. Poruba naopak podruhé za sebou vyhrála, dvě kola před koncem nadstavby je na posledním osmém místě (sedmý a osmý celek musejí do předkola).