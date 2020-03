Budějovické starosti v brance? Volal Brodeur, vtipkoval kouč Prospal

Prvoligový Motor chtěl v lednu přivést třetího brankáře. Stál o bývalého reprezentanta Patrika Bartošáka, nakonec vzal na hostování z Kladna 21letého Adam Brízgalu. Součástí dohody klubů byla možnost, že se gólman může vrátit do mateřského klubu. „Šli jsme do toho s tímto rizikem,“ konstatuje českobudějovický trenér Václav Prospal.

34 zápasů letos odchytal Milan Klouček. Úspěšnost zákroků má těsně pod 93 %.

21 utkání začal v brance Jan Strmeň. Dvakrát naskočil třetí gólman Adam Brízgala.

Ze začátku tomu však nic nenasvědčovalo. Nová posila Jihočechů dvakrát nastoupila, v zápasech se Vsetínem a v Havířově pomohla ke dvěma výhrám. Brízgala inkasoval v obou zápasech dvakrát, pokaždé v oslabení.



Dařilo se také Kladnu, které se pohybovalo okolo 10. místa extraligové tabulky. Jenže pak klub Jaromíra Jágra prohrál jedenáctkrát za sebou, dostal se do problémů a navíc se mu zranila gólmanská jednička Denis Godla. I proto si Rytíři stáhli Brízgalu, s týmem nejprve jen trénoval. Když pak kvůli zdravotním problémům nemohl chytat ani druhý gólman Lukáš Cikánek, do brány šel Brízgala.

A Motor je v maléru. Brízgala už za Jihočechy nastoupit nemůže, druhý gólman Jan Strmeň léčí zlomený prst na ruce. „Je škoda, že jsme o Adama přišli. Kladno si řeší svoje problémy, proto ho nasadili. My to musíme respektovat,“ tvrdí Prospal.

Pokud by se zranil i Klouček, byli by českobudějovičtí hokejisté bez brankáře. „Je to hokej, ale co by se dalo dělat. Může se zranit, když půjde doma ze schodů,“ říká kouč Motoru. Bývalý reprezentační útočník Prospal nabízí možnosti, koho do branky v závěru sezony postavit. „Volal Martin Brodeur (bývalý gólman, který v NHL odchytal 1 266 utkání) a Andrej Vasilevskij (současný brankář Tampy Bay v NHL). Budeme přemýšlet, koho nasadíme do zápasu. Možná ještě oslovíme Dominika Haška. Kdyby Roman Turek sundal oblek, můžeme ho zařadit na soupisku,“ žertuje kouč.



Záhy ale zvážní. „Máme k ruce ještě juniora Marka Dvořáka, který s námi trénuje. Kdyby bylo nejhůř, může chytat on. O jiných variantách neuvažujeme,“ uvádí Prospal.

Včera proti Slavii Praha nastoupil do branky Klouček. Jestli ve zbývajících dvou duelech základní části dostane šanci junior Dvořák, to trenéři ještě zváží. „Kloudy je jasný. Věříme, že se Honza Strmeň stihne dát do začátku play off do pořádku, aby byl stoprocentně připravený. Včera mu z rány vyndali stehy. Pak uvidíme, co dál. Ale musí být k dispozici,“ nedává trenér brankáři na výběr.

Sám Milan Klouček situaci okolo hosta z Kladna sledoval. „Řešili jsme to s Honzou Strmeněm i s trenérem gólmanů Standou Hrubcem. Mohli jsme akorát čekat, jak se to vyvine. Když Adam naskočil za Kladno, tak už nám nemůže pomoct,“ mrzí 21letého českobudějovického gólmana.

Klouček ale žádný zvýšený tlak necítí. „Vůbec to neřeším. Myslím si, že to zvládneme. Navíc Honzův prst by se měl hojit dobře, možná i rychleji, než se původně čekalo. Na play off bychom měli být oba k dispozici,“ doufá.

Klouček, jinak kmenový hráč extraligových Pardubic, se neobává ani žádných zákeřných útoků od soupeřů. „Věřím, že nic takového nepřijde. Nemyslím na to. V hokeji se může stát cokoli, těžko to můžu ovlivnit. Budu se poctivě rozcvičovat, ale úplně se tomu vyhnout nedá,“ uvědomuje si.

České Budějovice po včerejším utkání se Slavií mají před sebou ještě dva zápasy v základní části. Ve středu hrají ve Vsetíně, další část sezony zakončí v sobotu doma s Porubou. Strmeň má na doléčení zlomeného prstu na ruce necelé tři týdny. Play off Jihočeši zahájí ve čtvrtek 19. března.