Dominantní cesta první ligou. Pět důvodů, proč České Budějovice vládnou

Právem se tak Budějovice mohou pasovat na favorita celé první ligy. MF DNES vybrala hlavní důvody, proč je Motor tak dominantní.



1 Nabitá soupiska

V této sezoně klub vsadil na široký kádr, nezřídka mezi náhradníky seděla na tribuně celá jedna pětka. Navíc hráči dobře věděli, že když nebudou plnit stoprocentně trenérovy pokyny, budou to právě oni, které v příštím zápase posadí.

Trenérům tak sázka na zdravou konkurenci v týmu vyšla na jedničku. „Trefili jsme se také do posil. Vybírali jsme si hráče podle jejich budoucí role, tým se celkově zkvalitnil. Někteří hráči už z minulé sezony znali náš režim, ti noví zase ukázali dobrý charakter a pracovitost. Tím, že jsme neustupovali z naší tvrdé práce, jsme si vybudovali naše dominantní postavení v základní části,“ míní asistent hlavního trenéra Motoru Aleš Totter.

2 Kapitán rekordmanem

Zásluhu na úspěchu má zajisté celý tým, ale na jedno jméno by se zapomínat nemělo. Dost možná to bude právě on, kdo bude vyhlášen jako nejlepší hráč první ligy. Kapitán a obránce Pavel Pýcha. S 60 kanadskými body (13+47) vyhrál klubové statistiky a stal se z něj nejproduktivnější obránce v historii soutěže. Pracovitý kluk, který sbíral body zejména v přesilovkách, se tak vypracoval na jednoho z nejlepších hráčů druhé nejvyšší soutěže a tahouna svého mateřského týmu z Českých Budějovic.

3 Mašina na góly

V ligových statistikách najdete prvního zástupce Motoru mezi nejlepšími střelci až na sedmém místě. Je jím Zdeněk Doležal s 25 góly. V Budějovicích nesázejí na jednoho superstřelce, ale útočnou sílu mají rozloženou.

„Gól u nás může dát každá lajna,“ shodují se hráči. V základní části Motor dal 269 gólů a jen 124 jich dostal. Obě čísla má Motor nejlepší v celé lize. O góly se pak postaralo dohromady 23 hráčů.

4 Umění zápas otočit

Na začátku února Motor doma ve druhé třetině prohrával s Chomutovem už 0:3. Ale ani takový rozdíl Jihočechy nezastavil a dokázali zápas otočit a vyhrát ho 4:3. Nejen v tomto případě zvládly Budějovice nepříznivý vývoj zápasu obrátit ve svůj prospěch. Oproti minulým sezonám tento tým psychicky nerozloží, když prohrává o jeden či dva góly. Věří stále ve svou hru.

5 Nesmlouvaví trenéři

Václav Prospal a Aleš Totter. O prvním z nich se dobře ví, že nesnáší porážky, že chce, aby jeho tým hrál pořád naplno. I když už je třeba dávno rozhodnuto. Ostré tréninky pod Prospalovým vedením se tak začínají zúročovat.

Kromě herního drilu teď musejí trenéři do týmu dostat i správné myšlení. Hráči nesmějí mít pocit, že když doteď soutěž přehrávali, play off už by mohlo jít také lehce. „Pokaždé klukům říkáme, že každý zápas začíná za stavu 0:0. To se nemění a jsem rád, že hráči to respektují a řídí se tím,“ zmiňuje Prospal.

„Hodně lidí říká, že je to už jasné a že čtyřikrát za sebou nás nikdo neporazí. My to ale nesmíme poslouchat a musíme dělat naši každodenní rutinu. Pak věřím, že obrovské sebevědomí dokážeme ustát. Podívejte se loni na Tampu, měla náskok, rekord ligy, pak zahráli špatnou jednu třetinu a už se do série nedostali a v play off skončili s posledním Columbusem. My musíme být tedy pořád obezřetní,“ dodává Totter.