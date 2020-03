Budějovické oslavy: Jásot, slzy na krajíčku i postupová fotka u Samsona

Ani sám biblický hrdina Samson, který před pěti lety oblékl dres Motoru, tak brzkou návštěvu nečekal. „Různé nápady byly, ale do kašny jsme neskákali,“ smál se den po postupových oslavách obránce Pavel Pýcha. „Projížděli jsme přes náměstí a přemýšleli jsme o tom, ale nakonec k tomu nedošlo,“ doplnil Martin Novák.



Hokejisté tak kvůli nestandardnímu postupu přišli o místní tradici, ale jinak splnili to, co sliboval trenér Václav Prospal. „Budeme slavit tak, jak jsme hráli a trénovali, tedy na 150 procent,“ avizoval. A na jeho slova došlo. „Sešli jsme se všichni – hráči, trenéři i realizační tým. Všichni jsme si to užili a využili toho, že to byl vlastně poslední den, kdy jsme mohli slavit všichni společně i po 20. hodině,“ vysvětlil kapitán týmu Pýcha.

Ráno ještě trénovali

Zprávy o možném postupu měl celý klub už dopoledne. Přesto ještě hráči trénovali a čekali na oficiální potvrzení od hokejového svazu, který ukončil kvůli koronaviru první ligu a poslal Jihočechy po sedmi letech zpět do nejvyšší soutěže. „Už ráno jsme měli zprávy, že by to mělo vyjít. Nevěděli jsme to na sto procent, takže jsme šli trénovat a dozvěděli se to až poté,“ popisoval Martin Novák, který se nakonec stal nejproduktivnějším útočníkem týmu.

Prvotní radost tak přišla už v kabině. „Bylo to pochopitelně trochu jiné, než kdyby to přišlo sportovní cestou. Chtěli jsme si euforii užít na ledě, ale i tak byl v kabině hlasitý jásot,“ vyprávěl 31letý útočník.

Sám Martin Novák si moc dobře uvědomoval, jak velkého úspěchu budějovičtí hokejisté dosáhli. „Měl jsem husí kůži, když jsem se to dozvěděl. Byl jsem dojatý, mluvil jsem s rodiči a měl slzy na krajíčku, protože jsem si uvědomil, kolik dřiny a úsilí za tím stojí. Ukázalo se, že trenér Prospal nás skvěle připravil,“ vyprávěl.

Pro hráče a realizační tým následoval společný oběd v Madetě. „Po obědě jsme všichni vyrazili domů, kde jsme se převlékli a šli slavit do hospody. Tam se to pořádně rozjelo a zapilo,“ usmál se Novák.

Oslavy i s fanoušky už má klub v plánu. Teprve ale bude reagovat, jak se situace kolem koronaviru vyvine. „Všechno je to čerstvé, nevíme, co se bude dít. Ale jakmile to půjde, tak i s fanoušky to chceme slavit,“ zdůraznil Pýcha.

V dalších dnech už svěřenci trenéra Václava Prospala trénovat nebudou. „Předběžně jsme se domlouvali, že žádné další tréninky nás už v dohledné době nečekají. Na začátku nového týdne proběhnou pohovory s trenéry, pak se teprve uvidí, co bude dál,“ řekl kapitán Pýcha.

Na jihu Čech už se teď na nejvyšší soutěž těší a je skoro jisté, že v týmu bude pokračovat i nejproduktivnější muž uplynulé sezony.

„Pokud se nestane nic překvapivého, budu v klubu i nadále. Mám podepsanou smlouvu i na příští ročník,“ prozradil 24letý obránce.

Podstatnou informací pro fanoušky rovněž je, že se vstupné z play off bude vracet. Vstupenky mohou příznivci již extraligového klubu vrátit na pokladnách Budvar arény, online lístky bude řešit klub informačním e-mailem.