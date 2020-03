Hokejový svaz ukončil první ligu, do extraligy postupují České Budějovice

Hokej

Zvětšit fotografii Radost Českých Budějovic - ilustrační foto | foto: Petr Lundák, MF DNES

dnes 13:24 12:49

Výkonný výbor hokejového svazu rozhodl o ukončení předkola play off a play off druhé nejvyšší soutěže s tím, že postupujícím do extraligy se coby vítěz základní části stávají České Budějovice. Zároveň potvrdil, že se extraliga přerušuje do 29. března.

Rozhodnutí o konci 1. hokejové ligy reaguje na vývoj epidemiologické situace v Česku a mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví týkající se veřejných akcí. Postup Českých Budějovic, které v sezoně zcela dominovaly a vyhrály základní část s náskokem 44 bodů, odsouhlasilo sedm z deseti účastníků vyřazovací části soutěže, tedy více než dvoutřetinová většina. Jihočeši se do extraligy vrací po sedmi letech. „Za rozhodnutí jsme strašně rádi, ale sebralo nám to emoce, všechnu vášeň a nadšení, která patří k výhrám přímo na ledě. Fanoušci přišli o šanci oslavit postup přímo s hráči,“ reagoval na novinku budějovický kouč Václav Prospal.

Extraliga zatím nekončí. Předkolo i play off se odkládají Výkonný výbor svazu zároveň podle očekávání potvrdil jednomyslné rozhodnutí extraligových klubů, které v středu oznámily, že přerušují soutěž do 29. března s možností, že by se play off hrálo ve zkráceném módu na tři vítězná utkání od 1. dubina. O postupujících z předkola by se rozhodlo ve třetích duelech sérií o dva dny dříve.

Zároveň bylo ukončeno play off také ve 2. lize, tedy třetí nejvyšší soutěži, s tím, že o postupujícím o patro výše rozhodnou zápasy tří vítězů skupin mezi Šumperkem, Vrchlabím a Kolínem, které začnou v neděli. Výkonný výbor také s okamžitou platností ukončil veškeré mládežnické soutěže, tedy ligy juniorů, dorostů i žáků. „Rozhodnutí bohužel poznamená závěrečnou část sezony, ale v úvahu byly brané většinové názory klubů i fakt, že se situace rychle vyvíjí a nejsou vyloučena další, zpřísňující opatření ze strany státních orgánů. Jednoznačnou prioritou je ochrana zdraví," uvedl svaz v tiskové zprávě.