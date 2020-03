Virus urychlil postup. Sebral nám emoce, ale oslavíme to, říká Prospal

Nedivte se.

Jihočeši opustili nejvyšší soutěž před sedmi lety, když jim extraligovou licenci vyfoukl Hradec Králové. Rok co rok se klub s bohatou historií pokoušel o návrat. Třikrát se probojoval až do baráže, kde ale Motor vždy zhasl.

Budějovice prosvištěly do extraligy až teď po zkrácené cestě. Jako kouč je po ní provedl patriot a chlapík ošlehaný tisícovkou startů v NHL Václav Prospal, který ve čtvrtek - pár desítek minut po zrušení prvoligového play off - zvedl telefon.

Můžu gratulovat?

Už asi jo.

Co na postupovou novinu říkáte?

Jsem strašně rád za celou naši organizaci, za všechny pracovníky, za hráče a realizační tým. Je skvělé, že se dokázalo postoupit, i když nám k tomu pomohla taková věc.

Je to radost, nebo úleva?

Do sezony jsme šli s tím, že si to uhrajeme na ledě a nic se na tom nezměnilo. A dění okolo šlo mimo nás.

Situace v zemi i hokejovém světě se poslední dny dramaticky mění z hodiny na hodinu. Je asi příjemné, že už máte jasno?

Není to nic příjemného a situace není dobrá po celém světě a teď hlavně v Evropě. Rozhodnutí nastalo, respektujeme ho. Jsme za něj strašně rádi, ale sebralo nám to emoce, vášeň a nadšení, která patří k výhrám přímo na ledě. Fanouškům to zase sebralo šanci oslavit to přímo s hráči.

České Budějovice v číslech 7 z 10 účastníků prvoligového play off bylo pro zrušení vyřazovacích bojů. Místo klubů rozhodl výkonný výbor svazu. 153 bodů získaly Budějovice v 58 duelech základní části. Nebodovaly jen ve čtyřech duelech. 7 dní zbývalo Motoru do startu čtvrtfinálové série. 64 sezon odkroutily České Budějovice v nejvyšší tuzemské soutěži. Je Vítkovice, Sparta a Pardubice zvládly víc. 45 let má Václav Prospal, Motor trénuje od začátku minulé sezony

Nebál jste se, že svaz může sezonu třeba anulovat?

Takové rozhodnutí mohlo nastat a nic bychom s nim neudělali, bylo to mimo naši kontrolu. Nemělo cenu se s tím nějak zaobírat.

Bylo pro kouče těžké v záplavě nevyzpytatelných událostí udržet tým poslední dny v pozoru?

Bylo to jednoduché! Věřím, že naši hráči jsou velcí profíci a dennodenně k tomu přistupovali, jako by se mělo play off normálně hrát. U nás se nic neměnilo a je to kredit hráčů, jak pracovali celý rok.

Pokud by se měl postup udělovat „za zásluhy“, není pochyb. Základní část jste vyhráli suverénně s náskokem 44 bodů na druhý Přerov.

Podívejte, vždycky budou různé názory, je třeba s nimi počítat. Teď si užíváme těch pár chvilek po rozhodnutí.

Kdy jste se zprávu dozvěděl?

Před chvilkou jsme slezli z ledu. Jsme na malým soustředěním v Českém Krumlově, ve Frymburku bydlíme v lázních. Kluci i jako realizační tým máme fakt radost.

Už víte, jak postup oslavíte?

No, sezonu potřebujeme nějak ukončit. Oslava k tomu patří a budeme to slavit tak, jak jsme hráli. To znamená hodně naplno. Na 150 procent!

Nařídíte ještě tréninky?

Určitě ne. Kluci do toho v sezoně dali všechno během každého dne a každého tréninku. Další zápas nás bude, doufejme, čekat na startu další sezony a snad se vše rozběhne, jak má. Kluci si potřebují fyzicky i mentálně odpočinout a je důležité, abychom to zakončili, jak se má.

A vy osobně budete trénovat? V Českých Budějovicích sídlí i druholigový klub, za který jste si občas šel zahrát.

Náš poslední zápas, kde jsem klukům pomáhal, jsme vyhráli. Ve středu jsem ale v Příbrami a teď nám to sebralo šanci se v sérii poprat o postup do play off. Byl jsem připravený, že v pátek večer nastoupím. Už dneska jsem chtěl měl v plánu jít na trénink, ale ten těžko bude.

Budete hrát i příští sezonu jako extraligový trenér?

Nezlobte se, nerad bych na to odpovídal. Teď chci jít do autobusu za klukama, jedeme na sponzorskou akci na oběd. Nechte si nás to užít a na otázky, co bude příští sezonu, je ještě čas.