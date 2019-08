Obránce Graňák poznává nový tým: Ve Varech je opravdu pracovité mužstvo

Suchou přípravu absolvoval sám, teď už je klíčovou součástkou v mechanismu, který ladí formu na start extraligy. Výsledkově se Varům nedaří, ale vzpruhou může být skalp ruského Soči a vysoká výhra nad Kladnem.

„Času do startu sezony už tolik nezbývá. Máme pracovité mužstvo,“ nebojí se Graňák, že by snad kabinu zaplavily chmury. Energii včetně dlouholetého slovenského reprezentanta čekají ještě tři přípravné duely.



Výkon proti Soči už snesl extraligová měřítka?

Určitě jsme spokojenější, v první řadě s výsledkem. Byly ve hře pozitivní momenty, ale i dost těch, co potřebujeme zlepšit. Měli jsme silného soupeře, výhry si ceníme. Liga se pomalu blíží, snažíme se už hodně soustředit na přípravné zápasy.

Víc než na ty předchozí?

Nechci říkat, že bychom se na předešlé zápasy nesoustředili a nepřipravovali. Ale pořád běžel jakýsi nestandardní režim. Minulý týden čtyři zápasy v pěti dnech, byli tu kluci na zkoušku. Některé zápasy jsme hráli na tři pětky. Přípravu nepodceňujeme, ani nepřeceňujeme.

Bylo Soči nejsilnější protivník ze soupeřů z KHL?

Proti Jekatěrinburgu jsem nehrál, nemůžu soudit. Myslím, že zápas se Soči měl výborné tempo. Co se týče síly mužstev, Soči bych rovnal s Jekatěrinburgem. Jsou výkonnostně v KHL výš než Novosibirsk.

Už trenéři začínají varovat, že se hra má blížit extraligovým výkonům?

Čas se krátí, samozřejmě. Máme ještě nějaký týden. Mužstvo se různě měnilo, tři týdny jsme trénovali na dvě skupiny. Tréninky se přizpůsobovaly množství hráčů, které jsme měli. Teď už si vše sedá do ligových parametrů. My hráči se snažíme poučit z přípravných zápasů a vylepšovat svůj výkon.

Ukázaly zápasy dostatek pozitiv, či naopak?

Třeba výkon na Spartě byl, řekl bych, až takový naivní a bojácný. Takhle se extraliga rozhodně nehraje a hrát nedá. Teď už jsme hráli rozumněji, lépe. Na papíře nemáme kádr favorita extraligy, ale to nevnímám jako nevýhodu v kolektivním sportu. Na ledě může být všechno jinak.

Hodně obdržených branek v přípravě vás děsí?

Máme výborné gólmany. Honza Bednář proti Soči chytal skvěle, stejně tak je dobrý Filip Novotný. K tomu jeho zkušenosti. Myslím, že v brance máme velkou sílu. Co se týče obrany, máme relativně mladé mužstvo. Máme dost energie, nejen tu v názvu. (smích) Na Spartě jsme jí příliš neplýtvali, ale je na nás, abychom ji směřovali správně.



Vary budou znovu hodně bruslit?

Měli bychom. Ale pokud budeme v průměru o pět procent rychlejší, pořád nám to nestačí. Musíme o sobě vědět, mít kam si přihrát. Vědět, co dělají spoluhráči. Hokej se zrychluje a souhra je důležitá. Sebekázeň, aby si každý byl vědomý, že i jednotlivé střídání může rozhodovat.



Je znát, že po letních změnách se tým sehrává?



Pro mě prostředí nové, můžu porovnávat jen z pohledu soupeře. Ale jak říkáte, mělo by to tak být. Teď by mělo být zřejmé, kdo bude extraligu hrát. Už jsme v sestavě, která by měla extraligu začít. Hned se jinak trénuje a věřím, že to bude znát.

Vám se vize spoléhat na mladší hráče znající klub zamlouvá?

Mně to sympatické je. Nejsem z Varů, tedy mluvím tak trochu proti sobě. (úsměv) Ale je logické, že s ohledem na mládež a město je lepší, když dostanou prostor odchovanci a mladí hráči klubu. Mladší hráči v klubu pak vidí, že i tady se dá probojovat do extraligového kádru. Těší mě, že jsou takové kluby. Tahle cesta mi dává smysl. Samozřejmě nikdo nesloží tým výhradně ze svých odchovanců, ale kostra je zdravá a mladá.

Mládí a nezkušenost je na týmu znát?

Možná se trochu projevila v těch výkyvech. Příprava je zatím dost jako na houpačce. Musíme výkon ustálit na určité úrovni.

A vy týmu nabídnete zkušenosti a jakousi roli mentora, je to tak?

Popravdě to není klíčová věc, která by mě lákala. Ale rozhodně s tím problém nemám. Nejsem velký extrovert, ale s komunikací nemám problém. Když je potřeba, snažím se někomu pomoct. Poslední roky už jsem si zvykl, i v Hradci jsme měli mladé mužstvo. Nejsem žádný řečník, hokej mě stále baví hlavně na ledě. Ale uvědomuji si, že se ode mě očekává přínos i v kabině.

Pomocník Václavu Skuhravému?

Venca je už hrající legenda. (úsměv) Pamatuju si ho ještě z doby, kdy jsem hrál za Slavii. Na vrcholné úrovni hraje strašně dlouho, všichni už ho tu berou jako svého.

Mladé mužstvo si nechá poradit a oceňuje vás jako zkušenější spoluhráče

Podle mého je ve Varech opravdu pracovité mužstvo. Pracovní morálka je vysoká. Nikomu do hlavy ale nevidím, co si kdo říká. (úsměv) Je normální, že ne vždy každý souhlasí se svým. Ale myslím, že s tímto mužstvem se trenérům pracuje lépe než s jinými. Samozřejmě i díky tomu mládí, je stále ještě ohebné a možná pokornější.