Svoboda, mladí beci či Lakatoš. Hokejisté Vítkovic mění kádr

Čtyřiadvacetiletý brankář Miroslav Svoboda, 20letí obránci Martin Bodák a David Kvasnička, 22letý útočník Dominik Lakatoš. To jsou nové vítkovické posily, v pátek klub oznámil i návrat 25letého Erika Němce ze Znojma.

„Jak oznámil majitel klubu Aleš Pavlík, musíme vzhledem k nastalé situaci změnit přístup ke složení kádru. Chceme naše výkony opřít o snaživost a potenciál mladých talentovaných, ale pracovitých hráčů,“ uvedl generální manažer a trenér Vítkovic Jakub Petr.

„Klub pod mým vedením bude vždy ekonomicky fungovat odpovědně a nebude riskovat to, že by dohrával sezonu na dluh,“ vysvětloval v rozhovoru pro Deník Aleš Pavlík, proč klub v minulé sezoně po odchodech klíčových beků Marka Hrbase a Ivana Baranky nepřivedl náhradu.

„Ekonomická stabilizace klubu nebyla jednoduchá. V létě 2016 se dluhy po splatnosti pohybovaly mezi 25 až 30 miliony korun a my je museli do začátku sezony vyrovnat,“ zmínil Pavlík a pokračoval: „I kvůli změnám v legislativě se změnil přístup města. V roce 2016 byla podpora města na provoz extraligového týmu přes 20 milionů. Loni to byly tři miliony, letos je to nula. Město ty peníze nesebralo, přesunulo je do mládeže. Chápu to, máme tu díky tomu jednu z nejlepších hokejových akademií, ale je tu i pohled z pozice majitele klubu, který řeší rozpočet komplexně.“

Proto Vítkovičtí doplňují kádr mladšími a „levnějšími“ hráči. Boj o post gólmanské jedničky svede s Danielem Dolejšem Miroslav Svoboda. „Ve 24 letech je stále ještě na vzestupu své výkonnosti. Přes svůj věk má i dostatek zkušeností,“ řekl Petr o brankáři, jenž se v minulé sezoně pokoušel prosadit v NHL v celku Nashville Predators.

Do obrany pak generální manažer ostravského celku přivedl kapitána slovenské reprezentace do 20 let Martina Bodáka a českého mládežnického reprezentanta Davida Kvasničku. „Bodák je mladý a perspektivní bek, pravák, který už okusil roli lídra v reprezentaci na mistrovství světa. Prošel mládežnickým programem Tappary Tampere ve Finsku a také kanadskou juniorkou,“ zmínil Petr.

„David Kvasnička je obráncem s velkým potenciálem, což zatím dokazoval jak v Plzni, tak v mládežnických reprezentacích. Na nás trenérech i na něm nyní je, aby svůj potenciál rozvíjel a aby byl pro Vítkovice co největším přínosem.“

Zkušenosti nabyté v EBEL lize bude chtít po návratu do Vítkovic uplatnit Erik Němec. „Nedávno u nás působil, takže jej známe jak po charakterové, tak herní stránce. Věříme, že dva roky v mezinárodní soutěži mu prospěly a že dokáže být platný i u nás,“ řekl Petr o Němcovi, který ve Znojmě patřil k nejvytěžovanějším hráčům a v obou sezonách překročil hranici 30 kanadských bodů v 50 zápasech.

Z vicemistrovského Liberce přišel Dominik Lakatoš. „S ohledem na aktuální situaci v klubu je pro nás optimální volbou. Je mladým hráčem, který ale má dostatek extraligových zkušeností, a to i s nejtěžšími zápasy, jaké lze zažít. A máme s ním i osobní zkušenosti z mládežnických reprezentací.“

Lakatoš bere Vítkovice jako výzvu. „Já si Vítkovice vybral, přišlo mi to jako nejlepší rozhodnutí. Znám se s panem Petrem, ale je tam třeba i Honza Výtisk, na kterého se těším,“ líčil 22letý forvard. „Chtěl jsem jít někam, kde vím, že to má potenciál. Kde mladí hráči dostávají prostor a mají šanci se rozvíjet. Myslím, že v tomhle je to tam podobné jako v Liberci.“