Hokejisté Třince uťali sezonu Vítkovic velmi rychle

Hokejisté se prolínají oběma kluby Vladimír Svačina z Třince v sérii s Vítkovicemi. Vítkovičtí hokejisté jsou stálicí mezi českou a dříve československou elitou. Nejvyšší soutěž hrají s malými přestávkami od roku 1936. To Oceláři Třinec jsou v extralize mladíci – 24 let. Přesto jsou to obrovští rivalové. Do nynějšího čtvrtfinále tradičně vnáší emoce i to, že někteří hráči prošli oběma celky. Na třinecké straně Vladimír Svačina a Petr Vrána, ale také trenér Václav Varaďa a sportovní manažer Jan Peterek. Na vítkovické Josef Hrabal, David Květoň, Radoslav Tybor a Jan Výtisk. Může mít derby kvůli tomu ještě větší náboj? „Pro někoho ano,“ odpověděl třinecký útočník Petr Vrána. „Je to byznys a k výměnám dochází. Ale nikdo se na to nějak speciálně nezaměřuje. Ve Vítkovicích jsem zažil dva roky. Má to pro mě speciální náboj, ale celkově na to nikdo moc nekouká.“ Hrabal, Květoň a Vrána byli při minulé, finálové sérii na opačných stranách, než jsou nyní. „Třinecké kluky znám všechny, osm let jsem tam působil. Finále bylo už dávno, ale nebyly to lehké zápasy a podobné to je teď,“ řekl Josef Hrabal. „Kluci si tu sérii pamatují a i díky tomu má derbíčko velký náboj, hráčský a regionální,“ prohlásil třinecký útočník Martin Adamský. V play off se oba týmy utkávají počtvrté, přičemž vždy vyhrál Třinec. Z nynějších hráčů mají někteří v paměti jen finále z před osmi let. „Ano, vím jen o něm, protože jsem ho zažil,“ potvrdil Vrána. „Ale teď je jiná sezona, další série,“ dodal. „Vždycky je větší motivace hrát proti hráčům, kteří přešli do druhého klubu. A je to správné,“ řekl třinecký útočník Jiří Polanský. „Je to koření hokeje. Chcete se vytáhnout před bývalým týmem, chcete porazit kluky, kteří s vámi hráli a na které z tréninků víte, co platí.“ Nemají tudíž Vítkovičtí výhodu, když na ledě mají více hokejistů, kteří prošli Třincem? „My zase máme Petrovku (manažer Peterek), Vencu (trenér Varaďa), takže je to zhruba stejné,“ uvedl Polanský. „Ty kluby se prolínají dlouhodobě, soupeříme spolu. Pro mě jako pro hráče není větší zápas než s Vítkovicemi. A je jedno, jestli oni nebo my máme o bývalého hráče více nebo méně.“ Kouč Třince Václav Varaďa se do minulosti nedívá. „Mě zajímá, co je tady a teď. A nyní je tu těžký soupeř, s nímž to nemáme v žádném případě jednoduché.