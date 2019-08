Parta je tu fakt skvělá, libuje si vítkovický brankář Svoboda

Fanoušci vás vnímají jako náhradu za Patrika Bartošáka. Je to pro vás téma?

Samozřejmě nahradit Patrika Bartošáka bude hodně těžké, protože tu nechal obrovskou stopu. Ale věřím že se s tím popereme všichni. Zatím z toho mám dobré pocity. Jsme skvělá parta v kabině, hodně mladých kluků, jsem z toho nadšený a doufám, že to tak bude pokračovat.

Zvažoval jste nabídku z Vítkovic dlouho?

Vůbec, bylo to rychlé. Chtěl jsem se vrátit na Moravu. Těch týmů tu zase tolik není, takže jsme byli domluveni fakt rychle. Žádné velké nároky jsem neměl.

Máte za sebou první týden na ledě. Bylo to náročné?

Byl jsem sám ze sebe překvapený. Dlouho jsem nebyl na ledě po operaci, a pokud to tak půjde dál, budu nadšený.

Angažmá v zámořském klubu Nashville Predators vám nevyšlo, jak jste si plánoval. Proč?

Hodně malých špatných věcí udělá jednu velkou a přesně tak to tam bylo. Nelituju toho, že jsem tam šel, ani toho, že jsem se teď rozhodl jít domů. Stojím si za rozhodnutími, která jsem udělal. Teď už je to pryč a ve Vítkovicích si to neskutečně užívám. Česká kabina je specifická, máme skvělou partu. Doufám, že to bude dobré.

Konkrétně co se vám ve Vítkovicích líbí?

V Plzni bylo hodně starších kluků a bylo to více o respektu, tady mi to více připomíná Jihlavu, kde tým držel hodně při sobě. Kéž by to tady bylo taky tak úspěšné. Extraliga začíná 13. září, a když budeme každý den dobře pracovat, tak doma Olomouc porazíme.

Trenérem brankářů je ve Vítkovicích Martin Prusek, který má zkušenosti z NHL. Jak se vám s ním spolupracuje?

Mám to štěstí, nebo možná štěstí v neštěstí, že tím, jak jsem vystřídal hodně klubů, tak jsem vystřídal také hodně trenérů gólmanů. Vím už trošku, jak začít. Martin je super, dá se s ním bavit úplně o všem. Stejně tak Ďolík (Daniel Dolejš). Když chceme něco udělat, tak si to řekneme a uděláme. Martin nám naslouchá, co bychom chtěli, a to potom i uděláme. To je pro nás důležité.